ข่าว

ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:33 น.

ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาหนองคาย สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาหนองคาย ภายหลังจากที่มีผู้ใช้ LINE ได้เข้ามาเขียนข้อความในกลุ่มเมื่อช่วงเช้ามืดว่า “วันนี้จะเข้าไปยิงแ-่งให้หมด”

โดยผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าว ได้พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันที

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริเวณโดยรอบ และได้มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าว หาตัวผู้โพสต์มาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

พ.ต.อ.จิรวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงนี้ได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้เข้าออกประตูหน้าเพียงด้านเดียว เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์ กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออกทุกคัน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองลดกระจกลงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าอย่าปล่อยผ่าน ให้สอบถามวัตถุประสงค์ที่เข้ามา ถ้าพบพิรุธสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชิญออกจากสถานศึกษาทันที นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมมาตรการ “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียน และบุคลากรครู ในเช้าวันจันทร์ ที่ 24 ส.ค.นี้.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน ข่าว

ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน

2 นาที ที่แล้ว
M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 21 ส.ค. นี้ เศรษฐกิจ

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

41 นาที ที่แล้ว
วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง &quot;ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม&quot; วัย 15 เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด ข่าว

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด

51 นาที ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย เหตุแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว ข่าว

นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ปมแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69 เลขเด็ด

ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุจัดงานศพ เร แม๊คโดแนลด์ ตกแต่งด้วยโทนสีส้ม ข่าวดารา

สาเหตุ กรอบรูปหน้าศพ “เร แม๊คโดแนลด์” ใช้สีส้ม รู้เหตุผลเข้าใจทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะ ตาย 5 ศพ ประหารคนแรกของปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คืนเงินบัตร Fujii Kaze ยังไง? บัตรเครดิตคืนอัตโนมัติ ช่องทางอื่นยื่นถึง 31 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น ข่าว

เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก ประวัติ ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ที่กำลังเจอกระแสดรามา อดีตแฟนเก่าแฉปมทำร้ายร่างกาย บันเทิง

รู้จัก ฮงมินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแดนกิมจิ ที่ถูกอดีตแฟนเก่า อ้างปม ทำร้ายร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. แจ้งด่วน ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ ภายใน 30 ส.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศยกเลิกจัดงานคอนเสิร์ต Fujii Kaze ที่สนามศุภฯ เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งรื้อเกณฑ์ส่งเสริมรถอีวีใหม่ แก้ปัญหาการเสียเปรียบอุตสาหกรรมยานยนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวัดไร่ขิง 2569 มาแล้ว 9 วัน เปิดค่าที่ร้านค้าปีนี้ ประมูลพุ่ง 1.81 ล้าน อีเว้นท์

งานวัดไร่ขิง 2569 มาแล้ว 9 วัน เปิดค่าที่ร้านค้าปีนี้ ประมูลพุ่ง 1.81 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono วอลเลย์บอล

ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปมัดตัว! ชายโรคจิต เดินตามสาว เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของ เจ้าตัวแจ้งความแล้ว ข่าว

คลิปมัดตัว! ชายโรคจิต เดินตามสาว เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของ เจ้าตัวแจ้งความแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางโพลประชาชนไม่เชื่อมั่นใน “กกต.” ไม่เชื่อว่าไร้แทรกแซง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด รองนายก อบต.ปากช่อง ดับคาห้องนอนพร้อมสามี ข่าว

รองนายก อบต.ปากช่อง ดับคาห้องนอนพร้อมสามี ไม่พบโยงการเมืองท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดพิธีการเอเชียนเกมส์ 2026 ออกแบบโดยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี แฟชั่นและความงาม

เปิดตัว ชุดพิธีการ เอเชียนเกมส์ 2026 เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงออกแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา ตรวจสุขภาพ พบไขมันเลวสูง ข่าวดารา

ใหม่ ดาวิกา ช็อกผลตรวจ ผอมแต่ไขมันเลวพุ่งสูง เกือบต้องพึ่งยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:33 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 21 ส.ค. นี้

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69

ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button