ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ แดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ
ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ ชื่อดังแดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ ก่อนลบคลิปทิ้งไร้คำขอโทษ
กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลัง Gamix (กามิกซ์) อินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง โพสต์วิดีโอเต้นคัฟเวอร์เพลงของสมาชิกวง ATEEZ ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยในคลิปเขาทำท่าทางเลียนแบบสีหน้า พร้อมใช้มือทั้งสองข้างดึงหางตาออกไปด้านข้าง ซึ่งถือเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์ดวงตาของชาวเอเชียโซนตะวันออกอย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง หลายคนแสดงความผิดหวังและไม่พอใจที่คนเอเชียด้วยกันเองกลับแสดงพฤติกรรมในลักษณะเหยียดเชื้อชาติเสียเอง โดยเฉพาะการทำท่าทางล้อเลียนในวิดีโอเต้นคัฟเวอร์ผลงานของศิลปินเกาหลีใต้
เมื่อกระแสวิจารณ์ทวีความรุนแรงขึ้น Gamix ตัดสินใจลบวิดีโอดังกล่าว โดยไม่มีการขอโทษแต่อย่างใด ก่อนโพสต์วิดีโอใหม่ชี้ไปที่ดวงตาของตนเองที่มีอาการบวม พร้อมระบุว่านี่คือดวงตาของชาวเอเชีย และพูดเสริมว่าลืมตาไม่ขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมดวงตาถึงเป็นแบบนี้ทุกเช้า
อย่างไรก็ตาม วิดีโอดังกล่าวไม่สามารถลดกระแสความไม่พอใจของสังคมได้ ชาวเน็ตกลับวิจารณ์ซ้ำด้วยว่าคลิปวิดีโอนั้นยิ่งแสดงให้เห็นถึงอคติทางเชื้อชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก Gamix นำเรื่องลักษณะดวงตาของชาวเอเชียมาล้อเลียนซ้ำเป็นครั้งที่สอง และทำให้ประเด็นที่มีความอ่อนไหวเรื่องการเหยียดเชื้อชาติกลายเป็นเพียงเรื่องตลกขบขัน
สำหรับ Gamix เกิดเมื่อปี 2007 ปัจจุบันมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียประมาณ 2.16 ล้านคน โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นหลัก และเคยเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการนั่งร้องไห้อย่างหนักท่ามกลางแฟนบอลชาวบราซิล เมื่อทีมชาติญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026
ที่มา: Sport Kyunghyang
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