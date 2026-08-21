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พนักงาน SK Hynix ลุ้นโบนัสเฉลี่ยกว่า 17 ล้านบาทต่อคน หลังชิป AI ดันกำไรพุ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:34 น.
พนักงาน SK Hynix ลุ้นโบนัสเฉลี่ยกว่า 17 ล้านบาทต่อคน หลังชิป AI ดันกำไรพุ่ง

พนักงาน SK Hynix บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของเกาหลีใต้ มีโอกาสได้รับโบนัสผลประกอบการปี 2026 เฉลี่ยสูงกว่า 17 ล้านบาทต่อคน หลังธุรกิจชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์เติบโตแรง คำนวณว่าค่าเฉลี่ยอาจอยู่ที่ 779 ล้านวอน หรือประมาณ 18.4 ล้านบาทต่อคน

ที่มาของโบนัสก้อนใหญ่เริ่มจากข้อตกลงเมื่อปี 2025 ซึ่ง SK Hynix ตกลงแบ่ง 10% ของกำไรจากการดำเนินงานประจำปี เป็นโบนัสให้พนักงาน และกำหนดใช้หลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี เมื่อกำไรเพิ่มขึ้น ขนาดของเงินโบนัสจึงเพิ่มตามไปด้วย

ปีนี้ผลประกอบการของ SK Hynix เติบโตอย่างรวดเร็วจากความต้องการหน่วยความจำสำหรับระบบ AI บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 มีรายได้ 79.3187 ล้านล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงาน 60.5426 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 557% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมทำสถิติสูงสุดใหม่

บริษัทระบุว่าความต้องการจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่าง HBM กับ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI เป็นแรงหนุนสำคัญ

อย่างไรก็ตาม โบนัสเฉลี่ย 779 ล้านวอนเป็นตัวเลขที่ Reuters คำนวณ ไม่ใช่จำนวนเงินตายตัวของพนักงานแต่ละคน ขณะที่ Yonhap ประเมินอีกทางหนึ่งว่า หาก SK Hynix ทำกำไรจากการดำเนินงานตลอดปี 2026 ได้ตามที่ตลาดคาดไว้ที่ 250 ล้านล้านวอน

เงินสำหรับโบนัส Profit Sharing หรือ PS จำนวน 10% จะอยู่ที่ 25 ล้านล้านวอน เมื่อนำมาคำนวณอย่างง่ายกับพนักงานประมาณ 35,000 คน จะเฉลี่ยราว 700 ล้านวอนก่อนภาษี หรือประมาณ 16.5 ล้านบาทต่อคน

จำนวนเงินจริงจะแตกต่างกันตามตำแหน่งและผลประเมินของพนักงานแต่ละคน รวมถึงกำไรจริงเมื่อปิดงบปี 2026 ดังนั้นตัวเลขระดับ 17 ถึง 18 ล้านบาทควรมองเป็นค่าเฉลี่ยจากการประมาณการในปัจจุบัน ไม่ใช่การรับประกันว่าพนักงานทุกคนจะได้รับเงินจำนวนเท่ากัน

นอกจากขนาดโบนัสแล้ว SK Hynix และตัวแทนพนักงานยังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีจ่ายเงินก้อนนี้ จากเดิมที่โบนัสปีที่แล้วจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ข้อตกลงปี 2026 กำหนดให้ 40% จ่ายเป็นเงินสด อีก 40% จ่ายเป็นหุ้นที่สามารถขายเป็นเงินสดได้ทันที และอีก 20% เป็นหุ้นที่เลื่อนการจ่ายออกไป โดยแบ่งรับครึ่งหนึ่งหลัง 1 ปี และอีกครึ่งหลัง 2 ปี

Yonhap รายงานว่า บริษัทเปิดทางให้พนักงานเลือกปรับสัดส่วนการรับหุ้นได้ ทำให้ผู้ที่ไม่ต้องการถือหุ้นในส่วนที่ขายได้ทันทีสามารถเลือกรับเงินสดได้มากขึ้น ขณะที่จำนวนหุ้นและเงินที่ได้รับจริงยังอิงกับมูลค่าโบนัสของแต่ละคน

ข้อตกลงล่าสุดยังรวมการขึ้นค่าจ้างพื้นฐาน 6.3% และเงื่อนไขรองรับกรณีบริษัทกลับมาขาดทุนในอนาคต โดยสามารถเลื่อนการจ่ายค่าจ้างบางส่วนได้สูงสุด 3% ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน

ข้อตกลงยังเป็นเพียง ข้อตกลงเบื้องต้น และต้องผ่านการลงคะแนนเห็นชอบจากสมาชิกสหภาพก่อนจึงจะมีผล Reuters อ้างโฆษก SK Hynix ยืนยันขั้นตอนนี้โดยตรง

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Reuters

Yonhap News Agency

SK Hynix Newsroom

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:34 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:34 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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