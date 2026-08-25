ย้อนวันวาน เบิร์ด ธงไชย ภูมิใจเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกชีวิตมนุษย์เงินเดือน

ย้อนโมเมนต์ เบิร์ด ธงไชย แวะที่ทำงานเก่า เคยเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกความทรงจำชีวิตมนุษย์เงินเดือน ชี้เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จทุกวันนี้
ภาพวันวาน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินระดับตำนานของเมืองไทย เดินทางไปร่วมงานบุญแถวท่าพระ ฝั่งธนบุรี และได้มีโอกาสย้อนรำลึกถึงสถานที่ทำงานเก่าสมัยยังประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคาร
พี่นกน้อย ผู้จัดการส่วนตัว โพสต์ภาพศิลปินคนดังขณะยืนอยู่บริเวณทางขึ้นบันได พร้อมเล่าเรื่องราวว่าระหว่างเดินทางไปงานบุญ พี่เบิร์ดได้ถามถึงธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าพระ เมื่อรถขับผ่านหน้าอาคารก็เอ่ยปากว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก
พอลงไปยืนอยู่บริเวณด้านหน้า ความรู้สึกเดิมและภาพบรรยากาศเก่าๆ ก็กลับมาทันที การใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์เงินเดือนของเขาเริ่มต้นและสิ้นสุดลงที่สถานที่แห่งนี้ ประสบการณ์จากการทำงานประจำล้วนเป็นส่วนสำคัญที่นำพาความสำเร็จมาให้จนถึงทุกวันนี้
“ได้ไปงานบุญแถวท่าพระ ฝั่งธนบุรี พี่เบิร์ดถามถึง ‘กสิกร-ท่าพระ’ รถก็ผ่านหน้าธนาคารพอดี พี่เบิร์ดบอกบรรยากาศเปลี่ยนไปมาก แต่เมื่อยืนหน้าธนาคาร ความรู้สึกเดิม บรรยากาศที่เคยจำได้ก็กลับมาทันที ชีวิตมนุษย์เงินเดือนเริ่มต้นและสิ้นสุดที่นี่ แต่ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นส่วนที่สำคัญของความสำเร็จในทุกวันนี้ด้วย”
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