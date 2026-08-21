ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะ ตาย 5 ศพ ประหารคนแรกของปี
ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะในโอซาก้า ตาย 5 ศพ เมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นการประหารชีวิตนักโทษคนแรกของปีนี้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ญี่ปุ่นได้ประหารชีวิตนาย ซูนาโอะ ทาคามิ วัย 58 ปี ด้วยการแขวนคอ หลังจากที่เขาถูกพิพากษาประหารชีวิต สืบเนื่องจากที่เขาจุดไฟเผาร้านปาจิงโกะแถวบ้านในจังหวัดโอซาก้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ ในปี 2552
โดยนายทาคามิถูกพิพากษาประหารชีวิตตั้งแต่ปี 2554 แต่เพิ่งถูกประหารในปี 2569 ซึ่งนักโทษประหารญี่ปุ่นจะทราบว่าตนเองถูกประหารไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกประหาร
สำหรับนายทาคามิเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกประหารในยุคของนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยจากแบบสำรวจล่าสุดพบว่าชาวญี่ปุ่นยังแสดงท่าทีหนุนการประหารชีวิตอยู่
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปการประหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ญี่ปุ่นได้ประหาร คาฮิโระ ชิราชิ ชายวัย 34 ปี ด้วยการแขวนคอ หลังจากที่เขาก่อเหตุนัดเหยื่อมาฆ่าเป็นจำนวน 9 ศพ จนได้รับฉายาว่า “นักฆ่าทวิตเตอร์” ก่อนจะหั่นศพ
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