บันเทิง

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 16:36 น.
ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

ชื่อของ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลัง ต้า เฟ็ดเฟ่ ลิขิต สิทธิพันธุ์ พูดถึงข้อพิพาทเรื่องหุ้นและทรัพย์สินของ บริษัท ชัยโสโร จำกัด ในรายการโหนกระแส วันที่ 25 สิงหาคม 2569 จากการตรวจสอบพบว่า ฐิติพรมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทร่วมกับ ยัต ชัยโสโร กิตติศักดิ์ เวชประสาร

บริษัท ชัยโสโร จำกัด มีกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน คือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร และ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม ส่วนประวัติการเปลี่ยนแปลงระบุว่า ลิขิต สิทธิพันธุ์ ยุติการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 และมีชื่อฐิติพรเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกิตติศักดิ์

ข้อมูลทะเบียนที่เปิดเผยไม่ได้ระบุเหตุผลของการเปลี่ยนกรรมการ จึงยังสรุปไม่ได้ว่า ฐิติพรถูกแต่งตั้งเพื่อ “มาแทนต้า” โดยตรง หรือเข้ามาเป็นกรรมการด้วยเหตุผลใด

บริษัท ชัยโสโร จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559002916 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สำนักงานอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยฐานข้อมูล DataForThai ระบุว่ายังดำเนินกิจการอยู่

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

ส่วนประวัติของ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม นอกเหนือจากบทบาทในบริษัท ยังไม่พบข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยืนยันอายุ การศึกษา อาชีพ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับยัต

ทั้งนี้ การเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้หมายถึงการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการจึงยังบอกไม่ได้ว่า ฐิติพรถือหุ้นในบริษัทหรือไม่ ถืออยู่เท่าใด หรือได้รับหุ้นต่อมาจากบุคคลใด

กรรมการบริษัท ชัยโสโร
CredenData

ประเด็นหุ้นเป็นข้อพิพาทอีกส่วนหนึ่งที่ต้าอ้างในรายการโหนกระแสว่าเดิมถือหุ้นบริษัท 49% และไม่ได้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหุ้นตามที่ปรากฏในเอกสาร

ขณะที่ฝั่งยัตยืนยันว่ามีรายละเอียดของข้อตกลงและคดีที่ต้องพิสูจน์ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติจากศาลในประเด็นนี้

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แหล่งอ้างอิง

DataForThai: บริษัท ชัยโสโร จำกัด

Creden Data: บริษัท ชัยโสโร จำกัด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 16:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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