ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”
ลิซ่า ลลิษา ประกาศผลงานเดี่ยวชุดใหม่ เปิดยุคด้วยซิงเกิลชื่อไทย “SaWaDiKa” ก่อนตามด้วย อัลบั้ม “PRESS PLAY” ในเดือนตุลาคม เปิดพรีเซฟและพรีออเดอร์แล้ว
แฟนเพลงเตรียมกดปุ่มเพลย์พร้อมกันทั่วโลก เมื่อ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” สมาชิกวง BLACKPINK ประกาศคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดี่ยว พร้อมเปิดตัวอีพีชุดใหม่ชื่อ “PRESS PLAY” ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 23 ตุลาคม 2569
ก่อนฟังอีพีเต็ม ลิซ่าจะส่งซิงเกิลแรก “SaWaDiKa” ออกมาทักทายแฟน ๆ ในวันที่ 3 กันยายน 2569 โดยเจ้าตัวประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ด้วยข้อความสั้น ๆ ว่า “EP PRESS PLAY. Out Oct 23. First single SaWaDiKa. Out Sept 3.”
ชื่อเพลง “SaWaDiKa” เป็นการเขียนคำว่า “สวัสดีค่ะ” ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ จึงเรียกความสนใจจากแฟนคลับชาวไทยทันที หลายคนจับตาว่าเพลงนี้อาจหยิบภาษา ดนตรี หรือภาพจำเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน อย่างไรก็ตาม ลิซ่าและต้นสังกัดยังไม่ได้เปิดเผยแนวเพลง เนื้อหา มิวสิกวิดีโอ หรือรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมงาน
เว็บไซต์ทางการของลิซ่าเปิดให้แฟนเพลงพรีเซฟและพรีออเดอร์ “PRESS PLAY” แล้ว พร้อมยืนยันวันปล่อยอีพีเป็นวันที่ 23 ตุลาคม ส่วนหน้าอัลบั้มบน Apple Music จัดผลงานชุดนี้ไว้ในหมวดเพลงป๊อป ภายใต้ RCA Records โดยได้รับสิทธิ์จาก Lloud Co. บริษัทของลิซ่าเอง
“PRESS PLAY” จะเป็นผลงานชุดถัดจาก “Alter Ego” อัลบั้มเดี่ยวเต็มชุดแรกของลิซ่า ซึ่งออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และมีเพลงที่ได้รับความสนใจอย่าง “Rockstar”, “New Woman”, “Moonlit Floor” และ “Born Again”
ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเวลาเผยแพร่ “SaWaDiKa” ตามเวลาประเทศไทย รวมถึงรายชื่อเพลงฉบับสมบูรณ์ แฟน ๆ จึงต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากช่องทางของลิซ่าและ LLOUD ต่อไป แต่สองวันที่ปักหมุดได้แล้วคือ 3 กันยายน สำหรับซิงเกิลใหม่ และ 23 ตุลาคม สำหรับอีพี “PRESS PLAY”
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