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เทียบคะแนน เกาหลีใต้ เวียดนาม แพ้ชนะลบเพิ่มกี่แต้ม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:59 น.
เทียบคะแนนโลก เกาหลีใต้-เวียดนาม ชนะบวกกี่แต้ม แพ้ลบเท่าไร ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เปิดคะแนนอันดับโลกก่อนเกม เวียดนาม พบ เกาหลีใต้ ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 กลุ่ม C วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เกมนี้นอกจากมีผลต่อการลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมแล้ว ยังมีคะแนนอันดับโลก FIVB เป็นเดิมพัน

จากอันดับและคะแนนที่ Volleyball World แสดงก่อนการแข่งขันคู่นี้ เกาหลีใต้อยู่อันดับ 27 ของโลก มี 144.15 คะแนน ส่วน เวียดนามอยู่อันดับ 32 มี 134.65 คะแนน ช่องว่างระหว่างสองทีมอยู่ที่ 9.50 คะแนน

ตัวเลขบวกลบก่อนแข่งขันทำให้สถานการณ์น่าสนใจ เพราะหากเวียดนามเอาชนะเกาหลีใต้ได้ ไม่ว่าจะจบ 3-0, 3-1 หรือ 3-2 เซต คะแนนสะสมหลังเกมของเวียดนามจะสูงกว่าเกาหลีใต้ทันที

ถ้าเวียดนามชนะเกาหลีใต้ ได้เพิ่มกี่คะแนน

จากตัวเลขที่ Volleyball World แสดงก่อนเกม หากเวียดนามเป็นฝ่ายชนะ คะแนนจะเปลี่ยนตามสกอร์ดังนี้

  • เวียดนามชนะ 3-0 เซต
    เวียดนาม +10.54 คะแนน จาก 134.65 เป็น 145.19 คะแนน
    เกาหลีใต้ -10.54 คะแนน จาก 144.15 เหลือ 133.61 คะแนน
  • เวียดนามชนะ 3-1 เซต
    เวียดนาม +8.04 คะแนน จาก 134.65 เป็น 142.69 คะแนน
    เกาหลีใต้ -8.04 คะแนน จาก 144.15 เหลือ 136.11 คะแนน
  • เวียดนามชนะ 3-2 เซต
    เวียดนาม +5.54 คะแนน จาก 134.65 เป็น 140.19 คะแนน
    เกาหลีใต้ -5.54 คะแนน จาก 144.15 เหลือ 138.61 คะแนน

ไม่ว่าเวียดนามจะชนะด้วยสกอร์ 3-0, 3-1 หรือ 3-2 คะแนนสะสมหลังเกมจะสูงกว่าเกาหลีใต้ทันที แต่ยังไม่สามารถระบุอันดับโลกใหม่ของทั้งสองทีมได้ เพราะต้องดูผลการแข่งขันของชาติอื่นในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

ถ้าเวียดนามชนะเกาหลีใต้ ได้เพิ่มกี่คะแนน
en.volleyballworld.com

ถ้าเกาหลีใต้ชนะ เวียดนามเสียกี่คะแนน

ฝั่งเกาหลีใต้มีอันดับโลกสูงกว่า จึงถูกประเมินว่ามีโอกาสชนะมากกว่า หากทำได้ตามคาด คะแนนที่ได้รับจะน้อยกว่ากรณีเวียดนามพลิกชนะ

  • เกาหลีใต้ชนะ 3-0 เซต
    เกาหลีใต้ +9.46 คะแนน จาก 144.15 เป็น 153.61 คะแนน
    เวียดนาม -9.46 คะแนน จาก 134.65 เหลือ 125.19 คะแนน
  • เกาหลีใต้ชนะ 3-1 เซต
    เกาหลีใต้ +6.96 คะแนน จาก 144.15 เป็น 151.11 คะแนน
    เวียดนาม -6.96 คะแนน จาก 134.65 เหลือ 127.69 คะแนน
  • เกาหลีใต้ชนะ 3-2 เซต
    เกาหลีใต้ +4.46 คะแนน จาก 144.15 เป็น 148.61 คะแนน
    เวียดนาม -4.46 คะแนน จาก 134.65 เหลือ 130.19 คะแนน

กรณีที่เวียดนามเสียคะแนนมากที่สุดคือ แพ้ 0-3 เซต จะถูกหัก 9.46 คะแนน แต่ถ้าแพ้แบบสู้ถึง 5 เซต จะเสียเพียง 4.46 คะแนน

ทำไมแต่ละสกอร์ได้คะแนนไม่เท่ากัน

ระบบอันดับโลกของ FIVB ไม่ได้พิจารณาเพียงผลแพ้หรือชนะ แต่คำนวณจากคะแนนของทั้งสองทีมก่อนแข่งขัน ความน่าจะเป็นของผลการแข่งขัน และผลจริงว่าเกมจบด้วยสกอร์ 3-0, 3-1, 3-2, 2-3, 1-3 หรือ 0-3

ทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าที่ระบบประเมินไว้จะได้รับคะแนนมากขึ้น ขณะที่อีกฝ่ายถูกหักคะแนนในจำนวนเท่ากัน

เกาหลีใต้มีคะแนนก่อนเกมมากกว่าเวียดนาม จึงเป็นทีมที่ระบบประเมินไว้สูงกว่า หากเวียดนามพลิกชนะจึงมีคะแนนให้เก็บมาก โดยเฉพาะกรณีชนะขาด 3-0

ด้วยเหตุนี้ ทุกเซตในเกมจึงส่งผลต่อจำนวนคะแนนอันดับโลก แม้ทีมเดียวกันจะเป็นฝ่ายชนะก็ตาม

เกมนี้ยังมีผลต่อการเข้ารอบ 8 ทีม

เวียดนามและเกาหลีใต้อยู่ใน กลุ่ม C ร่วมกับญี่ปุ่นและฮ่องกง ในการแข่งขัน AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569

การแข่งขันรอบแรกมีทั้งหมด 12 ทีม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งแบบพบกันหมด ก่อนนำทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม รวม 6 ทีม พร้อมทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

เกมระหว่างเวียดนามกับเกาหลีใต้จึงมีผลโดยตรงต่อโอกาสเข้ารอบ เพราะทั้งสองทีมยังต้องพบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอีกทีมสำคัญของกลุ่ม การเก็บชัยชนะได้ตั้งแต่นัดนี้จะช่วยลดแรงกดดันในการแข่งขันอีกสองเกมที่เหลือ

การแข่งขันชิงแชมป์ทวีปปี 2026 ยังเชื่อมโยงกับการคัดเลือกสองรายการใหญ่ โดย ทีมแชมป์เอเชียจะคว้าโควตาเข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ ลอสแอนเจลิส 2028 โดยตรง ตามระบบคัดเลือกของ FIVB

นอกจากนี้ 3 ทีมอันดับสูงสุดที่มีสิทธิ์ จากการแข่งขันชิงแชมป์ทวีป จะได้รับโควตาเข้าสู่ FIVB Volleyball World Cup 2027 ตามระบบการแข่งขันและการคัดเลือกที่ FIVB ประกาศล่าสุด

เกาหลีใต้เพิ่งชนะเวียดนาม 3-0 เมื่อเดือนมิถุนายน

ทั้งสองทีมเพิ่งพบกันในรอบรองชนะเลิศ AVC Women’s Cup 2026 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เกมนั้นเกาหลีใต้เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-20, 25-19, 25-22

เกาหลีใต้เดินหน้าคว้าแชมป์รายการในเวลาต่อมา ส่วนเวียดนามจบอันดับ 3 ขณะที่ผลงานตลอดการแข่งขันช่วยให้เกาหลีใต้ขยับอันดับโลกขึ้นอย่างมาก

การกลับมาเจอกันวันที่ 22 สิงหาคมจึงมีทั้งคะแนนในตาราง คะแนนอันดับโลก และโอกาสของเวียดนามในการแก้มือจากความพ่ายแพ้เมื่อสองเดือนก่อน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 16:59 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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