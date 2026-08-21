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“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 15:09 น.

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดแรก รอบแบ่งกลุ่ม

ความคืบหน้าในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 AVC Women Asian Continental Championship 2026) ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว

ทีมสาวไทยสามารถทุบเอาชนะออสเตรเลียไปได้ 3-0 เซต (25-15, 25-15, 25-18) อย่างสวยงาม จากการแข่งขันนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่ม และนอกจากนี้ ทีมชาติไทยยังได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้น +3.08 คะแนน ทำให้มีคะแนนสะสมอันโลกอยู่ที่ 192.34 คะแนน อันดับที่ 17 ของโลก (จากเดิมอยู่ที่ 189.26 คะแนน)

สำหรับสถิติการแข่งขันหลังจบแมตช์นี้ ทีมชาติไทยสามารถทำคะแนนจากการบุก (Attack) ถึง 49 คะแนน การสกัดกั้น (Block) 3 คะแนน การเสิร์ฟ (Serve) 10 คะแนน และความผิดพลาดจากทีมตรงข้าม (Opponent Error) 15 คะแนน

หากดูที่สถิติรายบุคคล ปรากฏว่า ศศิภาพร จันทวิสูตร ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา ทำคะแนนสูงสุดในนัดนี้ถึง 19 คะแนน ตามมาด้วย พิมพิชยา 12 คะแนน, ชัชชุอร 9 คะแนน, อัจฉราพร 7 คะแนน, ทัดดาว และแก้วกัลยา 5 คะแนน, กัญญารัตน์ วริศรา และวิมลรัตน์ 1 คะแนน

สถิติรายบุคคล ไทย ออสเตรเลีย
Volleyball World

การแข่งขันนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยสามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 15:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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