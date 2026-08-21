ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น
ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาหนองคาย สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาหนองคาย ภายหลังจากที่มีผู้ใช้ LINE ได้เข้ามาเขียนข้อความในกลุ่มเมื่อช่วงเช้ามืดว่า “วันนี้จะเข้าไปยิงแ-่งให้หมด”
โดยผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าว ได้พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันที
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริเวณโดยรอบ และได้มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าว หาตัวผู้โพสต์มาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงนี้ได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้เข้าออกประตูหน้าเพียงด้านเดียว เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์ กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออกทุกคัน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองลดกระจกลงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าอย่าปล่อยผ่าน ให้สอบถามวัตถุประสงค์ที่เข้ามา ถ้าพบพิรุธสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชิญออกจากสถานศึกษาทันที นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมมาตรการ “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียน และบุคลากรครู ในเช้าวันจันทร์ ที่ 24 ส.ค.นี้.
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