หวยลาว
ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 25/8/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 25 ส.ค. 69 (25/8/69)
ผลหวยลาววันนี้ 25 สิงหาคม 69 (25/8/69)
- เลข 6 ตัว: 046600
- เลข 5 ตัว: 46600
- เลข 4 ตัว: 6600
- เลข 3 ตัว: 600
- เลข 2 ตัว: 00
- เลข 1 ตัว: 0
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|18/8/69
|8222
|222
|22
|2
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
ส่องสถิติหวยลาว วันอังคาร และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันอังคารย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 2 – 0
- เลขรองน่าลุ้น: 1 – 6
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 20 – 02 – 21 – 62 – 10
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 120 – 602 – 261 – 012
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (52), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: ปู (39), กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 52 – 06 – 39 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 252 – 639 – 924 – 406
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