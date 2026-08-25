“ต้า เฟ็ดเฟ่” เผยโดน “ยัด” หักเงินเดือนจาก 1.5 แสนเหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่
“ต้า เฟ็ดเฟ่” เผยโดน “ยัด” หักเงินเดือนจาก 1.5 แสน เหลือ 4 หมื่น อ้างทำงานแย่ เอาไปจ้างพนักงานเพิ่มแทน ฝั่ง “ยัด” เตรียมชี้แจง
จากกรณีที่ “ต้า เฟ็ดเฟ่” พร้อมกับทนายได้ออกรายการ โหนกระแส เพื่อเปิดใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงปัญหาระหว่างตนเองกับ “ยัต ชัยโสโร” เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินและรายได้ในช่องและบริษัทที่เคยทำร่วมกัน จนกลายเป็นประเด็นดรามาในโลกโซเชียลขณะนั้น
ในช่วงหนึ่งของรายการ ต้า ได้เปิดเผยว่า ยัด มีการพูดปั่นตนว่าบริษัท เฟ็ดเฟ่ ไม่ใช่ของตน และยังมีเงินในยูทูปของช่อง FEDFE อยู่ ก่อนหน้านี้อำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่กับตนเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้ง และถือหุ้น 98.5% โดยเงินซึ่งเป็นรายได้จากยอดวิวเก่าที่ขึ้นอยู่กับตนว่าจะนำไปใช้เองหรือแบ่งให้กับเพื่อน ๆ ก็ได้
ด้านทนายเผยต่อว่า มีเงินจำนวนหนึ่งที่ต้านำออกมา ขณะที่บริษัทเฟ็ดเฟ่หยุดไปแล้ว แต่ยังมีรายได้จากค่าวิวในยูทูป โดยต้านำเงินจำนวนนั้นออกมาเพื่อจ่ายค่าภาษี และค่าทำบัญชี เนื่องจากบริษัทยังไม่ถูกปิด ซึ่งเงินที่นำมาใช้นี้ ฝั่งยัดมองว่าไม่ถูกต้อง จึงบอกให้ต้าพิมพ์ข้อความขอโทษที่นำเงินไปใช้ในกลุ่ม ทำให้คนในกลุ่มมองว่าต้าเป็นคนไม่ดี
นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องปัญหาการเงินกับชัยโสโร ต้าเผยว่า ตอนแรกตนได้เงินเดือน 150,000 บาท เท่ากันกับยัด แต่ถูกยัดหักเงินจนเหลือ 40,000 บาท โดยอ้างว่าตนทำงานได้ไม่ดี ไอเดียไม่ผ่าน แม้กระทั่งคลิปที่ลงไปแล้วกลับบอกว่าไม่ดี กระทั่งทะเลาะกัน จนยัดบอกว่าจะจ้างพนักงานเพิ่มอีก 2 คน โดยจะหักเงินส่วนหนึ่งไปเป็นค่าจ้างพนักงาน ซึ่งตนก็เชื่อและยอมให้หักเงิน
ล่าสุด รายการโหนกระแสแจ้งว่าสามารถติดต่อกับทาง ยัด ได้แล้ว และเตรียมที่จะชี้แจง รวมถึงร่วมพูดคุยในรายการ
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