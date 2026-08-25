ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม นัดส่งท้ายกลุ่ม C ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ช่อง 29
ดูวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติเวียดนาม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ทางทีวีดิจิทัลช่อง 29โดยเริ่มแข่งขันตามโปรแกรมเวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีน ซึ่งตรงกับเวลา 17.30 น. ในประเทศไทย
- ลิงก์รับชม: ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม ทาง MONOMAX
ผลงานก่อนเกม ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม
ญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้ว หลังเก็บชัยชนะ 2 นัดติดต่อกัน มี 6 คะแนนเต็ม โดยเปิดสนามชนะฮ่องกง 3-0 เซต ก่อนเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 33-31, 25-19 และ 25-20
ทีมสาวญี่ปุ่นยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง พร้อมนำเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม C ขณะที่อันดับโลกก่อนเริ่มการแข่งขันอยู่ที่อันดับ 6 ของโลก สูงที่สุดในบรรดา 12 ชาติที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์
เวียดนามลงสนาม 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม โดยเกมแรกแพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต ก่อนคืนฟอร์มเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-12 และ 25-11
เกมพบญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเส้นทางเข้ารอบของเวียดนาม เพราะเกาหลีใต้มี 3 คะแนนเท่ากัน ยังเหลือการแข่งขันกับฮ่องกงในวันที่ 26 สิงหาคม หากเวียดนามเก็บชัยชนะหรือแบ่งแต้มจากญี่ปุ่นได้ โอกาสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะเปิดกว้างขึ้น
แหล่งข้อมูล: Volleyball World, MONOMAX
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