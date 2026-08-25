รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น
รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าเหรียญทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น พร้อมอัดฉีดงบตั้งไทยเฮาส์ดูแลเต็มที่
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าว “Meet the Press Asian Games 2026” ณ ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยประเมินเป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬาไว้ที่ ไม่น้อยกว่า 15 เหรียญทอง และเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพที่จะทำผลงานได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่านั้น
ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเตรียมทีมอย่างเต็มที่ ทั้งด้านงบประมาณ การฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน รวมถึงการจัดตั้ง “ไทยเฮาส์ (Thai House)” ที่เมืองนาโกย่า เพื่อดูแลนักกีฬาในด้านอาหาร การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟูร่างกาย โดยยืนยันว่าจะไม่ให้ข้อจำกัดด้านงบประมาณเป็นอุปสรรคต่อการส่งนักกีฬาไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน
นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงทิศทางการพัฒนาวงการกีฬาไทยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการผลักดันแนวทางจัดตั้ง กระทรวงการกีฬา เพื่อให้การบริหารจัดการด้านกีฬามีความชัดเจนและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมพัฒนาหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเศรษฐกิจการกีฬา เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการกีฬาอย่างยั่งยืน
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 960 คน โดยการแข่งขันจะกระจายไปยังหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากเมืองนาโกย่า อาทิ กรุงโตเกียว จังหวัดชิซูโอกะ และจังหวัดกิฟู
ในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ ขอให้นักกีฬาไทยทุกคนทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีระเบียบวินัย จะนำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
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