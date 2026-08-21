ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะ ตาย 5 ศพ ประหารคนแรกของปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:13 น.

ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะในโอซาก้า ตาย 5 ศพ เมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นการประหารชีวิตนักโทษคนแรกของปีนี้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ญี่ปุ่นได้ประหารชีวิตนาย ซูนาโอะ ทาคามิ วัย 58 ปี ด้วยการแขวนคอ หลังจากที่เขาถูกพิพากษาประหารชีวิต สืบเนื่องจากที่เขาจุดไฟเผาร้านปาจิงโกะแถวบ้านในจังหวัดโอซาก้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ ในปี 2552

โดยนายทาคามิถูกพิพากษาประหารชีวิตตั้งแต่ปี 2554 แต่เพิ่งถูกประหารในปี 2569 ซึ่งนักโทษประหารญี่ปุ่นจะทราบว่าตนเองถูกประหารไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกประหาร

สำหรับนายทาคามิเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกประหารในยุคของนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยจากแบบสำรวจล่าสุดพบว่าชาวญี่ปุ่นยังแสดงท่าทีหนุนการประหารชีวิตอยู่

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปการประหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ญี่ปุ่นได้ประหาร คาฮิโระ ชิราชิ ชายวัย 34 ปี ด้วยการแขวนคอ หลังจากที่เขาก่อเหตุนัดเหยื่อมาฆ่าเป็นจำนวน 9 ศพ จนได้รับฉายาว่า “นักฆ่าทวิตเตอร์” ก่อนจะหั่นศพ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 14:13 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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