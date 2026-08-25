ข่าว

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 14:21 น.
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร

กองทัพเรือยอมรับเครื่องยนต์ดีเซลและปืน Phalanx ของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชำรุดจริง แต่เรือยังขับเคลื่อนด้วยกังหันแก๊สได้ เตรียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่วงเงินประมาณ 490 ล้านบาท ไม่ได้พังทั้งลำ

ประวัติ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช หมายเลขเรือ FFG-471 เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย สร้างโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering หรือ DSME ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อ Hanwha Ocean

กองทัพเรือลงนามในสัญญาจัดหาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 วงเงินประมาณ 14,600 ล้านบาท เพื่อทดแทนเรือฟริเกตรุ่นเก่าและเสริมกำลังรบทางทะเล ออกแบบให้รับมือภัยคุกคามบนผิวน้ำ ใต้น้ำ และทางอากาศ

เดิมเรือลำนี้ใช้ชื่อว่า “เรือหลวงท่าจีน” ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่า “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ตามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริษัทผู้สร้างส่งมอบเรือเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ก่อนเดินทางมายังประเทศไทยและเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ปัจจุบันสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

ตัวเรือมีความยาว 124.1 เมตร กว้าง 14.4 เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ 3,700 ตัน ทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 30 นอต และเดินทางได้ประมาณ 4,000 ไมล์ทะเล รองรับกำลังพลประมาณ 141 นาย รวมถึงเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักไม่เกิน 10 ตัน

เครื่องยนต์เสียตั้งแต่ปี 2567

วันที่ 19 สิงหาคม 2569 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ตั้งแต่ปี 2567 หลังออกปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อะไหล่บางส่วนทำงานผิดปกติจนเครื่องยนต์หยุดทำงาน เมื่อตรวจสอบภายในพบความเสียหายที่ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม กองทัพเรือจึงเลือกจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล MTU จากเยอรมนีชุดใหม่จำนวน 2 เครื่อง ใช้งบประมาณประมาณ 490 ล้านบาท

เครื่องยนต์ใหม่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว กรมอู่ทหารเรือจะเป็นผู้ติดตั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท Hanwha Ocean เนื่องจากเครื่องยนต์ชุดเดิมหมดระยะเวลารับประกัน การติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1–2 เดือน

ทำไมเครื่องยนต์เสีย แต่เรือยังแล่นได้

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODAG ซึ่งรวมเครื่องยนต์สองประเภทไว้ในลำเดียวกัน ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล MTU จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการเดินเรือทั่วไป และเครื่องยนต์กังหันแก๊ส General Electric LM2500 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับทำความเร็วสูง

ขณะนี้เครื่องยนต์ดีเซลหยุดทำงาน แต่เครื่องยนต์กังหันแก๊สยังใช้งานได้ เรือจึงสามารถออกทะเลและร่วมภารกิจตามแผน โดยกองทัพเรือกำหนดให้เข้าร่วมการฝึกความพร้อมรบระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2569 ก่อนนำเรือเข้าสู่ขั้นตอนเปลี่ยนเครื่องยนต์

สถานะของเรือในเวลานี้จึงไม่ใช่การจอดตายหรือปลดประจำการ แต่ก็ยังไม่ควรมองว่าทุกระบบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพราะระบบขับเคลื่อนดีเซลซึ่งใช้ในการเดินเรือทั่วไปยังต้องรอการแก้ไข

ปืน Phalanx มีปัญหาด้วยหรือไม่

กองทัพเรือยอมรับว่า ระบบป้องกันระยะประชิด Phalanx CIWS มีข้อบกพร่องจริง ระบบนี้ทำหน้าที่ตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือเป้าหมายที่เข้ามาใกล้ตัวเรือ ถือเป็นแนวป้องกันชั้นสุดท้ายก่อนภัยคุกคามจะเข้าถึงเรือ

ปืน Phalanx เคยใช้งานได้หลังรับมอบ ก่อนตรวจพบปัญหาในช่วงใกล้หมดระยะเวลารับประกัน กองทัพเรือจึงยื่นเคลมและส่งอุปกรณ์ให้บริษัท Raytheon ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาซ่อมแซม

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาว่าระบบนี้เสียต่อเนื่องมานาน 7 ปี ยังไม่มีเอกสารจากกองทัพเรือที่ยืนยันระยะเวลาอย่างละเอียด จึงยืนยันได้เฉพาะว่าระบบมีข้อบกพร่องและอยู่ในกระบวนการซ่อม

คณะกรรมการของกองทัพเรือยังตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลเสียหายพร้อมกันทั้ง 2 เครื่อง พิจารณาทั้งปัญหาด้านวิศวกรรม การออกแบบ การบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานของกำลังพล

ข้อสงสัยเรื่องความผิดพลาดของบุคลากรยังไม่ใช่ผลสอบสุดท้าย กองทัพเรือมองว่าการโยกย้ายกำลังพลชุดรับเรืออาจทำให้องค์ความรู้ด้านการดูแลเครื่องยนต์ขาดช่วง แต่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางวิศวกรรมก่อนชี้ตัวผู้รับผิดชอบ

ส่วนข้อกล่าวหาว่าแบบเรือของบริษัทเกาหลีใต้มีข้อบกพร่อง กองทัพเรือยังไม่รับรองข้อสรุปนี้ โดยให้เหตุผลว่าแบบเรือผ่านการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือของเกาหลีใต้แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท บันเทิง

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายเป็นศพที่ 4 บนเกาะเชจู ในรอบ 3 วัน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โค้ชอ๊อต” เผย “ทัดดาว” มีอาการบาดเจ็บ ต้องพักนัดบู๊คาซัคฯ เพราะมีนัดสำคัญรออยู่

36 นาที ที่แล้ว
“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์ บันเทิง

“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ แจ้งผลชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดฮวบเกือบ 20 กิโล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้กลางโหนกระแส เปิดใจถึง ยัด ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ร้องไห้ตัดพ้อ “ยัด” คิดถึงเพื่อน ลั่น ฟ้องทำไม แค่อยากได้ส่วนแบ่งที่เหนื่อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติเหยื่อเผย &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; ไร้สำนึก ยังยิ้มแย้มไร้สลด หลังถูกตัดสินโทษประหาร ข่าว

ญาติเหยื่อเผย “แอม ไซยาไนด์” ไร้สำนึก ยังยิ้มแย้มไร้สลด หลังถูกตัดสินโทษประหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จำคุก “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ คดีพรากผู้เยาว์-อนาจารสาว 17

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้ายใหม่โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่มีภาษาเขมรแล้ว ข่าว

รพ.สุรินทร์ปรับป้ายใหม่ ถอดภาษาเขมรเกลี้ยง เหลือแค่ไทย-อังกฤษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยัต ติดต่อโหนกระแสแล้ว ลุ้น ต้า เฟ็ดเฟ่ นั่งคุยพร้อมกันครั้งแรก บันเทิง

ยัต ติดต่อโหนกระแสแล้ว ลุ้น ต้า เฟ็ดเฟ่ นั่งคุยพร้อมกันครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร ข่าว

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พังจริงไหม หลังข่าวเครื่องยนต์เสีย เปิดประวัติ ความเกรียงไกร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เผยโดน &quot;ยัด&quot; หักเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่ ข่าว

“ต้า เฟ็ดเฟ่” เผยโดน “ยัด” หักเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อรนุชญา ทนายความของ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ ข่าว

เปิดวาร์ป ทนายไข่มุก ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” โหนกระแส แจงปมหุ้น-ทรัพย์บริษัท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026 บันเทิง

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า บันเทิง

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง ข่าว

เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว! &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 ข่าว

โบกมือลา! สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ปิดถาวร 31 ส.ค.นี้ ชวนอิ่มอร่อยส่งท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลประหาร “แอม ไซยาไนด์” คดีที่ 7 วางยาฆ่า “ฟ้า ดาริณี”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เคยเป็นพนักงานแบงก์กสิกร บันเทิง

ย้อนวันวาน เบิร์ด ธงไชย ภูมิใจเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกชีวิตมนุษย์เงินเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้ ข่าว

หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ให้ยืมเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน ข่าว

กทม. ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวทดลองวางองุ่นไชน์มัสแคทนอกตู้เย็น 43 วัน ข่าว

ไวรัล วางองุ่นไชน์มัสแคท นอกตู้เย็น 43 วัน อึ้งไม่เน่า โซเชียลถกสนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 14:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม คือใคร พบชื่อขึ้นกรรมการชัยโสโรคู่ “ยัต” หลัง “ต้า” ยุติบทบาท

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569

เกิดอะไรขึ้น? เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายเป็นศพที่ 4 บนเกาะเชจู ในรอบ 3 วัน

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569

“โค้ชอ๊อต” เผย “ทัดดาว” มีอาการบาดเจ็บ ต้องพักนัดบู๊คาซัคฯ เพราะมีนัดสำคัญรออยู่

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์

“ยัต” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอแบ่งหุ้น โฟนอินโหนกระแส ขอเปิดหลักฐานวันจันทร์

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
Back to top button