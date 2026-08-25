กลิ่นจากบ้านพาคดีแตก พบศพหญิง 62 ถูกมัดมือในห้องน้ำมาเลเซีย คุม 10 คนสอบ
กลิ่นผิดปกติที่โชยออกมาจากบ้านไม้สองชั้นในเมืองซันดากัน รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย พาตำรวจไปพบศพหญิงวัย 62 ปีภายในห้องน้ำ มือทั้งสองข้างถูกมัดไว้ด้านหลังและมีผ้าคลุมศีรษะ ก่อนขยายผลควบคุมตัว 10 ผู้ต้องสงสัย โดยตำรวจระบุว่า 2 คนในกลุ่มนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก
เหตุเกิดที่ย่าน Tanah Merah บริเวณ Jalan Leila เมือง Sandakan เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนเวลาประมาณ 20.10 น. หลังมีกลิ่นผิดปกติออกมาจากบ้าน ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในเวลาประมาณ 20.45 น. และพบศพหญิงอยู่ภายในห้องน้ำ
ตำรวจพบมือของผู้เสียชีวิตถูกเชือกมัดไว้ด้านหลัง ส่วนศีรษะมีผ้าคลุมอยู่ สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยจนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน เมื่อตรวจเอกสารภายในบ้านจึงทราบว่าผู้เสียชีวิตอายุ 62 ปี และพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง
ACP George Abd Rakman ผู้บังคับการตำรวจเขตซันดากัน เปิดเผยว่า ฝ่ายสืบสวนคดีอาญาซันดากันร่วมกับทีมพิสูจน์หลักฐานรัฐซาบาห์เร่งขยายผล ก่อนควบคุมตัวบุคคล 10 คนได้ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง
ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน อายุระหว่าง 10 ถึง 39 ปี ประกอบด้วยชาวมาเลเซีย 7 คน และชาวฟิลิปปินส์ 3 คน ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน อย่างไรก็ตาม ตำรวจระบุเพียง 2 คนเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ส่วนอีก 8 คนถูกควบคุมตัวเพื่อช่วยการสอบสวน ยังไม่มีข้อมูลว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเหตุในลักษณะใด
การสอบสวนเบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องสงสัย ทั้งเรื่องค่าจ้างปรับปรุงบ้านและความไม่พอใจหลังผู้เสียชีวิตปรับขึ้นค่าเช่าบ้านที่ผู้ต้องสงสัยพักอาศัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นแนวทางการสอบสวนของตำรวจ ไม่ใช่ข้อสรุปที่ผ่านการพิสูจน์ในชั้นศาล
ตำรวจยังยึด ไม้หนึ่งท่อน ซึ่งเชื่อว่าอาจถูกใช้ในเหตุการณ์ พร้อมทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียชีวิตบางรายการที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าถูกนำออกไปจากบ้าน หลักฐานถูกส่งตรวจเพื่อประกอบสำนวนคดี ตามรายงานของ
ขณะนี้ยังไม่มีผลชันสูตรที่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ตำรวจจึงยังไม่ได้ยืนยันว่าไม้ที่ตรวจยึดเป็นอาวุธที่ทำให้หญิงวัย 62 ปีเสียชีวิต
คดีอยู่ระหว่างสอบสวนตาม มาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย ฐานฆาตกรรม ตำรวจยังไม่เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิต ชื่อผู้ต้องสงสัยหลักทั้ง 2 คน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะบาดแผล
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แหล่งอ้างอิง
- Bernama ผ่าน Astro Awani: ตำรวจควบคุมตัว 10 คนสอบคดีหญิงวัย 62 ปีใน Sandakan
- The Vibes: Foul smell leads police to bound body of missing woman
- Sinar Harian: Naikkan sewa rumah punca wanita warga emas dibunuh
- The Star: Ten held after woman found murdered in Sandakan
- Daily Express Sabah: Ten arrested over murder of elderly woman in Sandakan
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