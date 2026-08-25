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โบกมือลา! สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ปิดถาวร 31 ส.ค.นี้ ชวนอิ่มอร่อยส่งท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:48 น.
สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69

สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เตรียมปิดถาวร เปิดให้บริการถึง 31 ส.ค. 69 แจ้งปรับเวลาทำการใหม่ ชวนลูกค้าแวะซดหม่าล่าส่งท้าย

สาวกหม่าล่าสายพานใจหาย หลังร้านสุกี้ชื่อดังอย่าง สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ประกาศแจ้งข่าวสำคัญว่า ทางสาขาเตรียมยุติการให้บริการ โดยจะเปิดให้ลูกค้านั่งทานสุกี้หม่าล่ากันในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย

ทางร้านขอบคุณลูกค้าที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้มาโดยตลอด พร้อมระบุว่า ทุกมื้อที่ได้ดูแลทุกคน ถือเป็นความสุขและความทรงจำที่มีความหมายสำหรับทีมงานเสมอ และหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่ในอนาคต

ก่อนจะถึงวันอำลา สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ยังคงเปิดประตูต้อนรับและพร้อมดูแลทุกคนเหมือนเดิม โดยแจ้งปรับเวลาเปิดให้บริการใหม่ ดังนี้

  • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ให้บริการเวลา 12:00 ถึง 23:00 น.
  • วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 12:00 ถึง 00:00 น.

ลูกค้าสุกี้จินดาที่อยู่ย่านเมืองทองธานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถแวะเวียนไปทานสุกี้หม่าล่า ซดน้ำซุปร้อน ๆ ร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ส่งท้ายไปด้วยกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้

สุกี้จินดา สาขา เมืองทองธานี ปิดสาขา 31 ส.ค. 69
ภาพจาก Facebook : สุกี้จินดา金达火锅 สาขา เมืองทองธานี
เวลาเปิดให้บริการ สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี
ภาพจาก Facebook : สุกี้จินดา金达火锅 สาขา เมืองทองธานี

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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