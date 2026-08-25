ต้า เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้ตัดพ้อ “ยัด” คิดถึงเพื่อน ลั่น ฟ้องทำไม แค่อยากได้ส่วนแบ่งที่เหนื่อย
ต้า เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้กลางโหนกระแส บอกคิดถึง “ยัด” ตัดพ้อเพื่อนฟ้องทำไม ทั้งที่ตนต้องทำงานหนักทุกวันหาเงินรักษาพ่อ
รายการโหนกระแสวันนี้เกาะติดประเด็นร้อน กรณี ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวหลังทำช่องยูทูปกับอดีตเพื่อนรัก ยัด ชัยโสโร มีความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินและการเซ็นโอนหุ้น ทั้งยังอ้างว่าถูกหั่นเงินเดือนจาก 150,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส เปิดโอกาสให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้พูดคุยกับ ยัต ชัยโสโร หลังมีข้อพิพาทเรื่องหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ระบุว่า “คิดถึงนะเพื่อน เรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ยินดี ไม่ได้รู้สึกดีเลย เราแค่อยากได้ส่วนที่เราเหนื่อยบ้าง เพื่อไปรักษาพ่อและซ่อมบ้านให้พ่อ แล้วก็อยากนำเงินมาตั้งต้น แค่เราทำช่องใหม่นายฟ้องเราทำไม” จากนั้นก็ก้มหน้าร้องไห้
จากนั้น ยัดตอบกลับว่า “เออ ดูผมแย่อีกแล้ว”
ฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ อธิบายว่า “ไม่ ๆ เราไม่ได้ยินดีที่นายดูแย่ เราก็ยังรักนายเสมอ มันก็มีวันคืนดี ๆ ด้วยกัน เราพยายามคิดแต่วันคืนดี ๆ เราไม่ยินดีเลยที่นายโดนทัวร์ลง เราก็ยังเปิดดูคลิปของเรา เราก็ยังขำ เรายังเป็นแฟนคลับนายตลอด ไม่ได้ยินดีที่นายถูกคนเกลียด เหมือนเราอยู่มานานจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เราแค่อยากได้ไปตั้งหลัก อยากทำคลิปไปเรื่อย ๆ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราก็จะไม่ทะเลาะกับนาย เราก็จะเป็นเพื่อนนาย เราจะเป็นแค่เพื่อนกัน ถึงแม้วันนี้ต่อให้เราจะชนะหรือยังไง บาดแผลนี้ก็จะอยู่กับเราไปจนตาย เราก็เสียใจไปจนตาย
ถ้ามันมีอะไรที่ทำให้นายเจ็บปวด เราก็ต้องขอโทษด้วย เราลำบากมากเลยเพื่อน นายฟ้องเราทำไมวะ เราต้องทำงานทุกวันเราเหนื่อยมาก เพื่อให้มีเงินไปรักษาพ่อและให้เงินแม่ผ่อนบ้าน
เราทำช่องยูทูปมา 15 ปี เรายังลำบากอยู่เลย ทั้งที่เราต้องสบายได้แล้ว แล้วนายฟ้องเดโม่เรา ทั้งที่เราทำคลิปให้นายตั้ง 3,000 คลิป แต่นายฟ้องเราด้วยเดโม่คลิปเดียว เจ็บปวดมากเลย”
หลังจากต้าเปิดใจถึงอดีตเพื่อนรัก ฝั่งยัดตอบกลับว่า “ทำไมดูผมแย่ไปหมด แล้วคุณดูดีไปหมดเลย”
อย่างไรก็ดี หนุ่ม กรรชัย เข้ามาเบรกพร้อมอธิบายว่า “มันเป็นความรู้สึกของยัด อาจจะไปกระทบยัดบ้าง ในอดีตต้าก็เป็นเหมือนที่ตัวยัดรู้สึกวันนี้ เพราะเคยโดนทัวร์ลงเหมือนกัน”
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