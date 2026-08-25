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หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:26 น.
หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้

หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้ เจ้าตัวเผยคนโดนเหมือนกันเยอะมาก

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เจ้าของคลิปกับชายสวมเสื้อสีขาวรายหนึ่ง ซึ่งใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปตอบโต้กันไปมา โดยเจ้าของคลิประบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณตู้ ATM หน้าร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

จากคลิปเผยให้เห็นว่า ขณะที่เจ้าของคลิปกำลังกดเงินและคุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้ ATM มีชายสวมเสื้อสีขาวรายหนึ่ง คาดว่าเป็นเจ้าของร้านทอง เดินออกมาถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอ พร้อมมีปากเสียงกับเจ้าของคลิป โดยบอกว่ายืนคุยโทรศัพท์หน้าตู้ ATM ไม่ได้

ชายเจ้าของร้านทอง หน้าตู้ ATM
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

นอกจากนี้ เจ้าของคลิปยังระบุเพิ่มเติมว่า คนในพื้นที่ละแวกดังกล่าวเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเป็นจำนวนมาก

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิ “มนุษย์ลุงป้า รุ่นนี้คุยไม่รู้เรื่องครับ ต้องคอลเซนเตอร์เอาอยู่” , “ใช้ตู้ไม่ให้คุยโทรศัพท์ก็ยกเลิกตู้ไปสะปัญหาประสาทแดกจะได้ไม่เกิด” , “สร้างหน้าร้านกินฟุตบาทมาเยอะมาก จนถึงขอบถนน เทศกิจอยู่ยังไง” , “มีใครที่เก่งๆ กฎหมายเอาเขาลงได้ไหมครับ เห็นว่าคนโดนเยอะมาก ผมเองแหละคนลงคลิป”

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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