วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด
วงการมวยไทยเศร้า! สิ้น นักชกดาวรุ่ง “ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม” วัย 15 เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการป่วยโรคมะเร็งปอดอย่างที่สุด
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (21 สิงหาคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มพลังใหม่ New Power Group ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักมวยดาวรุ่ง วัย 15 ปี “ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดอย่างเข้มแข็งจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม นักมวยผู้เป็นที่รักของทุกคน หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างเข้มแข็ง
บนเวที นักมวยอาจมีวันที่แพ้และวันที่ชนะแต่ในชีวิตจริง การต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย คือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แม้วันนี้ร่างกายจะจากพวกเราไปแล้ว แต่ทุกหยาดเหงื่อ ทุกไฟต์ที่เคยขึ้นชก และทุกความทรงจำที่ฝากไว้ในวงการมวยไทยจะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป
ขอให้หลับให้สบาย นะครับ ด้วยความอาลัยและเคารพอย่างสุดหัวใจ”
ประวัติ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม นักมวยดาวรุ่ง วัย 15 ปี
สำหรับ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม หรือชื่อจริง ประเสริฐชัย หลาบหลบ อายุ 15 ย่าง 16 ปี นักมวยดาวรุ่ง จากจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนสูง 163 ซม. ขึ้นชกมาแล้วประมาณ 40 ครั้ง
สถิติการชก ชนะ 8 แพ้ 3 เสมอ 0 จาก 11 ไฟต์ที่มีผลในระบบ ฟอร์มล่าสุด ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ชนะรวด 3 ไฟต์ติดต่อกัน โดยการขึ้นชกไฟต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 พบกับ ออโต้ บูมเด็กเซียน ผลคือ ชนะคะแนน
ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม เป็นมวยถนัดซ้าย ที่มีฝีมือการชกมวยไทยที่ครบเครื่องมาก ๆ คนหนึ่งของวงการมวยเลย โดยก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ฉายาอื่น ๆ มาก่อน อาทิ ปืนรัตนา,ประเสริฐชัย ช.ห้าพยัคฆ์,แสบ ศิษย์พ่อโด้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด นักมวยหญิงอนาคตไกล ถูกรถถอยมาทับเสียชีวิต เพิ่งชกชิงแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว
- ตำรวจสอบสวนกลาง บุกช่วยนักมวยเด็ก ถูกบังคับขายบริการให้ชายนอร์เวย์
- บีบหัวใจ นักมวยดัง โพสต์เศร้า สูญเสียแฟนสาว จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
อ้างอิงจาก : FB กลุ่มพลังใหม่ New Power Group, thaibozing
ติดตาม The Thaiger บน Google News: