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ต้า เฟ็ดเฟ่ เล่านาทีชีวิตดิ่ง เครียดหนักคิดสั้น สั่งซื้อปืนแต่ถูกเบี้ยว รอดตายมาได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 17:15 น.
ต้า เฟ็ดเฟ่ยอมรับเคยคิดสั้น ซื้อปืนออนไลน์แต่โดนหลอก

ต้า เฟ็ดเฟ่ เล่ามรสุมชีวิตตกต่ำ เดินเท้าจากย่านพระโขนงไป จ.นนทบุรี ขอความช่วยเหลือจากทนาย ยอมรับเครียดหนักจนคิดสั้นซื้อปืนผ่านออนไลน์ รอดมาได้เพราะถูกหลอกไม่ได้รับของ

รายการโหนกระแสวันนี้ได้พูดคุยกับ ลิขิต สิทธิพันธุ์ หรือ ต้า เฟ็ดเฟ่ เปิดเผยถึงมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุด ถูกสังคมโจมตีอย่างหนักจนมองไม่เห็นทางออก วงการบันเทิงและลูกค้าแบนงานทั้งหมด เมื่อหันไปไลฟ์ขายของ ชาวเน็ตก็เข้ามาด่าทอพร้อมตราหน้าว่าขายเพื่อนและเกาะเพื่อนกิน ประกอบกับพ่อมาป่วยหนักในช่วงเวลาเดียวกัน

ฝั่ง ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ อธิบายว่า มีบุคคลหนึ่งเคยพาต้ามาปรึกษาคดี ตอนแรกเธอรับจัดการเพียง 1 คดี แต่ต่อมามีการยื่นฟ้องต้าเป็นจำเลยเพิ่มอีกหลายคดี แบ่งเป็นคดีในชั้นศาลประมาณ 2-3 คดี และคดีที่สถานีตำรวจภูธรคลองด่านอีก 4 คดี

ช่วงเวลานั้นต้าหันไปปฏิบัติธรรมและสารภาพว่าไม่มีเงิน รุ่นพี่ต้องช่วยออกเงินค่าทนายความในคดีแรกให้ แต่พอมีคดีเพิ่มขึ้น ต้ารู้สึกผิดที่ไม่มีเงินมาจ้างทนายความ เขาพยายามใช้ชีวิตในแต่ละวันและตั้งใจทำคลิปยูทูบต่อไป

ต้า เฟ็ดเฟ่ ใช้วิธีเดินเท้าจากย่านพระโขนงไปยังจังหวัดนนทบุรี เพราะต้องการเดินคิดอะไรในหัวไปเรื่อย ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากทนายความ เขาเล่าปัญหาเรื่องบริษัทและการโอนหุ้นให้ฟัง พร้อมสารภาพความลับว่าความเครียดสะสมทำให้เคยคิดสั้น เขาเคยติดต่อซื้อปืนผ่านเพจออนไลน์ แต่ถูกหลอกเชิดเงินไป ทำให้หนุ่มต้ารอดชีวิตมาได้และตัดสินใจลุกขึ้นเดินหน้าต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริง

ต้า เคยคิดสั้นซื้อปืนแต่ถูกหลอก
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ต้า เฟ็ดเฟ่
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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