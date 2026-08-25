เกิดอะไรขึ้น? เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายเป็นศพที่ 4 บนเกาะเชจู ในรอบ 3 วัน
เกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายเป็นศพที่ 4 บนเกาะเชจู สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเกาหลีใต้ ในรอบ 3 วัน ตำรวจเร่งสอบเพิ่ม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าว Inquirer รายงานว่า เจ้าหน้าที่บนเกาะเชจู สถานที่ชื่อดังประเทศเกาหลีใต้พบศพในช่วงอายุ 70 ปี ภายหลังจากที่ชายคนดังกล่าวถูกรายงานว่าสูญหายไป
โดยร่างของผู้ตายถูกพบโดยชาวประมงในพื้นที่ ในช่วงเวลาประมาณ 15.04 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าชายคนดังกล่าวเพิ่งถูกแจ้งว่าเป็นบุคคลสูญหายเมื่อวานนี้
อย่างไรก็ตามในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหาย 4 ศพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ จาง มี รัน หญิงวัย 37 ปี ที่หายตัวไปนาน 104 วัน
ซึ่งคดีของ จาง มี รัน เป็นเรื่องอื้อฉาวเนื่องจาก ตำรวจเจ้าของคดีสั่งปิดคดีคนหายของเธอด้วยข้อมูลเท็จตั้งแต่วันแรกที่รับแจ้ง โดยอ้างว่าติดต่อเธอได้แล้วทั้งที่ไม่เคยตรวจสอบจริง ซึ่งทางตำรวจได้ปลดผู้บังคับบัญชา 4 รายออกจากตำแหน่งแล้ว
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย หรือเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่
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