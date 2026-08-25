ข่าวสุขภาพและการแพทย์

กทม. ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:26 น.
กทม. ให้ยืมเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน
ภาพจำลองอุปกรณ์

กทม. มีของให้ยืมฟรี ผู้ป่วยติดบ้านขอเตียง รถเข็น เครื่องออกซิเจนได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

ครอบครัวที่กำลังดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บ้าน อาจยังไม่ต้องรีบควักเงินซื้อเตียงผู้ป่วย รถเข็น หรือเครื่องผลิตออกซิเจน เพราะกรุงเทพมหานครมีบริการให้ยืมอุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ Fa-Equipment ของสำนักอนามัย กทม.

บริการครอบคลุมอุปกรณ์หลายประเภท ตั้งแต่เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ไปจนถึงอุปกรณ์ช่วยเดิน แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุหรือคนพิการทุกคนสามารถเลือกอุปกรณ์แล้วรับกลับบ้านได้ทันที ผู้ขอต้องเข้าเกณฑ์ของโครงการ อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข และผ่านการประเมินความจำเป็นจากนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพก่อน

ใครยืมอุปกรณ์การแพทย์ กทม. ฟรีได้บ้าง

กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์บริการสำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์ใน ระบบ Fa-Equipment ของสำนักอนามัย กทม. กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้ขอความช่วยเหลือต้องมีภาวะพึ่งพิงหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินความต้องการจากนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพ

พูดง่าย ๆ คือ เจ้าหน้าที่จะดูจาก สภาพของผู้ป่วยและความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์จริง ไม่ได้พิจารณาจากอายุหรือสถานะความพิการเพียงอย่างเดียว

กทม. มีของให้ยืมฟรี ผู้ป่วยติดบ้านขอเตียง รถเข็น เครื่องออกซิเจนได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่
ภาพจาก – Fa-Equipment กรุงเทพมหานคร

มีอุปกรณ์อะไรให้ยืมบ้าง

รายการที่ กทม. ยกตัวอย่างไว้ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์สำหรับผู้ที่เคลื่อนไหวลำบากและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่

  • เตียงผู้ป่วย
  • รถเข็นผู้ป่วย
  • เครื่องผลิตออกซิเจน
  • เครื่องดูดเสมหะ
  • ไม้เท้า
  • Walker หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน
  • ไม้ค้ำยัน
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามความจำเป็น

การมีอุปกรณ์อยู่ในรายการไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นคำขอจะได้รับทุกชนิด เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดเหมาะกับสภาพและการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน

จำนวนอุปกรณ์ที่พร้อมให้ยืมในแต่ละช่วงก็อาจแตกต่างกัน จึงควรสอบถามศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดูแลพื้นที่อีกครั้งหลังยื่นคำขอ

ยืมอุปกรณ์การแพทย์ กทม. ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนไม่ได้เริ่มจากการเดินทางไปรับอุปกรณ์ แต่เริ่มจาก ยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินก่อน

ประชาชนสามารถเริ่มเรื่องได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นคำขอผ่าน เว็บไซต์ Fa-Equipment หรือติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

หลังรับคำขอ นักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพจะเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมบ้านและประเมินความจำเป็น รวมถึงดูว่าสภาพของผู้ป่วยเหมาะกับอุปกรณ์ชนิดใด

เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนรับอุปกรณ์ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน ส่วนอุปกรณ์ที่ได้รับเป็นการ ยืมใช้ ไม่ใช่การแจกให้เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ป่วยหมดความจำเป็นต้องใช้ต้องส่งคืนให้ กทม. เพื่อนำไปหมุนเวียนช่วยผู้ป่วยรายอื่นต่อ

ผู้ป่วยไปเองไม่ได้ ให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้

ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงหลายคนอาจไม่สามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง กทม. เปิดให้ ผู้อื่นดำเนินการยื่นคำขอแทนได้

กรณีมีผู้ยื่นแทน ให้นำ บัตรประชาชนของผู้ป่วย และบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ กทม. ประชาสัมพันธ์ไว้

ต้นทางล่าสุดไม่ได้จำกัดว่าผู้ยื่นแทนต้องเป็นลูก หลาน หรือสมาชิกในครอบครัว จึงไม่จำเป็นต้องตีความสิทธิ์ให้แคบกว่าหลักเกณฑ์ที่ประกาศ

ส่วนเอกสารอื่น เช่น ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารประกอบเฉพาะโรค กทม. ไม่ได้แจกแจงไว้เป็นรายการเดียวกันในประกาศล่าสุด หากเลือกยื่นเรื่องที่ศูนย์บริการสาธารณสุข แนะนำให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อเตรียมเอกสารให้ตรงกับกรณีของผู้ป่วย

ยืมอุปกรณ์การแพทย์ กทม. ต้องทำอย่างไร
ภาพจาก – Fa-Equipment กรุงเทพมหานคร

ยื่นเรื่องที่ไหน มีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

คนที่ไม่สะดวกยื่นผ่านเว็บไซต์สามารถเข้าไปติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ใกล้บ้าน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ตั้งแต่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ไปจนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว

สามารถค้นหาศูนย์ใกล้บ้าน พร้อมข้อมูลติดต่อได้จาก รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หากผู้ป่วยยังไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข การติดต่อศูนย์ใกล้บ้านโดยตรงเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะที่สุด เพราะเกณฑ์ Fa-Equipment กำหนดให้ผู้รับความช่วยเหลืออยู่ในระบบดูแลของศูนย์และผ่านการประเมินก่อน

ยืมได้นานกี่วัน

ประกาศของ กทม. วันที่ 24 สิงหาคม 2569 ไม่ได้กำหนดระยะเวลายืมเป็นจำนวนวันหรือจำนวนเดือนตายตัว

หลักที่ระบุไว้คือ ผู้รับต้องส่งคืนอุปกรณ์เมื่อ หมดความจำเป็นในการใช้งาน จึงไม่ควรนำระยะเวลายืมจากโครงการอื่นหรือข้อมูลในอดีตมาใช้แทนเงื่อนไขปัจจุบัน

หากต้องใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ผู้ขอควรสอบถามเงื่อนไขกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสโดยตรง

ผู้ป่วยไปเองไม่ได้ ให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้
ภาพจาก – Fa-Equipment กรุงเทพมหานคร

Fa-Equipment ไม่ได้เพิ่งเริ่มวันที่ 24 สิงหาคม

แม้บริการนี้กลับมาได้รับความสนใจหลัง กทม. ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 แต่ระบบไม่ได้เพิ่งเริ่มในวันนั้น

ข้อมูลติดตามโครงการของกรุงเทพมหานครระบุว่า Fa-Equipment เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เพื่อเป็นระบบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ที่มีความจำเป็น

ดังนั้น ประกาศวันที่ 24 สิงหาคมควรมองเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักช่องทางใช้บริการมากขึ้น ไม่ใช่วันเริ่มต้นโครงการครั้งแรก

Fa-Equipment ไม่ได้เพิ่งเริ่มวันที่ 24 สิงหาคม
ภาพจาก – Fa-Equipment กรุงเทพมหานคร

มีอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ สามารถแจ้งบริจาคได้

Fa-Equipment ไม่ได้ทำหน้าที่รับคำขอยืมเพียงด้านเดียว ครอบครัวหรือประชาชนที่มี วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและต้องการส่งต่อ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคผ่านระบบได้เช่นกัน ตามข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ที่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบจึงสามารถถูกนำไปช่วยผู้ป่วยรายอื่นที่ผ่านการประเมินและมีความจำเป็นต่อได้

สรุป ยืมอุปกรณ์การแพทย์ กทม. ฟรี ต้องทำอะไรบ้าง

หากกำลังดูแลพ่อ แม่ ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัด และจำเป็นต้องใช้เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน หรืออุปกรณ์อื่นที่บ้าน สามารถเริ่มตรวจสอบสิทธิ์กับ กทม. ได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ทันที

หลักสำคัญมี 3 เรื่อง คือ ผู้ป่วยต้องพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ และต้องผ่านการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพ

เริ่มยื่นคำขอได้ที่ Fa-Equipment กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อผ่านการประเมินจึงรับอุปกรณ์ไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคืนให้ กทม. เมื่อหมดความจำเป็น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

3 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026 บันเทิง

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

14 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า บันเทิง

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

29 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง ข่าว

เปิดภาพ “แม่ชีบัวตูม” วัย 90 กว่า เฝ้าสรีรสังขาร “หลวงปู่จื่อ” พระน้องชายไม่ห่าง

53 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว! &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี เปิดให้บริการวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 ข่าว

โบกมือลา! สุกี้จินดา สาขาเมืองทองธานี ปิดถาวร 31 ส.ค.นี้ ชวนอิ่มอร่อยส่งท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลประหาร “แอม ไซยาไนด์” คดีที่ 7 วางยาฆ่า “ฟ้า ดาริณี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เคยเป็นพนักงานแบงก์กสิกร บันเทิง

ย้อนวันวาน เบิร์ด ธงไชย ภูมิใจเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกชีวิตมนุษย์เงินเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้ ข่าว

หนุ่มเดือด! เจ้าของร้านทอง อัดคลิปกร่างหาเรื่อง บอกยืนคุยมือถือหน้าตู้ ATM ไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ให้ยืมเตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน ข่าว

กทม. ให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องออกซิเจนฟรี เช็กใครมีสิทธิ์ ยื่นที่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวทดลองวางองุ่นไชน์มัสแคทนอกตู้เย็น 43 วัน ข่าว

ไวรัล วางองุ่นไชน์มัสแคท นอกตู้เย็น 43 วัน อึ้งไม่เน่า โซเชียลถกสนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ผลวอลเลย์บอลไทย ชนะ คาซัคสถาน คาดเจอ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของภาพจำ “คนหัวหมอ” บันเทิง

ประวัติ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ตลกรุ่นใหญ่ เจ้าของภาพจำ “คนหัวหมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งลูก ตร. ยิงไรเดอร์สาหัส อ้างล้างแค้นแทนเพื่อน แม่มือยิงยัน ลูกไม่ใช่เด็กเกเร ข่าว

แก๊งลูก ตร. ยิงไรเดอร์สาหัส อ้างล้างแค้นแทนเพื่อน แม่มือยิงยัน ลูกไม่ใช่เด็กเกเร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“หน่อย อุ่นเรือน” ยันไม่ได้หายตัว เตรียมแต่งงานแฟนฝรั่ง แจงปมค่าจ้าง บันเทิง

“หน่อย อุ่นเรือน” ยันไม่ได้หายตัว เตรียมแต่งงานแฟนฝรั่ง แจงปมค่าจ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ก่อนเสียชีวิต ข่าวดารา

โพสต์สุดท้าย โอเลี้ยง เชิญยิ้ม อาการโคม่า รักษาตัวในไอซียู ก่อนจากไปสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมสารวัตรแจ๊ะ เนียนใส่ชุดนอน-ไรเดอร์ รวบสแกมเมอร์คาตู้ ATM อีกคนซิ่งชนดะหนีซุกปั๊ม ข่าว

ทีมสารวัตรแจ๊ะ เนียนใส่ชุดนอน-ไรเดอร์ รวบสแกมเมอร์คาตู้ ATM อีกคนซิ่งชนดะหนีซุกปั๊ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Happitat บางนา มีร้านอาหารอะไรบ้าง พาเดินกิน 100+ ร้าน พร้อมวิธีเดินทาง ท่องเที่ยว

รีวิว Happitat บางนา มีร้านอาหารอะไรบ้าง พาเดินกิน 100+ ร้าน พร้อมวิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เสียชีวิต บันเทิง

สิ้นตลกรุ่นใหญ่ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” ป่วยปอดติดเชื้อ จากไปกะทันหัน วัย 63 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขฝาโลง “เรย์ แมคโดนัลด์” ส่องทะเบียนรถ-อายุ ลุ้นหวย 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เปิดเลขฝาโลง “เรย์ แมคโดนัลด์” ส่องทะเบียนรถ-อายุ ลุ้นหวย 1 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว! แก๊งคนไทย รับจ้างอุ้มสาวจีน ส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านทิ้งเหยื่อหนี ข่าว

จับแล้ว! แก๊งคนไทย รับจ้างอุ้มสาวจีน ส่งชายแดนแม่สอด แหกด่านทิ้งเหยื่อหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
DSI เตรียมส่งสำนวนคดีแตงโมให้ ป.ป.ช. เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและคนทั่วไป 40 คน ข่าวดารา

ดีเอสไอ จ่อส่งสำนวน “คดีแตงโม” ให้ ป.ป.ช. ฟัน จนท.รัฐ-คนทั่วไป 40 ราย บิดเบือนผลสอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 25 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 72,050 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 25 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 25 ส.ค. 2569 11:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

รมว.กีฬา ตั้งเป้านักกีฬา คว้าทองอย่างน้อย 15 เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบ Live Show AGT 2026

ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบ Live Show AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กวิธีโหวต-กติกา

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง &quot;SaWaDiKa&quot; 3 ก.ย. ปล่อยอีพี &quot;PRESS PLAY&quot; เดือนหน้า

ลิซ่า คัมแบ็ก! ส่ง “SaWaDiKa” 3 ก.ย. ก่อนปล่อยอัลบั้มใหม่ “PRESS PLAY”

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
เคาะแล้ว! &quot;ไทยเที่ยวไทยพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot;

เคาะแล้ว! ไทยเที่ยวไทยพลัส เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.นี้ แจก 1 ล้านสิทธิผ่าน เป๋าตัง

เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2569
Back to top button