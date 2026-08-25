ด่วน! ศาลประหาร “แอม ไซยาไนด์” คดีที่ 7 วางยาฆ่า “ฟ้า ดาริณี”
ด่วน วันที่ 25 สิงหาคม 2569 มีรายงานว่า ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ ประหารชีวิต นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ “แอม ไซยาไนด์” ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ดาริณี เทพหวี หรือ “ฟ้า” หนึ่งในสำนวนคดีไซยาไนด์ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นับเป็นคดีที่ 7 ที่มีการอ่านคำพิพากษา
คดีของฟ้าย้อนกลับไปวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้เสียชีวิตมีอายุ 34 ปี และเสียชีวิตในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยข้อมูลในช่วงแรกระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ก่อนที่คดีจะถูกนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อการสืบสวนคดีแอม ไซยาไนด์ ขยายผลในปี 2566
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ศาลจังหวัดนครปฐมอนุมัติหมายจับแอมในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จากคดีของฟ้า หลังพนักงานสอบสวน สภ.สามพราน รื้อคดีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยตำรวจในเวลานั้นระบุว่าฟ้าเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับวงแชร์ที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายผล
การสอบสวนคดีแอม ไซยาไนด์ ในปี 2566 นำไปสู่การสรุปสำนวนทั้งหมด 15 คดี ตำรวจสอบปากคำพยานมากกว่า 900 ปาก และรวบรวมเอกสารประมาณ 26,500 แผ่น ก่อนทยอยส่งสำนวนให้อัยการ โดยคดีที่มีผู้เสียชีวิตถูกดำเนินคดีในฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ก่อนการอ่านคำพิพากษาคดีของฟ้า ศาลพิจารณาคดีของแอมไปแล้ว 6 คดี ผลรวมคือ ประหารชีวิต 1 คดี จำคุกตลอดชีวิต 2 คดี และยกฟ้อง 3 คดี จากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง 15 คดี แบ่งเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่น 14 คดี และพยายามฆ่า 1 คดี ตามข้อมูลการพิจารณาคดีที่ 6 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา
คดีแรกที่มีคำพิพากษาคือกรณี “ก้อย” ศิริพร ขันวงษ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ศาลพิพากษาประหารชีวิตแอม ต่อมาคดี “สารวัตรปู” พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ ศาลวางโทษประหารชีวิตก่อนลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต และคดี “ผู้กองนุ้ย” ร.ต.อ.หญิง กานดา โตไร่ ศาลวางโทษประหารชีวิตก่อนลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตเช่นกัน
ส่วนอีก 3 คดี ได้แก่คดีของ นิตยา แก้วบุปผา, รจรินทร์ นิลห้อย หรือพี่น้อย และ มณฑาทิพย์ ขาวอินทร์ หรือทราย ศาลพิพากษายกฟ้อง หลังเห็นว่าพยานหลักฐานในแต่ละสำนวนยังไม่เพียงพอที่จะลงโทษ
สำหรับคำพิพากษาคดีของ ฟ้า ดาริณี วันนี้ เบื้องต้นมีรายงานว่าศาลลงโทษประหารชีวิตแอม ไซยาไนด์ ส่วนรายละเอียดเหตุผลของศาล ข้อหาอื่น คำสั่งเรื่องค่าเสียหาย และประเด็นว่ามีเหตุลดโทษหรือไม่ The Thaiger จะอัปเดตทันทีเมื่อมีรายละเอียดคำพิพากษาฉบับเต็ม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 6 ปมวางยาเพื่อนสนิท ศาลชี้หลักฐานไม่ชัด
- ย้อนรายชื่อเหยื่อ แอม ไซยาไนด์ หลังศาลตัดสินคดีสารวัตรปู
- เปิดประวัติ แอม ไซยาไนด์ คดีวางยาพิษต่อเนื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: