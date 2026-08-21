สาเหตุ กรอบรูปหน้าศพ “เร แม๊คโดแนลด์” ใช้สีส้ม รู้เหตุผลเข้าใจทันที

เหตุผลงานศพ เร แม๊คโดแนลด์ ใช้กรอบรูป-ดอกไม้ และตกแต่งด้วยโทนสีส้ม เพื่อนสนิทตั้งใจเพราะเป็นสีโปรดและสีประจำรายการ
บรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลารัตนพราหมณ์ วัดยาง พระอารามหลวง ของนักแสดงยุค 90 “เร แม๊คโดแนลด์” เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความรักจากครอบครัว เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัย
สิ่งหนึ่งที่สะดุดตาผู้ร่วมงาน คือ การตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ และกรอบรูปหน้าศพที่เน้นใช้โทนสีส้ม
ฝั่งเพื่อนสนิทอย่าง ชาคริต แย้มนาม และ ภรรยา , คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน (เปเล่), กิตติ เชี่ยววงศ์กุล เผยเบื้องหลังการจัดงานว่า กลุ่มเพื่อนทุกคนช่วยกันแบ่งงานและประสานงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้งานของเพื่อนรักออกมาราบรื่นที่สุด โดยคำนึงถึงเรเป็นหลัก
สาเหตุที่เลือกใช้สีส้มในการตกแต่ง เนื่องจากเป็นสีที่เรชื่นชอบจึงใช้โทนสีส้มจัดดอกไม้ การตกแต่งต่าง ๆ รวมทั้งกรอบรูป หากสังเกตดูดี ๆ จะเห็นได้ว่ารายการทีนทอล์ก และ Rayron (เร่ร่อน) ก็มีการใช้สีส้มด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกัน เอเฟรม ลาดกระบัง ผู้ทำกรอบรูปหน้าศพสีส้ม ได้โพสต์ข้อความเพื่อร่วมไว้อาลัย โดยระบุว่า เรคือลูกค้าคนสุดท้ายของวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ขอให้เดินทางปลอดภัย พร้อมทิ้งท้ายความผูกพันว่าทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนบ้านกันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ 274
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