หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 20:35 น.
ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 25/8/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 25 ส.ค. 69 (25/8/69)

ผลหวยลาววันนี้ 25 สิงหาคม 69 (25/8/69)

  • เลข 6 ตัว: 046600
  • เลข 5 ตัว: 46600
  • เลข 4 ตัว: 6600
  • เลข 3 ตัว: 600
  • เลข 2 ตัว: 00
  • เลข 1 ตัว: 0

หวยลาว 25 8 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

ส่องสถิติหวยลาว วันอังคาร และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันอังคารย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 2 – 0
  • เลขรองน่าลุ้น: 1 – 6

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 20 – 02 – 21 – 62 – 10
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 120 – 602 – 261 – 012

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (52), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: ปู (39), กบ (24)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 52 – 06 – 39 – 24
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 252 – 639 – 924 – 406

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 20:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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