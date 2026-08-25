ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท
ชื่อของ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลัง ต้า เฟ็ดเฟ่ ลิขิต สิทธิพันธุ์ พูดถึงข้อพิพาทเรื่องหุ้นและทรัพย์สินของ บริษัท ชัยโสโร จำกัด ในรายการโหนกระแส วันที่ 25 สิงหาคม 2569 จากการตรวจสอบพบว่า ฐิติพรมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทร่วมกับ ยัต ชัยโสโร กิตติศักดิ์ เวชประสาร
บริษัท ชัยโสโร จำกัด มีกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน คือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร และ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม ส่วนประวัติการเปลี่ยนแปลงระบุว่า ลิขิต สิทธิพันธุ์ ยุติการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 และมีชื่อฐิติพรเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกิตติศักดิ์
ข้อมูลทะเบียนที่เปิดเผยไม่ได้ระบุเหตุผลของการเปลี่ยนกรรมการ จึงยังสรุปไม่ได้ว่า ฐิติพรถูกแต่งตั้งเพื่อ “มาแทนต้า” โดยตรง หรือเข้ามาเป็นกรรมการด้วยเหตุผลใด
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559002916 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สำนักงานอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยฐานข้อมูล DataForThai ระบุว่ายังดำเนินกิจการอยู่
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ส่วนประวัติของ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม นอกเหนือจากบทบาทในบริษัท ยังไม่พบข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยืนยันอายุ การศึกษา อาชีพ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับยัต
ทั้งนี้ การเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้หมายถึงการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการจึงยังบอกไม่ได้ว่า ฐิติพรถือหุ้นในบริษัทหรือไม่ ถืออยู่เท่าใด หรือได้รับหุ้นต่อมาจากบุคคลใด
ประเด็นหุ้นเป็นข้อพิพาทอีกส่วนหนึ่งที่ต้าอ้างในรายการโหนกระแสว่าเดิมถือหุ้นบริษัท 49% และไม่ได้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหุ้นตามที่ปรากฏในเอกสาร
ขณะที่ฝั่งยัตยืนยันว่ามีรายละเอียดของข้อตกลงและคดีที่ต้องพิสูจน์ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติจากศาลในประเด็นนี้
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แหล่งอ้างอิง
DataForThai: บริษัท ชัยโสโร จำกัด
Creden Data: บริษัท ชัยโสโร จำกัด
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