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ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 13:09 น.
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026

ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล (Nene Royal) ขึ้นเวทีรอบก่อนรองชนะเลิศ AGT เช้าวันที่ 26 สิงหาคม ตามเวลาไทย ส่วนช่อง True X-Zyte เตรียมออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม

ถึงเวลาส่งแรงเชียร์ให้ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต ซึ่งเตรียมขึ้นเวทีรอบแสดงสดของ America’s Got Talent 2026 หรือ AGT ซีซัน 21 กลุ่มที่ 2 เพื่อชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมเข้าสู่รอบต่อไป

เนเน่จะแสดงสดทางช่อง NBC วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตรงกับเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนรายการประกาศผลจะออกอากาศทาง NBC วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. หรือตรงกับเช้าวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 07.00 น. ในไทย

คนไทยดูเนเน่ AGT 2026 ได้ทางไหน

ช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคือ True X-Zyte ช่อง 340 และแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW แต่ไม่ได้ออกอากาศพร้อมสัญญาณสดของ NBC มีตารางดังนี้

  • รอบแสดงของเนเน่: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น.
  • ประกาศผลการแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น.
  • รับชมย้อนหลังพร้อมซับไทย: เวลา 20.00 น. ทาง TrueVisions NOW
  • ช่องโทรทัศน์: True X-Zyte หมายเลข 340
  • ช่องทางออนไลน์: TrueVisions NOW

ผู้ชมที่ต้องการดูพร้อมการถ่ายทอดสดจากสหรัฐฯ ต้องรับชมผ่าน NBC หรือ Peacock ซึ่งให้บริการเฉพาะบางพื้นที่และมีข้อจำกัดด้านภูมิภาค ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศช่องทางถูกลิขสิทธิ์ในไทยที่ถ่ายทอดพร้อม NBC เวลา 07.00 น.

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

คนไทยโหวตให้เนเน่ได้หรือไม่

กติกาการโหวตอย่างเป็นทางการของ AGT กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี อาศัยอยู่ภายใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโกในช่วงเปิดโหวต ดังนั้นแฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยสามารถรับชมและส่งกำลังใจได้ แต่คะแนนโหวตจากนอกพื้นที่ที่กำหนดอาจไม่ถูกนับ

แฟนชาวไทยที่มีญาติหรือเพื่อนอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือเปอร์โตริโก สามารถส่งรายละเอียดให้ช่วยโหวตผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. เว็บไซต์ NBC.com/AGTVote ลงทะเบียนบัญชี NBCUniversal แล้วเลือกชื่อ Nene Royal
  2. แอปพลิเคชัน America’s Got Talent Official App เลือกเมนูโหวตและส่งคะแนนให้ Nene Royal
  3. TikTok บัญชีทางการ @agt มองหาโพสต์ที่เขียนว่า “Comment to Vote” หรือ “Vote Here” แล้วพิมพ์ชื่อหรือคีย์เวิร์ด NENE ROYAL

แต่ละช่องทางให้โหวตได้สูงสุด 10 ครั้งต่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนในแต่ละรอบ ส่วนการโหวตผ่าน TikTok ต้องใช้บัญชีสาธารณะ แสดงความคิดเห็นแยกกันครั้งละหนึ่งชื่อ และต้องพิมพ์บนโพสต์โหวตอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากใส่ชื่อผู้เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งคนในความคิดเห็นเดียว ระบบจะถือว่าคะแนนนั้นไม่สมบูรณ์

การใช้ VPN หรือวิธีเปลี่ยนตำแหน่งจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโหวตขัดต่อข้อกำหนดของรายการ และคะแนนอาจถูกตัดทิ้ง

โหวตเนเน่เวลาไหน

การโหวตจะเปิดหลังจบรายการรอบแสดงสดในคืนวันที่ 25 สิงหาคมตามเวลาสหรัฐฯ หรือประมาณ 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย ก่อนปิดเวลา 07.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคมตามเวลาฝั่งตะวันออก ซึ่งตรงกับเวลา 18.00 น. ในประเทศไทย

ผู้มีสิทธิ์โหวตจึงมีเวลาประมาณ 9 ชั่วโมงตามเวลาไทย ตั้งแต่หลังจบรายการช่วงเช้าไปจนถึง 18.00 น. ก่อนรอประกาศผลในเช้าวันที่ 27 สิงหาคม

เนเน่ รอยัล-2
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

กติกา AGT รอบ Live Show 2026

ผู้เข้าแข่งขันรอบแสดงสดทั้งหมด 44 ทีมถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 11 ทีม แต่ละกลุ่มขึ้นแสดงคนละสัปดาห์ เนเน่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และต้องแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันอีก 10 ทีม ทั้งนักร้อง นักเต้น นักมายากล การแสดงผาดโผน และศิลปินประเภทอื่น

ในแต่ละสัปดาห์ กรรมการหนึ่งคนมีสิทธิ์กด Live Golden Buzzer ส่งผู้เข้าแข่งขันหนึ่งทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่เหลือต้องวัดคะแนนจากผู้ชม โดย 3 ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ขณะที่อีก 7 ทีมยุติเส้นทางการแข่งขัน

เนเน่จึงมีสองเส้นทางในการผ่านรอบนี้ ได้แก่ คว้า Live Golden Buzzer เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที หรือทำคะแนนโหวตติด 3 อันดับแรกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

ก่อนมาถึงรอบแสดงสด เนเน่สร้างชื่อจากการร้องและเล่นกีตาร์เพลง Zombie ของวง The Cranberries จนได้รับ 4 Yes จากกรรมการ ก่อนกลับมาโชว์เพลง Hysteria ของ Muse ในรอบ Judges’ Callbacks และได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 44 ทีมสุดท้าย

แหล่งข้อมูล: NBC วิธีโหวต AGT, NBC Vote Eligibility, TrueVisions, The Nation

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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