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เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 13:42 น.
เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น ล่าสุดดอดขอโทษเหยื่อ ตร.จ่อแจ้งข้อหาหนัก

จากกรณีที่เพจ สายไหมต้องรอด เปิดเผยเรื่องราวว่า นักศึกษาพยาบาลสาวรายหนึ่งถูกเพื่อนใช้คัตเตอร์กรีดใบหน้าทำให้กลายเป็นแผลฉกรรจ์ หลังคู่กรณีไม่พอใจที่ถูกทวงเงินค่าจ้างทำงานเสริม พร้อมกับขู่จะสาดน้ำกรดซ้ำ จนต้องหนีกลับบ้านเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด ผู้ก่อเหตุได้ติดต่อขอโทษผู้เสียหาย พร้อมกับขอให้ไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่โรงพักในส่วนของค่าเยียวยา รวมถึงค่าทำงานที่ยังมีการค้างไว้อยู่ ขณะที่ผู้เสียหายไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ เนื่องจากกลัวจะถูกทำร้ายซ้ำตามที่ผู้ก่อเหตุข่มขู่ไว้

ด้านผู้กำกับการ สน.หนองจอก เผยว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหาย และพยาน เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายสืบสวนกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ พร้อมกับติดต่อตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ของผู้ก่อเหตุมาให้ข้อมูลด้วย นอกจากนี้เตรียมเอาผิดผู้ก่อเหตุ ฐานทำร้ายร่างกาย หากผลตรวจร่างกายออกมา พบว่าทำให้ใบหน้าเสียโฉม โทษก็จะหนักขึ้นตามลำดับ ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างถึงที่สุด

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่เคยออกมาร้องขอความช่วยเหลือ กรณีผู้เป็นแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น และจากข้อมูลผู้ก่อเหตุเรียนคณะสัตวแพทย์ ไม่ใช่คณะพยาบาลตามที่มีการรายงานไป

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568 น.ส.กัญญาวีร์ นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร้องเรียนกับนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีแม่วัย 47 ปี เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ภายในร้านนวดสปาที่เมืองยูกิ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้แม่ของ น.ส.กัญญาวีร์ เดินทางไปทำงานร้านนวดที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนเมษายน โดยก่อนเกิดเหตุได้ย้ายมาทำงานที่ร้านสปาแห่งหนึ่งได้ประมาณ 3 เดือน ลูกสาวติดต่อแม่ครั้งสุดท้ายช่วงดึกของวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งแม่เล่าว่าเจ้าของร้านชาวไทยเลี้ยงเหล้า หลังจากนั้นในวันที่ 5 ตุลาคม ลูกสาวก็ไม่สามารถติดต่อแม่ได้อีกเลย และไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ บนโซเชียลมีเดีย

ต่อมาเพื่อนของแม่แจ้งข่าวร้ายว่า แม่เสียชีวิตแล้วในช่วงบ่ายของวันที่ 5 ตุลาคม ในสภาพเปลือยกายบนเตียงนวดภายในร้านสปา แต่เจ้าของร้านพยายามปิดบังเรื่องนี้ เมื่อทราบว่าลูกสาวรู้ความจริง เจ้าของร้านจึงลบรูปแม่ของเธอออกจากเพจร้านทันที พร้อมกับติดต่อมาเสนอเงินให้วันละ 300 บาทแลกกับการลบโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อไม่ให้ร้านเสียชื่อเสียง แต่ลูกสาวปฏิเสธและเดินหน้าขอความยุติธรรม

ที่มา: ไทยรัฐ, CH7

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 13:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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