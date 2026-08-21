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นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ปมแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:36 น.
นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย เหตุแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว

นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ราดนม บังคับกราบเท้า ปมแย่งผู้ชาย-บุหรี่ไฟฟ้า รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สวนหลวง วันนี้ โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏภาพนักเรียนหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นเด็กพิเศษชั้น ป.6 ถูกนักเรียนชั้น ป.5 รุุมทำร้ายด้วยการเตะที่ศีรษะ เอานมราด และบังคับให้กราบเท้า โดยเกิดเหตุในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนบริเวณพื่นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบหญิงอายุ 73 ปี ผู้เป็นย่า และเด็กหญิงวัย 12 ปี ผู้เสียหาย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง เด็กหญิงผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุ 4-5 คน อ้างว่าผู้เสียหายไปแย่งแฟนหนุ่ม จึงลวงไปบริเวณป่ารกร้างด้านหลังโรงเรียนก่อนลงมือทำร้ายด้วยการดึงผม กระแทกเข่าใส่ศีรษะ ลากไปกับพื้น และข่มขู่ไม่ให้ร้องไห้

คุณย่าวัย 73 ปี เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า หลานสาวเป็นเด็กพิเศษและเชื่อคนง่าย อาศัยอยู่กับย่าที่มีอาชีพเก็บขยะขายเพียงสองคน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลานถูกทำร้าย ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ก่อเหตุเคยตามมาทวงค่าบุหรี่ไฟฟ้าที่บ้านจำนวน 390 บาท แม้ย่าจะยอมจ่ายให้ 300 บาท แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังตามมาลากหลานสาวออกไปรุมทำร้ายถึงสองครั้ง

เด็กหญิงผู้เสียหายชี้แจงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่าถูกเพื่อนบังคับให้ฝากของ แต่ตนนำไปฝากเพื่อนอีกคนและเพื่อนคนนั้นนำไปทิ้งน้ำ จึงทำให้กลุ่มเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าไม่พอใจและตามมาทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมวกกันน็อกตีศีรษะ

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กหญิงมีอาการบาดเจ็บรุนแรง ทั้งปวดศีรษะ ขมับ และร่างกาย มีรอยฟกช้ำจากการถูกรองเท้า ก้อนหิน และท่อนไม้ฟาด เส้นผมพันกันจนต้องตัดสั้นเนื่องจากมีเศษดินและไม้ไผ่ติดจากการถูกลากไปกับพื้น คุณย่าต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก

ขณะที่หลานสาวอยู่ในภาวะหวาดกลัว ไม่กล้าไปโรงเรียนนานเกือบ 1 สัปดาห์ แม้ผู้ปกครองของเด็กผู้ก่อเหตุจะเข้ามาขอโทษ แต่คุณย่ายืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและเรียกร้องค่าเสียหาย ขณะที่โรงเรียนอ้างว่าเป็นเหตุการณ์นอกรั้วโรงเรียนและนอกเวลาเรียน

นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณซอยแคบด้านหลังโรงเรียน พบเป็นป่ารกร้าง ไม่มีบ้านเรือน ไม่มีกล้องวงจรปิด และพบกล่องนมทิ้งกระจัดกระจายจำนวนมาก เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่โรงเรียนกลับปิดประตูล็อกและไม่อนุญาตให้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือครูที่เกี่ยวข้อง ด้านเด็กหญิงผู้เสียหายระบุว่าเคยแจ้งเรื่องให้ครูทราบตั้งแต่ถูกทำร้ายครั้งแรก แต่ครูปฏิเสธการรับเรื่องในครั้งต่อมาด้วยเหตุผลว่าเกิดเหตุนอกโรงเรียน

พ.ต.อ. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่า พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กหญิงผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้ว และประสานให้คุณย่านำหลานสาวมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวกลุ่มเด็กผู้ก่อเหตุในคลิปวิดีโอแล้วประมาณ 4-5 คน และเตรียมเชิญตัวมาสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมาย ตำรวจประสานงานไปยังโรงเรียนเบื้องต้นแล้ว ซึ่งโรงเรียนยืนยันไม่ขัดข้องหากตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอน

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:36 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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