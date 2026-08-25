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สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ แจ้งผลชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดฮวบเกือบ 20 กิโล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 15:38 น.

สุนารี ราชสีมา โล่ง ผลชิ้นเนื้อไม่ใช่มะเร็ง หลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ร่างกายฟื้นแล้ว 70% น้ำหนักลดเกือบ 20 กิโลกรัม

แฟนเพลงคลายความกังวล หลัง “สุนารี ราชสีมา” อัปเดตผลตรวจชิ้นเนื้อที่พบระหว่างรักษาภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและอุดตัน ผลตรวจยืนยันว่าไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็ง ขณะนี้ร่างกายฟื้นตัวประมาณ 70% และแผลผ่าตัดดีขึ้นตามลำดับ

สุนารีเล่าว่า เริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ตอนแรกคิดว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ แต่ความเจ็บปวดยังคงต่อเนื่องตลอดวันและคืน แพทย์จึงส่องกล้องตรวจ พบลำไส้ใหญ่อักเสบรุนแรงจนขาดเลือด พร้อมก้อนเนื้อขนาดประมาณ 3 เซนติเมตรอุดตันอยู่ภายใน ทำให้ช่องลำไส้เหลือเพียงทางแคบ ๆ

หลังประเมินอาการ ทีมแพทย์นัดผ่าตัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม โดยตัดลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีปัญหาออกประมาณ 10–12 เซนติเมตร ตำแหน่งที่ผ่าตัดอยู่บริเวณส่วนกลางของลำไส้ใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง

ช่วงก่อนผ่าตัด นักร้องลูกทุ่งชื่อดังยอมรับว่ากังวลว่าก้อนเนื้ออาจเป็นมะเร็ง แต่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาทันทีเนื่องจากก้อนมีขนาดใหญ่ ขวางทางเดินของลำไส้ ภายหลังผลชิ้นเนื้อออกมาไม่พบเนื้อร้าย ทำให้ตนและครอบครัวสบายใจขึ้น

สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ผลชิ้นเนื้อไม่ใช่มะเร็ง น้ำหนักลดฮวบเกือย 20 กิโลกรัม

การป่วฉุดน้ำหนักของสุนารีลดลงเกือบ 20 กิโลกรัม เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ปัจจุบันเริ่มกลับมารับประทานอาหาร ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น แต่ยังต้องฟื้นฟูร่างกาย พบแพทย์ตามนัดในเดือนพฤศจิกายน

สุนารียังย้อนถึงพฤติกรรมตลอดกว่า 40 ปีของการทำงาน เดินสายคอนเสิร์ตว่า ตัวเองดื่มน้ำน้อย รับประทานอาหารรสจัด ถ่ายยาก มักอั้นขับถ่ายระหว่างเดินทาง หลังออกจากโรงพยาบาลจึงตั้งใจดื่มน้ำให้เพียงพอ ลดอาหารรสจัด ไม่รับประทานเมนูเดิมซ้ำเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม คำอธิบายเรื่องพฤติกรรมเป็นประสบการณ์ที่สุนารีนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ ไม่ควรใช้วินิจฉัยสาเหตุของโรคในผู้ป่วยรายอื่น ผู้ที่มีอาการปวดท้องรุนแรง ท้องผูกเรื้อรัง ถ่ายเป็นเลือด หรือน้ำหนักลดผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุโดยตรง

ด้านกำลังใจ สุนารีขอบคุณครอบครัว แฟนเพลง เพื่อนในวงการที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยมีทั้ง “หม่ำ จ๊กมก” ที่โทรศัพท์มาหา แถมเดินทางไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาล รวมถึง “เสก โลโซ” ที่ส่งข้อความแสดงความห่วงใย

เมื่อร่างกายแข็งแรงเต็มที่ สุนารีตั้งใจกลับไปทำงานและใช้เวลากับกิจกรรมที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะการปลูกผักและทำสวน พร้อมฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ไม่ละเลยสัญญาณผิดปกติของร่างกาย

FB/ Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 15:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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