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วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:51 น.
วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง "ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม" วัย 15 เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด
ภาพจาก : FB มวยเด็ด สังเวียนเดือด﻿

วงการมวยไทยเศร้า! สิ้น นักชกดาวรุ่ง “ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม” วัย 15 เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็งปอดอย่างที่สุด

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (21 สิงหาคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มพลังใหม่ New Power Group ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักมวยดาวรุ่ง วัย 15 ปี “ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดอย่างเข้มแข็งจนนาทีสุดท้ายของชีวิต

“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม นักมวยผู้เป็นที่รักของทุกคน หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างเข้มแข็ง

บนเวที นักมวยอาจมีวันที่แพ้และวันที่ชนะแต่ในชีวิตจริง การต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย คือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แม้วันนี้ร่างกายจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ทุกหยาดเหงื่อ ทุกไฟต์ที่เคยขึ้นชก และทุกความทรงจำที่ฝากไว้ในวงการมวยไทยจะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป

ขอให้หลับให้สบาย นะครับ ด้วยความอาลัยและเคารพอย่างสุดหัวใจ”

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด-1

ประวัติ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม นักมวยดาวรุ่ง วัย 15 ปี

สำหรับ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม หรือชื่อจริง ประเสริฐชัย หลาบหลบ อายุ 15 ย่าง 16 ปี นักมวยดาวรุ่ง จากจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนสูง 163 ซม. ขึ้นชกมาแล้วประมาณ 40 ครั้ง

สถิติการชก ชนะ 8 แพ้ 3 เสมอ 0 จาก 11 ไฟต์ที่มีผลในระบบ ฟอร์มล่าสุด ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ชนะรวด 3 ไฟต์ติดต่อกัน โดยการขึ้นชกไฟต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 พบกับ ออโต้ บูมเด็กเซียน ผลคือ ชนะคะแนน

ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม เป็นมวยถนัดซ้าย ที่มีฝีมือการชกมวยไทยที่ครบเครื่องมาก ๆ คนหนึ่งของวงการมวยเลย โดยก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ฉายาอื่น ๆ มาก่อน อาทิ ปืนรัตนา,ประเสริฐชัย ช.ห้าพยัคฆ์,แสบ ศิษย์พ่อโด้

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด-3
ภาพจาก : thaibozing

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด-2

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อ้างอิงจาก : FB กลุ่มพลังใหม่ New Power Group, thaibozing

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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