หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21 ส.ค. 69 เช็กผลเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันศุกร์ เลขไหนออกบ่อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 19:01 น.
ตรวจหวยลาว 21 ส.ค. 69

ตรวจหวยลาวพัฒนา 21 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว ส่องสถิติวันศุกร์ออกตัวไหนบ่อย

ผลหวยลาววันนี้ 21 สิงหาคม 2569 งวดวันศุกร์ โดยการออกรางวัลสลากพัฒนาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว

งวดก่อนหน้าที่ตรงกับวันศุกร์ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ออกเลข 6 ตัว 897941 ไล่ลงมาเป็นเลข 5 ตัว 97941 เลข 4 ตัว 7941 เลข 3 ตัว 941 เลข 2 ตัว 41 และเลข 1 ตัว 1

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 21/8/69

ผลหวยลาว 21 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์

ก่อนลุ้นผลคืนนี้ The Thaiger รวบรวมสถิติหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ตั้งแต่ต้นปี 2569 มาให้ตรวจสอบย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
14/8/69 7941 941 41 1
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

ข้อมูลจากในตารางพบว่าเลขท้าย 2 ตัว 77 เคยออกซ้ำมากที่สุด 4 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และ 7 สิงหาคม ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 เคยออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง

จากสถิติทั้ง 32 งวด เลขท้าย 2 ตัวที่เคยกลับมาออกซ้ำมากที่สุดคือ 77 จำนวน 4 ครั้ง ส่วนเลข 79, 49 และ 26 ปรากฏอย่างละ 2 ครั้ง ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลผลรางวัลย้อนหลัง ไม่สามารถใช้ยืนยันผลที่จะออกในงวดวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการออกรางวัลแบบสด สามารถรับชมผ่านช่องทางถ่ายทอดสดของฝั่ง สปป.ลาว ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และกลับมาตรวจผลหวยลาวงวดวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ได้หลังประกาศผลครบทุกตัวเลข

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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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