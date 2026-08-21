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หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:52 น.

หนุ่ม กรรชัย สังเกตเห็นเส้นขาวรอบตาดำ รวจเจอคอเลสเตอรอลพุ่งเกือบ 400 ทั้งที่ไม่อ้วน ปฏิเสธการกินยาตอนแรกเพราะเชื่อข้อมูลผิด

พิธีกรรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย แชร์ประสบการณ์ตรงเมื่อ 10 ปีก่อน สังเกตเห็นว่าที่ดวงตามีเส้นขาวรอบตาดำ คล้ายคนใส่คอนแทคเลนส์ ประกอบกับมีอาการปวดศีรษะและรู้สึกไม่สบายด้วย จึงเดินทางไปพบแพทย์ เมื่อดูที่ดวงตาคุณหมอสอบถามพิธีกรคนดังว่ามีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงหรือไม่

ด้าน หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับว่าไม่ทราบ เพราะไม่เคยตรวจและไม่ได้ใส่ใจสุขภาพมากนัก แพทย์จึงส่งตรวจ ผลที่ออกมาทำเอาเจ้าตัวตกใจหนักเพราะมีค่าคอเลสเตอรอลสูงเกือบ 400 และ ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นมาเกือบ 200 ทั้งที่ตอนนั้นตนเองไม่ได้อ้วน

หลังทราบแพทย์สั่งให้ หนุ่ม กรรชัย ทานยา แต่เจ้าตัวไม่ยอมทาน เพราะกังวลว่าจะสงผลต่อตับ ตอนนั้นเจ้าตัวรับข้อมูลจากที่อื่น ๆ มาและเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลจะไปสะสมอยู่ที่ตับ

จากนั้น แพทย์อธิบายว่าทั้งตัวแพทย์ผู้รักษาและบุคลากรคนอื่น ๆ ในโรงพยาบาลก็ทานยาตัวนี้เช่นเดียวกัน ทำให้ หนุ่ม กรรชัย ตัดสินใจทานยาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

หนุ่ม กรรชัย พูดสาเหตุไปหาหมอ เจอไขมันในเลือดสูง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ดวงตาอาจเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพที่สำคัญ หลายคนอาจเคยสังเกตเห็นรอยโค้งสีเทาหรือสีขาวบริเวณกระจกตาหรือตาดำ อาการนี้เรียกว่า “โรคอาร์คัส เซนิลีส” (Arcus senilis) พบได้บ่อยและมักเกิดขึ้นตามวัย ทั่วไปแล้วไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา แต่ในบางครั้งรอยขาวนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่

รอยขาวรอบตาดำอาจเป็นตัวบ่งชี้ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี เมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลสูง ไขมันจะเข้าไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงบริเวณดวงตา

นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) โดยหลอดเลือดแดงจะเกิดการอุดตันจากสารไขมัน ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงมักเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดตามมา

อาการของโรคอาร์คัส เซนิลีส ที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุด ดังนี้

  • เกิดวงแหวนสีเทาหรือสีขาวรอบม่านตา
  • วงแหวนมักเริ่มต้นจากบริเวณด้านบนหรือด้านล่างของกระจกตา
  • รอยวงแหวนอาจขยายขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ผู้ที่มีอาการนี้จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด รอยขาวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นแต่อย่างใด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักไม่รู้ตัวว่าตนเองมีภาวะนี้ เว้นแต่จะได้รับการตรวจสุขภาพตาตามปกติและแพทย์เป็นผู้แจ้งให้ทราบ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:52 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:52 น.
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sukanlaya s.

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