“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์
ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร โฟนอินเข้ารายการ โหนกระแส วันที่ 25 สิงหาคม 2569 หลัง ต้า เฟ็ดเฟ่ ลิขิต สิทธิพันธุ์ ออกรายการพร้อมทนาย เพื่อพูดถึงข้อพิพาทเรื่องหุ้น ทรัพย์สิน และคดีความระหว่างอดีตเพื่อนร่วมงาน
ช่วงแรก หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถามถึงเรื่องที่ต้าอ้างว่าเคยถูกกลั่นแกล้งระหว่างทำงานด้วยกัน ยัตตอบว่าตัวเองก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันจากต้า ก่อนขอข้ามไปพูดประเด็นอื่น
จากนั้นเข้าสู่เรื่องหุ้น ต้าระบุว่าตัวเองเคยถือหุ้น 49% และอ้างว่าไม่ได้เซ็นยินยอมโอนหุ้น ขณะที่ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารรายงานการประชุมที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนแปลงหุ้น ประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างข้อพิพาทและกระบวนการทางกฎหมาย
ยัตไม่ลงรายละเอียดเรื่องเอกสาร โดยให้เหตุผลว่าคำให้การอยู่ในศาลแล้ว พร้อมยืนยันในมุมของตัวเองว่า ทั้งสองฝ่ายเคยพูดคุยเรื่องการแยกทางกันไว้ก่อน และต้าเป็นฝ่ายต้องการออกไปทำ FEDFE ด้วยตัวเอง
ประเด็นต่อมาคือรายได้จาก FEDFE ยัตอ้างว่า เงินจากช่องเคยตกลงให้นำมาใช้เป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิก แต่ภายหลังฝ่ายบัญชีแจ้งว่ามีเงินถูกนำออกไป และกล่าวหาว่าต้าเป็นผู้มีอำนาจนำเงินออกต่อเนื่องหลายเดือน ข้อกล่าวหาส่วนนี้เป็นคำชี้แจงจากฝั่งยัต ยังไม่มีข้อยุติจากศาล
ทนายไข่มุกจึงถามว่า สามารถแบ่งทรัพย์สินบางส่วนให้ต้านำไปตั้งต้นได้หรือไม่ ก่อนทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ เสนอแนวทางแบ่งหุ้นตามสัดส่วน 49% กับ 51% แล้วแยกกันทำธุรกิจ ยัตยังไม่ตอบรับ โดยบอกว่าเรื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายมีรายละเอียดมากกว่านั้น
ข้อพิพาทยังครอบคลุมคดีเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ซึ่งเพจ FEDFE เคยระบุว่ามี 2 คดี คดีละ 10 ล้านบาท โดยหนึ่งในคดีเกี่ยวข้องกับคลิปเดโมที่ต้านำไปใช้หลังแยกออกมาทำงานเอง รายละเอียดของแต่ละคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรม
ช่วงท้าย ต้าพูดกับยัตโดยตรงว่า ยังคิดถึงอดีตเพื่อนและไม่ได้รู้สึกดีที่ยัตถูกคนวิจารณ์ พร้อมอธิบายว่าต้องการทรัพย์สินส่วนที่ตัวเองมองว่าเกิดจากการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปตั้งต้นชีวิต ดูแลพ่อ และกลับมาทำช่องของตัวเอง ก่อนกล่าวขอโทษหากที่ผ่านมาเคยทำอะไรให้อีกฝ่ายเจ็บปวด และถามว่าทำไมยัตจึงเลือกฟ้องคดีหลังจากทำงานร่วมกันมานาน
ยัตตอบว่า ข้อมูลที่ถูกพูดในรายการยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมด และมองว่าทำให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายผิด ก่อนขอใช้พื้นที่ โหนกระแสในวันจันทร์ เพื่อกลับมาชี้แจงพร้อมหลักฐานจากฝั่งตัวเอง
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