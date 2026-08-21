สาวโวย เจอรากไม้ในอาหาร แอร์ถาม “ลองเคี้ยวหรือยัง” ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ
สาวโวย เจอวัตถุปริศนาคล้ายรากไม้ ในอาหารบนเครื่องบิน แอร์โฮสเตสถาม “ลองเคี้ยวหรือยัง” ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวหลังจากที่เดินทางด้วยเครื่องบิน พร้อมภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับบนเที่ยวบิน ผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค โดยระบุว่า “บอกน้องแอร์คนเกาหลีว่า ฉันเจอรากไม้ในอาหาร น้องแอร์ทำหน้าตกใจ เเล้วหันไปปรึกษาน้องแอร์อีกคน อีกคนเป็นเเอร์คนไทย ตอบว่า มันคือ ผัก
เราบอกว่าไม่ใช่ผัก มันคือรากไม้ แล้วน้องแอร์หันมาถามว่า “คุณลองเคี้ยวดูหรือยัง ?” เราตอบ ลองเคี้ยวแล้วแข็งมาก ฉันไม่สามารถ มันคือรากไม้จริง ๆ แบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังค่ะ ถ้าเจอแบบเรา บอกแอร์ได้ เขาจะเอาอันใหม่มาให้ค่ะ แต่บอกก่อน เราไม่ได้โกรธอะไรนะ น้องแอร์น่าจะยังประสบการณ์น้อย น้องคงตื่นเต้น เอ็นดูคำถามที่ว่า ลองเคี้ยวดูหรือยัง? 5555++”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่าางแสดงความคิดเห็นเชิงขบขันว่า “ลองเคี้ยวแล้วด้วย5555” , “เค้าจะหารากไม้อันใหม่มาให้หรอครับ” , “นึกว่าเล็กๆ พอดูรูป โอโห้ มาได้ไง น้องแอร์ยังโชคดีเจอคนใจเย็น 55” , “มันไม่น่าเข้าไปอยู่ในเมนูได้เลยสายการบินอะไรคะ”
แต่แล้วก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “มันน่าจะกิ่งของโรสแมรี่ครับ เขาจะเอาใส่ในเตาอบวางบนเนื้อทั้งกิ่งติดใบด้วย แต่ใบน่าจะหลุดหมด เหลือแค่กิ่งเลยคลาดสายตา” ชาวเน็ตอีกรายเสริมด้วยว่า “เห็นด้วยค่ะ อาหารฝรั่งเป็นแบบนี้หลายที ยิ่งหน้าร้อนที่สมุนไพรงอกงาม โห เด็กมาทั้งกิ่งก้าน โปะเข้าไปทอดๆ ในถาดเสต็ก เราอยู่แถบแสกน ดีนะที่หน้าหนาวไม่ค่อยเจอ สมุนไพรสดหายากฤดูหนาว”
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