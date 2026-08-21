ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ แดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:56 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 15:56 น.
ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ แดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ

ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ ชื่อดังแดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ ก่อนลบคลิปทิ้งไร้คำขอโทษ

กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ หลัง Gamix (กามิกซ์) อินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง โพสต์วิดีโอเต้นคัฟเวอร์เพลงของสมาชิกวง ATEEZ ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยในคลิปเขาทำท่าทางเลียนแบบสีหน้า พร้อมใช้มือทั้งสองข้างดึงหางตาออกไปด้านข้าง ซึ่งถือเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์ดวงตาของชาวเอเชียโซนตะวันออกอย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง หลายคนแสดงความผิดหวังและไม่พอใจที่คนเอเชียด้วยกันเองกลับแสดงพฤติกรรมในลักษณะเหยียดเชื้อชาติเสียเอง โดยเฉพาะการทำท่าทางล้อเลียนในวิดีโอเต้นคัฟเวอร์ผลงานของศิลปินเกาหลีใต้

เมื่อกระแสวิจารณ์ทวีความรุนแรงขึ้น Gamix ตัดสินใจลบวิดีโอดังกล่าว โดยไม่มีการขอโทษแต่อย่างใด ก่อนโพสต์วิดีโอใหม่ชี้ไปที่ดวงตาของตนเองที่มีอาการบวม พร้อมระบุว่านี่คือดวงตาของชาวเอเชีย และพูดเสริมว่าลืมตาไม่ขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมดวงตาถึงเป็นแบบนี้ทุกเช้า

อย่างไรก็ตาม วิดีโอดังกล่าวไม่สามารถลดกระแสความไม่พอใจของสังคมได้ ชาวเน็ตกลับวิจารณ์ซ้ำด้วยว่าคลิปวิดีโอนั้นยิ่งแสดงให้เห็นถึงอคติทางเชื้อชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก Gamix นำเรื่องลักษณะดวงตาของชาวเอเชียมาล้อเลียนซ้ำเป็นครั้งที่สอง และทำให้ประเด็นที่มีความอ่อนไหวเรื่องการเหยียดเชื้อชาติกลายเป็นเพียงเรื่องตลกขบขัน

สำหรับ Gamix เกิดเมื่อปี 2007 ปัจจุบันมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียประมาณ 2.16 ล้านคน โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นหลัก และเคยเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการนั่งร้องไห้อย่างหนักท่ามกลางแฟนบอลชาวบราซิล เมื่อทีมชาติญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026

ที่มา: Sport Kyunghyang

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เดือดโดนขับจี้ท้าย! หนุ่มญี่ปุ่นขวางรถคารางรถไฟ ก่อนรถไฟพุ่งขยี้เละ ข่าวต่างประเทศ

เดือดโดนขับจี้ท้าย! หนุ่มญี่ปุ่นขวางรถคารางรถไฟ ก่อนรถไฟพุ่งขยี้เละ

1 นาที ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว ไอหนักใช้สิทธิบัตรทองครั้งแรก บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว ใช้บัตรทองครั้งแรกในชีวิต อาการหนัก แต่รพ.ดูแลดี จ่ายแค่ 300 บาท

52 นาที ที่แล้ว
พนักงาน SK Hynix ลุ้นโบนัสเฉลี่ยกว่า 17 ล้านบาทต่อคน หลังชิป AI ดันกำไรพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

พนักงาน SK Hynix ลุ้นโบนัสเฉลี่ยกว่า 17 ล้านบาทต่อคน หลังชิป AI ดันกำไรพุ่ง

58 นาที ที่แล้ว
สาวโวย เจอรากไม้ในอาหาร แอร์ถาม &quot;ลองเคี้ยวหรือยัง&quot; ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ ข่าว

สาวโวย เจอรากไม้ในอาหาร แอร์ถาม “ลองเคี้ยวหรือยัง” ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ

58 นาที ที่แล้ว
ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ข่าว

ด่วนที่สุด! ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารขอโทษ แจงสาเหตุ กรุงไทยล่ม แอปฯเป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้เกือบครึ่งวัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ แดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ! อินฟลูฯ แดนปลาดิบ ทำท่าดึงหางตา ขณะคัฟเวอร์เพลงดังวง ATEEZ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบคะแนนโลก เกาหลีใต้-เวียดนาม ชนะบวกกี่แต้ม แพ้ลบเท่าไร ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เทียบคะแนน เกาหลีใต้ เวียดนาม แพ้ชนะลบเพิ่มกี่แต้ม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน ข่าว

ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 21 ส.ค. นี้ เศรษฐกิจ

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง &quot;ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม&quot; วัย 15 เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด ข่าว

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย เหตุแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว ข่าว

นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ปมแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69 เลขเด็ด

ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุจัดงานศพ เร แม๊คโดแนลด์ ตกแต่งด้วยโทนสีส้ม ข่าวดารา

สาเหตุ กรอบรูปหน้าศพ “เร แม๊คโดแนลด์” ใช้สีส้ม รู้เหตุผลเข้าใจทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะ ตาย 5 ศพ ประหารคนแรกของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คืนเงินบัตร Fujii Kaze ยังไง? บัตรเครดิตคืนอัตโนมัติ ช่องทางอื่นยื่นถึง 31 ต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น ข่าว

เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก ประวัติ ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ที่กำลังเจอกระแสดรามา อดีตแฟนเก่าแฉปมทำร้ายร่างกาย บันเทิง

รู้จัก ฮงมินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแดนกิมจิ ที่ถูกอดีตแฟนเก่า อ้างปม ทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. แจ้งด่วน ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ ภายใน 30 ส.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศยกเลิกจัดงานคอนเสิร์ต Fujii Kaze ที่สนามศุภฯ เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:56 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 15:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แอ๊ด คาราบาว ไอหนักใช้สิทธิบัตรทองครั้งแรก

แอ๊ด คาราบาว ใช้บัตรทองครั้งแรกในชีวิต อาการหนัก แต่รพ.ดูแลดี จ่ายแค่ 300 บาท

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
สาวโวย เจอรากไม้ในอาหาร แอร์ถาม &quot;ลองเคี้ยวหรือยัง&quot; ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ

สาวโวย เจอรากไม้ในอาหาร แอร์ถาม “ลองเคี้ยวหรือยัง” ชาวเน็ตเฉลยถึงกับร้องอ๋อ

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

ด่วนที่สุด! ประกาศ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

ธนาคารขอโทษ แจงสาเหตุ กรุงไทยล่ม แอปฯเป๋าตัง-บัตร MRT ใช้ไม่ได้เกือบครึ่งวัน

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button