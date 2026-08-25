เปิดวาร์ป ทนายไข่มุก ช่วย “ต้า เฟ็ดเฟ่” โหนกระแส แจงปมหุ้น-ทรัพย์บริษัท
เปิดวาร์ป ทนายไข่มุก ทนายความคนเก่งข้างกาย ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ในโหนกระแส กางหลักฐานป้อง แจงปมทรัพย์สิน ยืนยันไม่มีการเซ็นโอนหุ้น
ประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจตอนนี้คงหนีไม่พ้น กรณีของ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ อดีตสมาชิกแก๊งทำคลิปชื่อดัง FEDFE ที่ออกมาเปิดหน้าชน อ้างเบื้องหลังความเจ็บปวดตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกับเพื่อนที่คบกันมานานกว่า 20 ปี
ต้าได้เปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำที่ต้องเผชิญสารพัด ไม่ว่าจะเป็น การถูกบังคับให้วิ่งกลางแดดจนเป็นลม, สั่งจีบโกนหัว และโดนตบหน้าต่อหน้าลูกค้าจนลูกน้องหมดความเคารพ และให้ออกเงินทำคลิปไปก่อนแล้วไม่ยอมคืนเงินให้
ด้านรายได้และการบริหาร ต้าถูกหั่นเงินเดือนในฐานะผู้บริหารและครีเอทีฟจาก 150,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท
จุดแตกหักสำคัญคือเรื่องของหุ้นและช่องยูทูบ ต้า เฟ็ดเฟ่ เล่าว่าช่องที่มีผู้ติดตามหลายแสนคน เดิมทีเป็นช่องส่วนตัวของตนเอง (ชื่อช่อง ต้า เฟ็ดเฟ่) ก่อนจะชวน ‘ยัด เฟ็ดเฟ่’ มาทำเพจใหม่ร่วมกัน โดยต้าถือหุ้น 49% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แต่กลับถูกถอดชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นแบบไม่รู้ตัว อ้างว่ามีการวางแผนปลอมเอกสารและลายเซ็นในช่วงที่ตนไม่อยู่ และลดสถานะต้าร์เป็นเพียงลูกน้อง ซ้ำยังถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มอีก 20 ล้านบาท
รายการโหนกระแสวันนี้ สิ่งที่ทำให้โซเชียลฮือฮาคือการชี้แจงของทนายความฝั่งต้าที่งัดหลักฐานเด็ดมาสู้ประเด็นเอกสารโอนหุ้น ชี้ให้เห็นว่าในรายงานการประชุมที่มีการลงเวลาไว้นั้น ต้ากำลังไลฟ์สดขายของอยู่จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนั่งประชุม แม้ต้าจะยอมรับว่าที่ผ่านมาอีกฝ่ายมักเอาเอกสารจำนวนมากมาให้เซ็นโดยไม่ได้ดูรายละเอียด แต่สำหรับสัญญาซื้อขายตัวจริง ต้ายืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เซ็นแน่นอน
เปิดวาร์ป ‘ทนายไข่มุก’ ทนายคนเก่งประจำตัว ต้า เฟ็ดเฟ่
นอกจากเรื่องราวของเพื่อนรักแล้ว สปอตไลต์ยังส่องไปที่ทนายความสาวสวยที่คอยให้ข้อมูลข้อกฎหมายอย่างฉะฉานในรายการ เธอคือ ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของต้า เฟ็ดเฟ่ ซึ่งมีโปรไฟล์การศึกษาและการทำงานที่ไม่ธรรมดา
เธอศึกษาระดับอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนสหวิทย์ ส่วนประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 โรงเรียนวิทยาศึกษา เรียนต่อที่โรงเรียนจีน ฉงกวงแสวเซี่ยว ต่อมาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (ห้องเรียนพสวท.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับทุนรัตนมงคล ทุนชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทนายไข่มุกเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในปี 2558 ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนก้าวสู่วงการทนายความด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากเป็น “ทนายความที่ดีและซื่อสัตย์” เพราะเข้าใจดีว่าคนที่ไม่รู้กฎหมายมักตกเป็นเหยื่อและถูกหลอกได้ง่าย
ปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่สำนักงานทนายความพิมกร และยังมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการฯ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง
กระทั่งปี 2568 จากประสบการณ์การทำงานที่ทำให้เห็นว่าความยากลำบากของประชาชนเกิดจาก “ความไม่เป็นธรรมในระบบ” ไม่ใช่แค่ความยากจนเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการจากไปของอดีต ส.จ. สุพรรณบุรีที่เคยทำประโยชน์ให้บ้านเมือง ทำให้เธอตัดสินใจบอกกับคุณแม่ว่า “การเลือกตั้งครั้งหน้า ไข่มุกอยากลงสมัคร อยากทำให้สุพรรณบุรีดีขึ้น”
สำหรับใครที่โดนความเก่งและบุคลิกที่โดดเด่นของทนายไข่มุกตก สามารถไปติดตามคลิปให้ความรู้ด้านกฎหมายของเธอได้ดังนี้
- TikTok : lawtalkkaimuk
- Facebook : อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายไข่มุก
- Instagram : kjj_muffi
ข้อมูลจาก : อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายไข่มุก
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