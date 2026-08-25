เคาะแล้ว! "ไทยเที่ยวไทยพลัส" เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน "เป๋าตัง"

เคาะแล้ว! “ไทยเที่ยวไทยพลัส” เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หวังเยียวยาธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจภาคเหนือ
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยความชัดเจนของโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยจะเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ขณะนี้ระบบหลังบ้านเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เหลือเพียงกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน โดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นช่องทางหลักในการดำเนินโครงการ
จากการหารือร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าระบบจะพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
รายละเอียดของโครงการ
- เพิ่มจำนวนสิทธิจากเดิม 500,000 สิทธิ เป็น 1,000,000 สิทธิ
- ประชาชน 1 คน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้สูงสุด 5 สิทธิ
- ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินรวม 3,500 ล้านบาท (จากเดิมที่ประเมินไว้ 1,750 ล้านบาท สำหรับ 500,000 สิทธิ)
นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวถึงแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้จังหวัดน่านจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ทันทีหลังการฟื้นฟูแล้วเสร็จ เนื่องจากเมื่อพ้นฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศในจังหวัดน่านดีที่สุด ขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ระหว่างเตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือ
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