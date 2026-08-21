ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน
ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ปรี่ตบหน้า เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กลางลานจอดรถ ปมพิพาทเรื่องเงิน ชาวบ้านแฉพฤติกรรมกร่างเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นที่จังหวัดสงขลา โดยทาง โหนกระแส ได้รายงานว่า มีคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบันทึกไว้ได้ เผยให้เห็นนาที ลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่น ปรี่เข้าไปตบหน้า เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลาอย่างแรง บริเวณลานจอดรถติดกับศาลากลางจังหวัดสงขลา ท่ามกลางสายตาของประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นลูกจ้างของเทศบาลนครสงขลา ทั้งสองฝ่ายรู้จักและเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน แต่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องส่วนตัว จนกระทั่งมีปากเสียงกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ขณะที่ทาง นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัว เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้ก่อเหตุภายในอาคารสำนักงานเทศบาล หลังเกิดเหตุทางหัวหน้างานของผู้ถูกทำร้ายได้พาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล เนื่องจากถูกตบเข้าที่บริเวณใบหูอย่างรุนแรง ก่อนจะให้ครอบครัวหารือกันเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป”
ต่อมาทาง พลเมืองดีและชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น เป็นคนอารมณ์ร้อน และเคยขึ้นไปแสดงอิทธิพลข่มขู่ผู้เสียหายถึงบนสำนักงานมาแล้วก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมในอดีตของ ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น อีกหลายเหตุการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝั่งชาวบ้าน เนื่องจากทางฝั่งลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงในมุมของตนเองแต่อย่างใด
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: