สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ แจ้งผลชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดฮวบเกือบ 20 กิโล

สุนารี ราชสีมา โล่ง ผลชิ้นเนื้อไม่ใช่มะเร็ง หลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ร่างกายฟื้นแล้ว 70% น้ำหนักลดเกือบ 20 กิโลกรัม
แฟนเพลงคลายความกังวล หลัง “สุนารี ราชสีมา” อัปเดตผลตรวจชิ้นเนื้อที่พบระหว่างรักษาภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและอุดตัน ผลตรวจยืนยันว่าไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็ง ขณะนี้ร่างกายฟื้นตัวประมาณ 70% และแผลผ่าตัดดีขึ้นตามลำดับ
สุนารีเล่าว่า เริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ตอนแรกคิดว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ แต่ความเจ็บปวดยังคงต่อเนื่องตลอดวันและคืน แพทย์จึงส่องกล้องตรวจ พบลำไส้ใหญ่อักเสบรุนแรงจนขาดเลือด พร้อมก้อนเนื้อขนาดประมาณ 3 เซนติเมตรอุดตันอยู่ภายใน ทำให้ช่องลำไส้เหลือเพียงทางแคบ ๆ
หลังประเมินอาการ ทีมแพทย์นัดผ่าตัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โดยตัดลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีปัญหาออกประมาณ 10–12 เซนติเมตร ตำแหน่งที่ผ่าตัดอยู่บริเวณส่วนกลางของลำไส้ใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง
ช่วงก่อนผ่าตัด นักร้องลูกทุ่งชื่อดังยอมรับว่ากังวลว่าก้อนเนื้ออาจเป็นมะเร็ง แต่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาทันทีเนื่องจากก้อนมีขนาดใหญ่ ขวางทางเดินของลำไส้ ภายหลังผลชิ้นเนื้อออกมาไม่พบเนื้อร้าย ทำให้ตนและครอบครัวสบายใจขึ้น
การป่วฉุดน้ำหนักของสุนารีลดลงเกือบ 20 กิโลกรัม เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ปัจจุบันเริ่มกลับมารับประทานอาหาร ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น แต่ยังต้องฟื้นฟูร่างกาย พบแพทย์ตามนัดในเดือนพฤศจิกายน
สุนารียังย้อนถึงพฤติกรรมตลอดกว่า 40 ปีของการทำงาน เดินสายคอนเสิร์ตว่า ตัวเองดื่มน้ำน้อย รับประทานอาหารรสจัด ถ่ายยาก มักอั้นขับถ่ายระหว่างเดินทาง หลังออกจากโรงพยาบาลจึงตั้งใจดื่มน้ำให้เพียงพอ ลดอาหารรสจัด ไม่รับประทานเมนูเดิมซ้ำเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม คำอธิบายเรื่องพฤติกรรมเป็นประสบการณ์ที่สุนารีนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ ไม่ควรใช้วินิจฉัยสาเหตุของโรคในผู้ป่วยรายอื่น ผู้ที่มีอาการปวดท้องรุนแรง ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายเป็นเลือด หรือน้ำหนักลดผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุโดยตรง
ด้านกำลังใจ สุนารีขอบคุณครอบครัว แฟนเพลง เพื่อนในวงการที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยมีทั้ง “หม่ำ จ๊กมก” ที่โทรศัพท์มาหา แถมเดินทางไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาล รวมถึง “เสก โลโซ” ที่ส่งข้อความแสดงความห่วงใย
เมื่อร่างกายแข็งแรงเต็มที่ สุนารีตั้งใจกลับไปทำงานและใช้เวลากับกิจกรรมที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะการปลูกผักและทำสวน พร้อมฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ไม่ละเลยสัญญาณผิดปกติของร่างกาย
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