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ด่วนที่สุด! ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:12 น.
ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

รองนายกฯ สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ชู Single Command คุมสถานการณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0608/ว 14601 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เรื่องการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดน่าน ซึ่งจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กำหนดข้อสั่งการ 6 ข้อให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

ข้อแรก ให้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทกภัย ทั้งการอำนวยการ การสั่งการ และการสื่อสาร โดยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักการปฏิบัติงานในรูปแบบ Single Command หรือการบัญชาการแบบจุดเดียว

ข้อที่สอง ให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทรัพยากร และอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ เรือ และรถกู้ภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

ข้อที่สาม เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีความปลอดภัยสูงสุด ให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน และการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับผู้ติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และผู้อยู่ในลำดับแรก รวมถึงการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับ

ข้อที่สี่ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสื่อโซเชียล เพื่อป้องกันข่าวที่บิดเบือนไม่มีความจริง โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชน

ข้อที่ห้า กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกินขีดความสามารถในการรับมือของพื้นที่ ให้รายงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสแรก เพื่อพิจารณาสนับสนุนการช่วยเหลือต่อไป

ข้อที่หก ในกรณีที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับ 17 จังหวัดที่ได้รับหนังสือเตือนรับมือ ประกอบด้วย

  • เชียงใหม่
  • เชียงราย
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • พะเยา
  • แพร่
  • น่าน
  • อุตรดิตถ์
  • ตาก
  • พิษณุโลก
  • สุโขทัย
  • เพชรบูรณ์
  • พิจิตร
  • กำแพงเพชร
  • นครสวรรค์
  • อุทัยธานี

หนังสือฉบับนี้ออกในช่วงที่หลายจังหวัดภาคเหนือกำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะจังหวัดน่าน สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และแพร่ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านและปักหลักบัญชาการเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายวัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 รองนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0608/ว 14555 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พะเยา และลำพูน กำหนด 8 มาตรการให้เร่งดำเนินการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค 5 คณะ ตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 275/2569

ที่มา: หนังสือคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ, ไทยรัฐ, มติชน, The Standard, กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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