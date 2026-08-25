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รพ.สุรินทร์ปรับป้ายใหม่ ถอดภาษาเขมรเกลี้ยง เหลือแค่ไทย-อังกฤษ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 14:44 น.
ป้ายใหม่โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่มีภาษาเขมรแล้ว

เปิดภาพ ป้ายใหม่โรงพยาบาลสุรินทร์ถอดภาษากัมพูชาออก เหลือไว้แค่ภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร

วันที่ 24 สิงหาคม 2569 มีรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ล่าสุด ทางโรงพยาบาลปรับโฉมป้ายใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม ดูชัดเจน และเอื้อต่อการใช้งานของผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ โลกออนไลน์แชร์ภาพป้ายหินแกรนิตชุดเดิมของโรงพยาบาล ป้ายเวอร์ชันเก่ามีตัวอักษรภาษากัมพูชา เขียนกำกับไว้ร่วมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงป้ายใหม่ครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลนำตัวอักษรภาษากัมพูชาออกไปทั้งหมด ปัจจุบันหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนเริ่มทยอยปรับโฉมป้ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน

ป้ายโรงพยาบาลสุรินทร์

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