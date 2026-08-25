“โค้ชอ๊อต” เผย “ทัดดาว” มีอาการบาดเจ็บ ต้องพักนัดบู๊คาซัคฯ เพราะมีนัดสำคัญรออยู่
“โค้ชอ๊อต” เผย “ทัดดาว” มีอาการบาดเจ็บ ต้องพักนัดบู๊คาซัคฯ เพราะมีนัดสำคัญรออยู่ หลังสาวไทยคว้าชัยลิ่วเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ความคืบหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากที่ทับลูกยางสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปได้ 3-1 เซต (25-22, 25-16, 23-25, 25-11) การันตีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มบี
ขณะที่ โค้ชอ๊อต เฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยว่า มีความยากนิดหนึ่ง เนื่องจากสไตล์การเล่นของคาซัคสถานเป็นแบบนี้อยู่แล้ว และไม่ง่ายทุกครั้งที่เราเจอกัน รูปร่างสูงใหญ่ บทจังหวะที่เขาดีจะเล่นดีมาก เซต 1 เซต 2 ก็เล่นได้ดี เราชนะเขายาก เซต 3 ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ ประกอบกับจังหวะที่เรามีข้อผิดพลาดกันเองเยอะ ในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดี การทำเบรคพอยต์ การทำ dig attack ก็ดี เราผิดพลาดเยอะทำให้พลาดโอกาสไป
“ต้องขอโทษแฟนด้วยนะครับ แล้วนักกีฬาพยายามเต็มที่ เราก็เช็คสภาพนักกีฬา เพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อยังตึง แล้วมีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเทต ไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่นะครับ”
โค้ชอ๊อต เผยต่อว่า ตอนนี้ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬา ยังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคน แล้วทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเกมซึ่งได้คุยกันก่อนหน้านี้ แล้วทุกคนอยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป ดูว่าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอใครบ้าง
ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมเรื่องของร่างกายให้ดี เพราะว่าใน 2 แมตช์ เนื่องจากเวลา recovery น้อย เรามีผู้เล่นบางคนที่สำคัญ อย่างวันนี้ แนน ทัดดาว ก็ไม่ได้เล่นยังเจ็บอยู่ ส่วน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร และออมสิน ศศิภาพร ก็ยังตื้อๆ หรือแม้กระทั่ง ทิพย์ แก้วกัลยา เราต้องตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาผู้เล่นหลักว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบต่อไปซึ่งถือว่าเป็นรอบน็อคเอาต์สำคัญ
โค้ชอ๊อต กล่าวว่า “เราก็เต็มที่กันทุกคนนะครับ ทุกคนยังมีขวัญและกำลังใจดี ขอบคุณแฟน ๆ กีฬาทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเรา พวกเราจะพยายามดูแลร่างกายแล้วก็ทำเต็มที่กันทุก ๆ เกมนะครับ”
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