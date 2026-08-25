ตร.อินเดีย เจอชิ้นส่วนศพในกระเป๋าบนรถไฟ CCTV พาตำรวจตามถึงบ้าน พบความลับอีกชุด
ตำรวจอินเดียเร่งคลี่คลายคดีพบชิ้นส่วนมนุษย์ในกระเป๋าล้อลากสีแดงบนรถไฟ Tamil Nadu Express หลังเบาะแสภายในกระเป๋าและภาพกล้องวงจรปิดพาเจ้าหน้าที่แกะรอยจากเมืองอัคราไปไกลถึงชานเมืองเจนไน ก่อนพบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมภายในบ้านเช่าที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย
จุดเริ่มต้นของคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 หลังรถไฟ Tamil Nadu Express ซึ่งวิ่งจาก Chennai Central ไปกรุงนิวเดลีมาถึงสถานี Agra Cantt เมืองอัครา ผู้โดยสารสังเกตเห็นกลิ่นผิดปกติจากกระเป๋าสีแดงที่ถูกทิ้งไว้ในตู้โดยสารชั้นทั่วไป เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและพบชิ้นส่วนมนุษย์ในสภาพเน่าเปื่อยอยู่ภายใน
ช่วงแรกตำรวจยังไม่รู้ว่ากระเป๋ามาจากไหนหรือใครเป็นคนนำขึ้นรถไฟ แต่สิ่งของบางอย่างภายในกระเป๋ามีข้อความเชื่อมโยงไปยัง Chennai เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจในรัฐทมิฬนาฑูและเริ่มตรวจกล้องวงจรปิดจาก Chennai Central และพื้นที่โดยรอบ
การไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดมากกว่า 350 จุด ทำให้ตำรวจพบชายและหญิงคู่หนึ่งเดินเข้าสถานี Chennai Central พร้อมกระเป๋าสีแดงที่มีลักษณะคล้ายกับใบที่พบบนรถไฟ ทั้งคู่ขึ้น Tamil Nadu Express ก่อนลงจากขบวนโดยไม่ได้ถือกระเป๋าออกมาด้วย จากนั้นเดินทางต่อผ่านสถานี Park และขึ้นรถไฟชานเมืองมุ่งหน้าไปทาง Tambaram
ตำรวจค่อย ๆ ต่อภาพจากกล้องตามเส้นทางจนไปถึง Guduvanchery ทางตอนใต้ของเจนไน และพบความเชื่อมโยงกับบ้านเช่าแห่งหนึ่งบริเวณ Mosque Street ซึ่งชายหญิงที่ปรากฏในกล้องเคยพักอาศัยอยู่
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพร้อมทีมพิสูจน์หลักฐาน ก็พบสิ่งที่เชื่อว่าเป็น ชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมภายในภาชนะขนาดใหญ่ จึงเก็บหลักฐานและส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ รายงานของ NDTV ระบุว่าชิ้นส่วนถูกพบภายในภาชนะสำหรับทำอาหาร ขณะที่สื่ออินเดียบางแห่งใช้คำอธิบายภาชนะต่างออกไป The Thaiger จึงใช้คำว่า “ภาชนะขนาดใหญ่” เพื่อไม่ระบุเกินข้อมูลที่ตรงกัน
การพบชิ้นส่วนในบ้านยังไม่ได้หมายความว่าตำรวจยืนยันแล้วว่าเป็นของบุคคลเดียวกับชิ้นส่วนในกระเป๋าบนรถไฟ เจ้าหน้าที่ยังต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบหลักฐานจากทั้งสองจุดและยืนยันความเชื่อมโยงของคดี
การสอบสวนล่าสุดเชื่อมโยงผู้เสียชีวิตกับ หญิงวัยประมาณ 38 ปี แต่ชื่อของหญิงคนนี้ยังถูกสะกดและรายงานไม่ตรงกันระหว่างสื่ออินเดียหลายแห่ง บางรายงานยังให้ข้อมูลภูมิลำเนาแตกต่างกัน
ส่วนชายและหญิงที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด ตำรวจสามารถระบุตัวได้แล้วและกำลังติดตามมาสอบสวน รายงานล่าสุดระบุว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งคู่เดินทางออกจากรัฐทมิฬนาฑูไปทางรัฐโอฑิศา ตำรวจจึงส่งทีมติดตามตัว แต่ ณ ข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบ ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าทั้งสองถูกจับกุมแล้ว
คดียังมีคำถามที่ตำรวจต้องหาคำตอบอีกหลายจุด ทั้งสถานที่และเวลาที่หญิงคนนี้เสียชีวิต วิธีเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจากพื้นที่เจนไนไปยังรถไฟ ผู้ร่วมก่อเหตุที่อาจมีเพิ่มเติม รวมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยข้อสรุปเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่มีผลนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบในกระเป๋าบนรถไฟกับชิ้นส่วนที่พบในบ้านเช่าเป็นของบุคคลเดียวกัน การติดตามตัวชายหญิงทั้ง 2 คนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยต่อเส้นทางของคดีตั้งแต่เจนไนไปจนถึงจุดพบกระเป๋าที่อัครา
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