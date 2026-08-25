เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง
แม่ชีบัวตูม เฉลียวดี พี่สาวแท้ ๆ ของหลวงปู่จื่อ เดินทางมาดูแลสรีรสังขารพระน้องชาย ก่อนร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพที่ชัยภูมิ
ภาพของ “แม่ชีบัวตูม เฉลียวดี” หรือที่คนภายในวัดเรียกว่า “หลวงยายบัวตูม” พี่สาวแท้ ๆ ของพระราชภาวนาวชิรคุณ วิ. หรือ “หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต” กำลังได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน หลังแม่ชีวัยกว่า 90 ปีเดินทางมาดูแลสรีรสังขารพระน้องชายอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความอาลัยของศิษยานุศิษย์
หลวงปู่จื่อ เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายธรรมยุต มรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2569 สิริอายุ 83 ปี 51 พรรษา
หลังทราบข่าว แม่ชีบัวตูมเดินทางมายังวัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และอยู่เคียงข้างสรีรสังขารของพระน้องชายไม่ห่าง ภาพที่เผยแพร่ผ่านเพจวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงสร้างความอาลัยแก่ผู้พบเห็นจำนวนมาก
แม่ชีบัวตูมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานประจำวัดเขาตาเงาะอุดมพร มีอายุมากกว่า 90 ปี โดยหลวงปู่จื่อเคยกล่าวชื่นชมแนวทางการภาวนาของพี่สาว ทั้งสองเลือกใช้ชีวิตใต้ร่มพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกันภายในวัดมาเป็นเวลานาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2569 วัดเขาตาเงาะอุดมพรอัญเชิญสรีรสังขารหลวงปู่จื่อมายังวิหารเมื่อเวลา 10.00 น. ก่อนเปิดให้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนร่วมสรงน้ำศพระหว่างเวลา 11.00-16.00 น.
ต่อมาเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปประกอบพิธีบังสุกุลปากหีบ และพระพิธีธรรม 4 รูปสวดพระอภิธรรม
พิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก รวมถึง ดร.รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน ซึ่งเดินทางมาร่วมทำบุญและสรงน้ำศพหลวงปู่จื่อเป็นครั้งสุดท้าย
วัดเขาตาเงาะอุดมพรจะเปิดให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนเดินทางมากราบสรีรสังขารตามกำหนดของทางวัด ส่วนรายละเอียดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพจะประกาศให้ทราบต่อไป
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