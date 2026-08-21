ตรวจหวยลาว 21 ส.ค. 69 เช็กผลเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันศุกร์ เลขไหนออกบ่อย
ตรวจหวยลาวพัฒนา 21 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันศุกร์ออกตัวไหนบ่อย
ผลหวยลาววันนี้ 21 สิงหาคม 2569 งวดวันศุกร์ โดยการออกรางวัลสลากพัฒนาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว
งวดก่อนหน้าที่ตรงกับวันศุกร์ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ออกเลข 6 ตัว 897941 ไล่ลงมาเป็นเลข 5 ตัว 97941 เลข 4 ตัว 7941 เลข 3 ตัว 941 เลข 2 ตัว 41 และเลข 1 ตัว 1
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 21/8/69
ผลหวยลาว 21 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์
ก่อนลุ้นผลคืนนี้ The Thaiger รวบรวมสถิติหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ตั้งแต่ต้นปี 2569 มาให้ตรวจสอบย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
ข้อมูลจากในตารางพบว่าเลขท้าย 2 ตัว 77 เคยออกซ้ำมากที่สุด 4 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และ 7 สิงหาคม ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 เคยออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง
จากสถิติทั้ง 32 งวด เลขท้าย 2 ตัวที่เคยกลับมาออกซ้ำมากที่สุดคือ 77 จำนวน 4 ครั้ง ส่วนเลข 79, 49 และ 26 ปรากฏอย่างละ 2 ครั้ง ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลผลรางวัลย้อนหลัง ไม่สามารถใช้ยืนยันผลที่จะออกในงวดวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ได้
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการออกรางวัลแบบสด สามารถรับชมผ่านช่องทางถ่ายทอดสดของฝั่ง สปป.ลาว ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และกลับมาตรวจผลหวยลาวงวดวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ได้หลังประกาศผลครบทุกตัวเลข
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