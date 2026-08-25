วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:38 น.
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม นัดส่งท้ายกลุ่ม C ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ช่อง 29

ดูวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติเวียดนาม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ทางทีวีดิจิทัลช่อง 29โดยเริ่มแข่งขันตามโปรแกรมเวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีน ซึ่งตรงกับเวลา 17.30 น. ในประเทศไทย

ผลงานก่อนเกม ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม

ญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้ว หลังเก็บชัยชนะ 2 นัดติดต่อกัน มี 6 คะแนนเต็ม โดยเปิดสนามชนะฮ่องกง 3-0 เซต ก่อนเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 33-31, 25-19 และ 25-20

ทีมสาวญี่ปุ่นยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง พร้อมนำเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม C ขณะที่อันดับโลกก่อนเริ่มการแข่งขันอยู่ที่อันดับ 6 ของโลก สูงที่สุดในบรรดา 12 ชาติที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์

เวียดนามลงสนาม 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม โดยเกมแรกแพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต ก่อนคืนฟอร์มเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-12 และ 25-11

เกมพบญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเส้นทางเข้ารอบของเวียดนาม เพราะเกาหลีใต้มี 3 คะแนนเท่ากัน ยังเหลือการแข่งขันกับฮ่องกงในวันที่ 26 สิงหาคม หากเวียดนามเก็บชัยชนะหรือแบ่งแต้มจากญี่ปุ่นได้ โอกาสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะเปิดกว้างขึ้น

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

แหล่งข้อมูล: Volleyball World, MONOMAX

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

3 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026 บันเทิง

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

14 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า บันเทิง

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

29 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง ข่าว

เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

53 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว! &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 ข่าว

โบกมือลา! สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ปิดถาวร 31 ส.ค.นี้ ชวนอิ่มอร่อยส่งท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลประหาร “แอม ไซยาไนด์” คดีที่ 7 วางยาฆ่า “ฟ้า ดาริณี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เคยเป็นพนักงานแบงก์กสิกร บันเทิง

ย้อนวันวาน เบิร์ด ธงไชย ภูมิใจเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกชีวิตมนุษย์เงินเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้ ข่าว

หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ให้ยืมเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน ข่าว

กทม. ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวทดลองวางองุ่นไชน์มัสแคทนอกตู้เย็น 43 วัน ข่าว

ไวรัล วางองุ่นไชน์มัสแคท นอกตู้เย็น 43 วัน อึ้งไม่เน่า โซเชียลถกสนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ผลวอลเลย์บอลไทย ชนะ คาซัคสถาน คาดเจอ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของภาพจำ “คนหัวหมอ” บันเทิง

ประวัติ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของภาพจำ “คนหัวหมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งลูก ตร. ยิงไรเดอร์สาหัส อ้างล้างแค้นแทนเพื่อน แม่มือยิงยัน ลูกไม่ใช่เด็กเกเร ข่าว

แก๊งลูก ตร. ยิงไรเดอร์สาหัส อ้างล้างแค้นแทนเพื่อน แม่มือยิงยัน ลูกไม่ใช่เด็กเกเร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“หน่อย อุ่นเรือน” ยันไม่ได้หายตัว เตรียมแต่งงานแฟนฝรั่ง แจงปมค่าจ้าง บันเทิง

“หน่อย อุ่นเรือน” ยันไม่ได้หายตัว เตรียมแต่งงานแฟนฝรั่ง แจงปมค่าจ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ก่อนเสียชีวิต ข่าวดารา

โพสต์สุดท้าย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม อาการโคม่า รักษาตัวในไอซียู ก่อนจากไปสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมสารวัตรแจ๊ะ เนียนใส่ชุดนอน-ไรเดอร์ รวบสแกมเมอร์คาตู้ ATM อีกคนซิ่งชนดะหนีซุกปั๊ม ข่าว

ทีมสารวัตรแจ๊ะ เนียนใส่ชุดนอน-ไรเดอร์ รวบสแกมเมอร์คาตู้ ATM อีกคนซิ่งชนดะหนีซุกปั๊ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Happitat บางนา มีร้านอาหารอะไรบ้าง พาเดินกิน 100+ ร้าน พร้อมวิธีเดินทาง ท่องเที่ยว

รีวิว Happitat บางนา มีร้านอาหารอะไรบ้าง พาเดินกิน 100+ ร้าน พร้อมวิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เสียชีวิต บันเทิง

สิ้นตลกรุ่นใหญ่ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ป่วยปอดติดเชื้อ จากไปกะทันหัน วัย 63 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขฝาโลง “เรย์ แมคโดนัลด์” ส่องทะเบียนรถ-อายุ ลุ้นหวย 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เปิดเลขฝาโลง “เรย์ แมคโดนัลด์” ส่องทะเบียนรถ-อายุ ลุ้นหวย 1 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! แก๊งคนไทย รับจ้างอุ้มสาวจีน ส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านทิ้งเหยื่อหนี ข่าว

จับแล้ว! แก๊งคนไทย รับจ้างอุ้มสาวจีน ส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านทิ้งเหยื่อหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
DSI เตรียมส่งสำนวนคดีแตงโมให้ ป.ป.ช. เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและคนทั่วไป 40 คน ข่าวดารา

ดีเอสไอ จ่อส่งสำนวน “คดีแตงโม” ให้ ป.ป.ช. ฟัน จนท.รัฐ-คนทั่วไป 40 ราย บิดเบือนผลสอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 25 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 72,050 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 25 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
Back to top button