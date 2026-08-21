M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-ปากช่อง เปิดให้ใช้ฟรีทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ เริ่ม 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ช่วยย่นเวลาเดินทางจาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ฟรีทุกสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ เพื่อช่วยระบายการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางในวันหยุด
ช่วงทดลองให้บริการจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเปิดให้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมไปจนถึง 25 ธันวาคม 2569 หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการอย่างถาวร และปรับความเร็วตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง แต่ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนฝั่งขาเข้าจากนครราชสีมามุ่งหน้ากรุงเทพฯ ตอนนี้ทางขึ้น-ลงบริเวณปากช่องยังสร้างไม่เสร็จ ผู้ใช้เส้นทางจึงต้องลง M6 ที่ปากช่องก่อน แล้ววิ่งผ่านถนนมิตรภาพช่วงหนึ่ง ก่อนกลับขึ้น M6 อีกครั้งที่ด่านม่วงเลื่อม คาดว่าจุดนี้จะแก้ไขเสร็จและใช้งานได้เต็มรูปแบบพร้อมกับวันที่เปิดถาวร คือ 25 ธันวาคม 2569
นายพิพัฒน์ ระบุว่า ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 92% กรมทางหลวงติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ ตอนนี้เหลืองานยกชิ้นส่วนมาประกอบอีกราว 13 ชิ้น คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบระบบและตรวจสอบผิวทางในเดือนธันวาคม เพื่อเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ
สำหรับการเก็บค่าผ่านทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ คาดว่าจะเริ่มเก็บได้หลังเดือนเมษายน 2570 แต่ยังต้องพิจารณาว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังสงกรานต์ เพราะมีผู้ใช้เส้นทางเสนอให้เริ่มเก็บหลังสงกรานต์ เพื่อไม่ให้ปริมาณรถที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลไปติดสะสมอยู่ที่ด่านเก็บเงิน
“จะหารือกับอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนค่าผ่านทางตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คาดว่าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 250 บาท” นายพิพัฒน์ กล่าว
M6 จะเป็นอีกทางเลือกให้ประชาชนเปรียบเทียบเอง ระหว่างเส้นทางด้านบนที่มีค่าผ่านทางแต่เดินทางเร็วและคาดเวลาได้แม่นยำกว่า เพราะไม่ต้องเจอทางแยก สัญญาณไฟจราจร หรือรถติดบนถนนมิตรภาพ กับเส้นทางด้านล่างที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ใช้เวลานานกว่า
ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่างไม่ครบทุกจุดบนเส้นทาง นายพิพัฒน์ ระบุว่า กรมทางหลวงต้องเร่งบริหารจัดการให้ไฟทำงานครบทุกจุด ไม่ให้เกิดจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายสำหรับผู้ใช้รถ โดยตั้งเป้าแก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่ 25 ธันวาคม และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงนี้
พร้อมกันนี้ ยังฝากเตือนผู้ที่จะใช้ M6 ในช่วงทดลองให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเคร่งครัด เพราะแม้เส้นทางจะดีและเดินทางสะดวกขึ้น แต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ความประมาทและอุบัติเหตุได้
“หลังวันที่ 25 ธันวาคม 2569 ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี จะยังเปิดให้เฉพาะรถขนาดเล็กใช้ก่อน ส่วนหลังเทศกาลปีใหม่จะเปิดให้รถทุกประเภทใช้เส้นทางได้ โดยกำหนดความเร็วต่างกันตามประเภทรถ เพราะรถขนาดเล็กกับรถขนาดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเร็วไม่เหมือนกัน” นายพิพัฒน์ กล่าว
ด้านจุดพักรถ ขณะนี้มีจุดให้บริการชั่วคราว 2 แห่ง ที่ทับกวางและสีคิ้ว ทั้งฝั่งขาไปและขากลับ ส่วนจุดพักรถถาวรจะให้เอกชนเข้ามาบริหารผ่านระบบสัมปทาน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ก่อนเริ่มปรับปรุงพื้นที่ตามเงื่อนไข ซึ่งกำหนดกรอบเวลาไว้ 2 ปี
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