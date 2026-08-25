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จีนอีกแล้ว ช่วยคนแก่ไม่สบาย สุดท้ายถูกเรียกค่าชดเชย 5 แสนบาท ทำคุณบูชาโทษ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 22:40 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 22:40 น.
เจ้าของร้านช่วยพยุงชายชราที่หมดสติออกมาด้านนอกร้าน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักในจีน หลังเจ้าของร้านไพ่นกกระจอกแห่งหนึ่งในอำเภอฉีตง มณฑลหูหนาน เข้าช่วยเหลือชายชราที่ไม่สบายจนหมดสติภายในร้าน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ปรากฎว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตกลับเรียกค่าชดเชยจากเจ้าของร้านถึง 100,000 หยวน หรือราว 5 แสนบาท อ้างว่าเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ร้าน

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ชายชราเดินเข้าไปในร้านด้วยตัวเองเพื่อขอพักเนื่องจากรู้สึกไม่สบาย ไม่ถึง 1 นาทีต่อมาเขาหมดสติ เจ้าของร้านรีบเข้าช่วยพยุงตัวออกไปด้านนอกเพื่อให้อากาศถ่ายเท

ภาพวงจรปิดขณะชายชรานั่งพักที่หน้าร้านก่อนหมดสติ
(เครดิตภาพ: 我们视频)

คนในร้านโทรเรียกรถพยาบาลทันที ซึ่งมาถึงภายในเวลาประมาณ 5 นาที ตอนนั้นชายชรายังมีสัญญาณชีพแต่ไม่รู้สึกตัว ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

รถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุ
(เครดิตภาพ: 新京报)

ครอบครัวของชายชราเรียกค่าชดเชยจากเจ้าของร้านให้เหตุผลว่าเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ร้าน ทั้งสองฝ่ายเจรจากันที่สถานีตำรวจ 2 ครั้ง สุดท้ายตกลงกันที่ 19,000 หยวน หรือราว 9.5 หมื่นบาท ในเอกสารเขียนว่าเป็นค่าชดเชยด้านมนุษยธรรม ไม่ใช่การยอมรับว่าเจ้าของร้านมีความผิด เจ้าของร้านยอมจ่ายเพื่อให้เรื่องจบ

สลิปโอนเงินค่าชดเชย 19,000 หยวน
(เครดิตภาพ: 新京报)

เรื่องนี้จุดกระแสวิจารณ์รุนแรงในโซเชียลจีน เพราะเจ้าของร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของชายชราตั้งแต่ต้น แต่กลับต้องจ่ายเงินหลังเข้าไปช่วยเหลือ หลายคนตั้งคำถามว่าต่อไปใครจะกล้าช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน หากการทำความดีอาจนำไปสู่การถูกเรียกค่าเสียหาย

สำนักงานยุติธรรมอำเภอฉีตงประกาศเข้าตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 นักกฎหมายจีนระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นมาจากโรคประจำตัวของชายชราเองที่กำเริบขึ้นกะทันหัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งจีน ผู้ที่ไม่มีความผิดไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย

วันเดียวกัน บริษัทข้าวท้องถิ่นชื่อฉีตงจินไท่ มอบเงินให้กำลังใจ 20,000 หยวน หรือราว 1 แสนบาท แก่ครอบครัวเจ้าของร้าน เพื่อไม่ให้ต้องขาดทุนจากการเป็นพลเมืองดี

วันถัดมาเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าครอบครัวชายชราต้องคืนเงิน 19,000 หยวนที่รับไปให้เจ้าของร้าน แต่ ณ ขณะรายงานยังไม่มีการคืนเงินจริง

ลูกชายของเจ้าของร้านเปิดเผยว่า แม่เครียดจนนอนไม่หลับ เวียนศีรษะ เบื่ออาหารหลังเกิดเหตุ ร้านต้องปิดให้บริการชั่วคราว กรณีนี้ไม่ได้เกิดจากกฎหมายจีนที่กำหนดให้ผู้ช่วยเหลือต้องจ่ายเงิน แต่เป็นข้อตกลงระหว่างคู่กรณีที่เจรจากันเองที่สถานีตำรวจ ซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยากทำความดีในสังคมจีนต่อจากนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 22:40 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 22:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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