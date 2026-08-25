จำคุก “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ คดีพรากผู้เยาว์-อนาจารสาว 17
ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษา สั่งจำคุก “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์-ทำอนาจารเด็กสาววัย 17 ปี
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่อัยการยื่นฟ้อง นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในความผิดฐาน “พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร”
คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายปริญญ์ได้พาเด็กสาววัย 17 ปีเศษขึ้นรถตู้ส่วนตัวเพื่อไปส่งที่คอนโด แต่ระหว่างทางกลับจับมือและลูบต้นขาของเด็กสาว แม้เด็กสาวจะยินยอมขึ้นรถมาด้วยตั้งแต่แรก แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำอนาจาร ต่อมาผู้เสียหายจึงขอลงกลางทางเพื่อกลับบ้านเอง
ศาลชั้นต้นเคยสั่งยกฟ้อง มองว่าคดีอนาจารขาดอายุความ (ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือนนับจากวันเกิดเหตุ) ส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์ ศาลเห็นว่าไม่ได้เป็นการพาหนีหรือแยกเด็กออกจากพ่อแม่ เพราะยอมจอดรถให้ลงตามที่ขอ
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า คดียังไม่ขาดอายุความ และคำว่า “พราก” ในทางกฎหมาย หมายถึงการพาเด็กออกไปจากอำนาจการดูแลของพ่อแม่โดยที่พ่อแม่ไม่ยินยอม ซึ่งพฤติการณ์บนรถถือว่าเข้าข่ายความผิด การที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องนั้น ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วย จึงพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุก 2 ข้อหา ความผิดฐานทำอนาจาร: จำคุก 1 ปี ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ฯ: จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา
ในการฟังคำพิพากษาเช้านี้ เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวนายปริญญ์มาจากเรือนจำ เนื่องจากปัจจุบันเขากำลังรับโทษจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีอื่น ๆ จากศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งนายปริญญ์ยังมีคดีลักษณะเดียวกันนี้ถูกยื่นฟ้องอยู่อีกประมาณ 5–6 คดี
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