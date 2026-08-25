เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร
กองทัพเรือยอมรับเครื่องยนต์ดีเซลและปืน Phalanx ของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชำรุดจริง แต่เรือยังขับเคลื่อนด้วยกังหันแก๊สได้ เตรียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่วงเงินประมาณ 490 ล้านบาท ไม่ได้พังทั้งลำ
ประวัติ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช หมายเลขเรือ FFG-471 เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย สร้างโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering หรือ DSME ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อ Hanwha Ocean
กองทัพเรือลงนามในสัญญาจัดหาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 วงเงินประมาณ 14,600 ล้านบาท เพื่อทดแทนเรือฟริเกตรุ่นเก่าและเสริมกำลังรบทางทะเล ออกแบบให้รับมือภัยคุกคามบนผิวน้ำ ใต้น้ำ และทางอากาศ
เดิมเรือลำนี้ใช้ชื่อว่า “เรือหลวงท่าจีน” ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่า “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ตามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริษัทผู้สร้างส่งมอบเรือเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ก่อนเดินทางมายังประเทศไทยและเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ปัจจุบันสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
ตัวเรือมีความยาว 124.1 เมตร กว้าง 14.4 เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ 3,700 ตัน ทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 30 นอต และเดินทางได้ประมาณ 4,000 ไมล์ทะเล รองรับกำลังพลประมาณ 141 นาย รวมถึงเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักไม่เกิน 10 ตัน
เครื่องยนต์เสียตั้งแต่ปี 2567
วันที่ 19 สิงหาคม 2569 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ตั้งแต่ปี 2567 หลังออกปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อะไหล่บางส่วนทำงานผิดปกติจนเครื่องยนต์หยุดทำงาน เมื่อตรวจสอบภายในพบความเสียหายที่ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม กองทัพเรือจึงเลือกจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล MTU จากเยอรมนีชุดใหม่จำนวน 2 เครื่อง ใช้งบประมาณประมาณ 490 ล้านบาท
เครื่องยนต์ใหม่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว กรมอู่ทหารเรือจะเป็นผู้ติดตั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท Hanwha Ocean เนื่องจากเครื่องยนต์ชุดเดิมหมดระยะเวลารับประกัน การติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1–2 เดือน
ทำไมเครื่องยนต์เสีย แต่เรือยังแล่นได้
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODAG ซึ่งรวมเครื่องยนต์สองประเภทไว้ในลำเดียวกัน ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล MTU จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการเดินเรือทั่วไป และเครื่องยนต์กังหันแก๊ส General Electric LM2500 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับทำความเร็วสูง
ขณะนี้เครื่องยนต์ดีเซลหยุดทำงาน แต่เครื่องยนต์กังหันแก๊สยังใช้งานได้ เรือจึงสามารถออกทะเลและร่วมภารกิจตามแผน โดยกองทัพเรือกำหนดให้เข้าร่วมการฝึกความพร้อมรบระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2569 ก่อนนำเรือเข้าสู่ขั้นตอนเปลี่ยนเครื่องยนต์
สถานะของเรือในเวลานี้จึงไม่ใช่การจอดตายหรือปลดประจำการ แต่ก็ยังไม่ควรมองว่าทุกระบบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพราะระบบขับเคลื่อนดีเซลซึ่งใช้ในการเดินเรือทั่วไปยังต้องรอการแก้ไข
ปืน Phalanx มีปัญหาด้วยหรือไม่
กองทัพเรือยอมรับว่า ระบบป้องกันระยะประชิด Phalanx CIWS มีข้อบกพร่องจริง ระบบนี้ทำหน้าที่ตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือเป้าหมายที่เข้ามาใกล้ตัวเรือ ถือเป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายก่อนภัยคุกคามจะเข้าถึงเรือ
ปืน Phalanx เคยใช้งานได้หลังรับมอบ ก่อนตรวจพบปัญหาในช่วงใกล้หมดระยะเวลารับประกัน กองทัพเรือจึงยื่นเคลมและส่งอุปกรณ์ให้บริษัท Raytheon ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาซ่อมแซม
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาว่าระบบนี้เสียต่อเนื่องมานาน 7 ปี ยังไม่มีเอกสารจากกองทัพเรือที่ยืนยันระยะเวลาอย่างละเอียด จึงยืนยันได้เฉพาะว่าระบบมีข้อบกพร่องและอยู่ในกระบวนการซ่อม
คณะกรรมการของกองทัพเรือยังตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลเสียหายพร้อมกันทั้ง 2 เครื่อง พิจารณาทั้งปัญหาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานของกำลังพล
ข้อสงสัยเรื่องความผิดพลาดของบุคลากรยังไม่ใช่ผลสอบสุดท้าย กองทัพเรือมองว่าการโยกย้ายกำลังพลชุดรับเรืออาจทำให้องค์ความรู้ด้านการดูแลเครื่องยนต์ขาดช่วง แต่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางวิศวกรรมก่อนชี้ตัวผู้รับผิดชอบ
ส่วนข้อกล่าวหาว่าแบบเรือของบริษัทเกาหลีใต้มีข้อบกพร่อง กองทัพเรือยังไม่รับรองข้อสรุปนี้ โดยให้เหตุผลว่าแบบเรือผ่านการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือของเกาหลีใต้แล้ว
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