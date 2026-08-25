ยัต ติดต่อโหนกระแสแล้ว ลุ้น ต้า เฟ็ดเฟ่ นั่งคุยพร้อมกันครั้งแรก
ความคืบหน้าให้แฟนคลับ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE) จับตากันต่อ หลังช่วงบ่ายวันนี้ 25 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กของรายการ โหนกระแส โพสต์แจ้งว่า “ยัต” ชัยโสโร ติดต่อมายังรายการแล้ว ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ยัตและ “ต้า เฟ็ดเฟ่” อดีตเพื่อนร่วมงานที่มีข้อพิพาทกันมานาน ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวจากทั้งสองฝั่ง
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังช่วงเช้าวันเดียวกันมีรายงานว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรโหนกระแส พยายามโทรหายัตเพื่อเชิญมาร่วมรายการหรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงเรื่องราวในอีกมุม แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถติดต่อได้
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เพจโหนกระแส โพสต์อัปเดตว่า ยัตติดต่อมายังรายการแล้ว พร้อมข้อความชวนให้ผู้ติดตามจับตาว่าอาจมีโอกาสได้ฟังทั้งสองฝ่ายพูดถึงความขัดแย้งที่ดำเนินมานาน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศวันออกอากาศ หรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าต้าและยัตจะเข้าร่วมรายการพร้อมกันในเทปเดียว การติดต่อครั้งล่าสุดจึงเป็นเพียงความคืบหน้าว่า ช่องทางระหว่างยัตกับรายการได้เปิดขึ้นแล้ว ส่วนรูปแบบการพูดคุยต้องรอการยืนยันจากโหนกระแสอีกครั้ง
ต้าเคยท้ายัตไปโหนกระแสตั้งแต่เดือนเมษายน
การชวนไปพูดคุยในโหนกระแสไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก
ย้อนกลับไปวันที่ 10 เมษายน 2569 ยัตออกมาชี้แจงความขัดแย้งกับอดีตเพื่อนร่วมกลุ่ม หลังเลือกเงียบมานาน โดยอธิบายว่ารายละเอียดหลายอย่างมีความซับซ้อนและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย จึงเลือกนำหลักฐานไปพิสูจน์ในศาลมากกว่าตอบโต้ผ่านโซเชียล
ยัตยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการร่วมกันฮุบบริษัท พร้อมกล่าวหาว่าคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่มีการตัดต่อและนำเสนอจนความหมายเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นคำชี้แจงจากฝั่งยัตและยังเป็นข้อพิพาทที่แต่ละฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ แชร์ข้อความของอดีตเพื่อน พร้อมชวนให้ยัตนำหลักฐานไปพูดกันในรายการโหนกระแส และตั้งคำถามถึงเหตุผลของการฟ้องร้องที่เกิดขึ้น
ต้าเขียนในเวลานั้นว่าอยากให้ทั้งคู่ขนหลักฐานออกมาพูดให้หมด พร้อมแท็กไปยังเพจโหนกระแสโดยตรง ความเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให้ประเด็นเรื่อง “ต้า ยัต ออกโหนกระแส” ถูกพูดถึงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน
ดราม่ากลับมาร้อนอีกครั้งหลังมีคลิปเสียงชุดใหม่
เรื่องระหว่างอดีตเพื่อนร่วมกลุ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกระลอกช่วงวันที่ 23 ถึง 24 สิงหาคม หลังเพจ FEDFE เผยแพร่คลิปเสียงและข้อความชุดใหม่ โดยอ้างว่าเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน รายได้ หุ้น และสิทธิในธุรกิจที่เคยทำร่วมกัน
เพจยังนำเสนอข้อกล่าวหาหลายประเด็นเกี่ยวกับเงินเดือน รายได้จากช่อง YouTube และคดีความระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบันยังเป็นข้อมูลจากคู่กรณีและยังไม่มีข้อยุติทางกฎหมาย
ฝั่งยัตเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายเรื่องไปก่อนหน้านี้ และยืนยันว่าต้องการให้ข้อเท็จจริงพิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ต้าเดินหน้าทำงานของตัวเอง ล่าสุดประกาศเปิดช่อง YouTube ใหม่ 2 ช่อง และเริ่มสร้างฐานผู้ติดตามใหม่ตั้งแต่ศูนย์
ความขัดแย้งจึงเดินมาถึงจุดที่แต่ละฝ่ายเคยออกมาพูดผ่านพื้นที่ของตัวเองหลายครั้ง แต่ ยังไม่เคยนั่งชี้แจงประเด็นต่อหน้ากันในรายการโหนกระแส
การที่ยัตติดต่อรายการในวันนี้จึงทำให้ผู้ติดตามกลับมาลุ้นอีกครั้งว่า จะได้เห็นอดีตเพื่อนทั้งสองมาพูดถึงเรื่องเดียวกันในพื้นที่เดียวกันหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่ต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลและหลักฐานที่อ้างว่าสนับสนุนมุมของตัวเอง
ขณะนี้ต้องรอการยืนยันจากรายการโหนกระแสว่า จะนัดหมายยัตเมื่อใด ต้าจะได้รับเชิญมาร่วมรายการด้วยหรือไม่ และมีประเด็นใดที่สามารถพูดได้โดยไม่กระทบต่อคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
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