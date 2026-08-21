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แอ๊ด คาราบาว ใช้บัตรทองครั้งแรกในชีวิต อาการหนัก แต่รพ.ดูแลดี จ่ายแค่ 300 บาท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:44 น.
แอ๊ด คาราบาว ไอหนักใช้สิทธิบัตรทองครั้งแรก

ประสบการณ์ใหม่! แอ๊ด คาราบาว ไอหนักเจ็บคอ 9 วันเต็มจนต้องพึ่งหมอ รีวิวใช้สิทธิบัตรทองครั้งแรกในชีวิต จ่ายแค่ 300 บาท ได้ยามาเพียบ

แฟนเพลงส่งกำลังใจให้ แอ๊ด คาราบาว หรือ นายยืนยง โอภากุล ศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนาน โพสต์เล่าประสบการณ์ตรง หลังมีอาการป่วยไอหนักจนเจ็บคอ ตั้งแต่ตอนอยู่จังหวัดกระบี่ลากยาวมาถึงจังหวัดเชียงราย รวม 9 วันเต็ม เดินทางไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผลปรากฏว่าปอดไม่ได้เป็นอะไรมาก หลังจากรับประทานยาที่แพทย์จัดให้เพียงคืนเดียว อาการก็ดีขึ้นทันที

แอ๊ด คาราบาว ได้ใช้สิทธิบัตรทองเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 300 บาท ได้รับยามาจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำว่าหากมาถึงก่อนเวลา 16.00 น. ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าสามร้อยบาท พร้อมกล่าวขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนที่คอยดูแลเอาใจใส่อำนวยความสะดวกตลอดการตรวจรักษา

แอ๊ด คาราบาว
ภาพจาก Facebook : Add Bao

“เมื่อวานไอหนักขนาด..จนเจ็บคอ เลยต้องพึ่งหมอแล้ว!!!!

ไปรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตรวจเอ็กซเรย์ปอดปรากฏว่าไม่เป็นอะไรมาก แค่ไอเเละโรคอวดเก่งไปซื้อยากินเอง มันไม่ตรงประเด็นโรค 55555

ตั้งอาทิตย์กว่าจากเริ่มป่วยที่กระบี่ถึงเชียงราย 9 วันเต็ม ๆ เลยสมน้ำหน้า อิอิ

วันนี้มาอยู่ลำปางแล้ว ตีรถมาจากเชียงรายเมื่อคืนหลังงานคอนเสริทที่ตะวันแดง งานการกุศลช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ โดยท่านผู้การจง พล.ต.ต.มานพ เสนากุล เป็นผู้ดำริจัดงาน นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว ครั้งเเรกที่เชียงเเสนครับ เดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปอีก ด้วยความยินดียิ่งครับท่านผู้การ นรต.44 รุ่นเดียวกับผู้การยงค์ พล.ต.ต.ประยงค์โครตสาขา ผู้การนราธิวาสน้องรักผม ผู้ที่ผมภาคภูมิใจในความเอางานเอาการยิ่ง….

โม้อีกแล้ว!!! แก่เเล้วชอบโม้นอกเรื่องไปเรื่อย 55555

โม้ต่อ !!!

เมื่อคืนที่ผ่านมาหลับได้ดีมากครับ ฝันโครตมันส์เลย ฝันไปไกลถึงฝั่งลาวโน่น 55555 โอ้ย!!!ไม่เคยฝันสนุกอย่างกับในหนังฮอลลีวู้ดแบบนี้มาตั้งเเต่นอน ชีวิตช่วงนี้แฮปปี้เเต่ป่วยสุด ๆ….ครับพี่น้องงงงง ป่วยเพราะเลิกหยอด ก/ช

หายเเล้วครับ พอเจอคุณหมอจริง ๆ ไม่ใช่เราคิดเองรักษาเอง กินยาแค่คืนเดียวหายเลย วันนี้ต้องวิ่งแน่นอน หยุดมาสองวันแล้วคิดถึงออดีนาลีน ที่วิ่งสะสมมาตั้งแต่ปี 2535

กราบขอบพระคุณ คุณหมอเเละพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ แห่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่อำนวยความสะดวกให้ผม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่แจ๋ว ที่เอาใจใส่ Take care ผมตลอดการตรวจรักษาจนเสร็จสิ้น

300 บาทเองครับพี่น้อง ยาตั้งเยอะตั้งเเยะ พี่เเจ๋วบอกได้สิทธิ์บัตรทองครับ ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ได้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลของผมครับ ถ้ามาเร็วก่อนบ่ายสี่จะจ่ายไม่ถึงสามร้อยด้วยครับ

ตื่นมา 6:15 น. มีพลังเต็มที่ทั้ง ๆ ที่นอนแค่ 6 ชั่วโมง นอนในรถ 3 ในรร. 3 เลยอยากแต่งเพลงให้เจ๊กอี่ พิทักษ์ ศรัทธา จึงเป็นบทเพลงที่ผมหวังว่าจะปลุกจิตสำนึก ให้คนไทยหันกลับมาช่วยกันพิทักษ์ป่าอีกเพลงหนึ่งครับผม

คอยติดตามต่อไปครับ…..พี่น้อง”

แอ๊ด คาราบาว รีวิวใช้สิทธิบัตรทองครั้งแรกที่ รพ.เชียงราย
ภาพจาก Facebook : Add Bao
แอ๊ด คาราบาว
ภาพจาก Facebook : Add Bao
แอ๊ด คาราบาว-2
ภาพจาก Facebook : Add Bao

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:44 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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