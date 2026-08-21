ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก 2026 คืนนี้ 22 ส.ค.
พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ เมื่ออาร์เซนอล แชมป์เก่า เปิดสนามเอมิเรตส์ต้อนรับโคเวนทรี ซิตี้ ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา คู่นี้ถือเป็นนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการของทั้งฤดูกาล และเป็นการพบกันในลีกสูงสุดครั้งแรกของสองทีมในรอบ 25 ปี
เวลาแข่งขันและถ่ายทอดสด
แข่งขันวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 02.00 น. เช้าวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดียม กรุงลอนดอน ถ่ายทอดสดในไทยผ่าน Monomax ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกในไทยครบทุกนัดตลอดฤดูกาล
ผลงานฤดูกาลที่แล้ว
อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ 4 ในประวัติศาสตร์สโมสร ยุติการรอคอยแชมป์ลีกนาน 22 ปี จบด้วย 85 คะแนน นำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อันดับ 2 อยู่ 7 คะแนน นอกจากนี้ยังเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ก่อนแพ้จุดโทษให้ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3-4 หลังเสมอกัน 1-1 ที่บูดาเปสต์ ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ อาร์เซนอลเพิ่งเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกคอมมิวนิตี้ ชิลด์
โคเวนทรี ซิตี้ คว้าแชมป์อีเอฟแอล แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025-26 ด้วย 95 คะแนน นำทีมอันดับ 2 อย่างอิปสวิช ทาวน์ ถึง 11 คะแนน เก็บสถิติยิงประตูได้มากที่สุดในลีก 97 ประตู และเสียประตูน้อยที่สุด 45 ประตู ภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ แลมพาร์ด นับเป็นการกลับสู่พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ 25 ปี ช่วงพรีซีซั่นโคเวนทรีเอาชนะทั้งเอสปันญอลและโมนาโกมาแล้ว
ความพร้อมนักเตะ
ฝั่งอาร์เซนอล วิลเลียม ซาลิบา และยูร์เรียน ทิมเบอร์ ยังไม่ฟิตพร้อมลงสนาม ทำให้คริสเตียน มอสเกรา และเบน ไวท์ น่าจะได้ลงเล่นแทนในแนวรับ ส่วนบูกาโย ซาก้า และเดคลัน ไรซ์ นั่งสำรองในเกมคอมมิวนิตี้ ชิลด์ เนื่องจากเพิ่งกลับจากฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษ แต่มีลุ้นได้ตัวจริงในนัดนี้ กุยมาไรส์และซอลิสสองกองหน้าใหม่ มีโอกาสได้ลงเล่นเกมแรกให้สโมสร
ฝั่งโคเวนทรี ฮาจิ ไรท์ กองหน้าตัวเก่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้นขา อาจต้องพักยาวถึง 12 สัปดาห์ ลุค วูล์ฟเฟนเดน หลุดทีมเช่นกัน ส่วนแจ็ค รูโดนี และแฟรงค์ ออนเยกา อยู่ระหว่างทดสอบสภาพร่างกายก่อนเกม
สถิติ 5 นัดหลังสุด
อาร์เซนอล
- ชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 (คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 16 ส.ค. 2569)
- เสมอ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 1-1 แพ้จุดโทษ 3-4 (ชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีก 30 พ.ค. 2569)
- ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 นอกบ้าน (พรีเมียร์ลีก นัดปิดฤดูกาล 24 พ.ค. 2569)
- ชนะ เบิร์นลีย์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก 18 พ.ค. 2569)
- แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 นอกบ้าน (พรีเมียร์ลีก 19 เม.ย. 2569)
โคเวนทรี ซิตี้ (ฤดูกาลแชมป์เปียนชิพ 2025-26)
- ชนะ เร็กซ์แฮม 3-1 (26 เม.ย. 2569)
- ชนะ พอร์ตสมัธ 5-1 คว้าแชมป์ลีก (21 เม.ย. 2569)
- เสมอ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1-1 นอกบ้าน คว้าโควตาเลื่อนชั้น (17 เม.ย. 2569)
- เสมอ ฮัลล์ ซิตี้ 0-0 นอกบ้าน (6 เม.ย. 2569)
- ชนะ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 3-2 (3 เม.ย. 2569)
สถิติการเจอกัน
สองทีมยังไม่เคยพบกันในลีกสูงสุดเลยนับตั้งแต่โคเวนทรีตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อปี 2001 รวมเป็นเวลา 25 ปี ผลงานการเจอกันหลังสุดทั้งหมดอยู่ในถ้วยในประเทศ โดยอาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะทั้งสองนัด
- เอฟเอ คัพ รอบ 4 มกราคม 2014 อาร์เซนอลชนะ 4-0
- ลีกคัพ รอบ 3 กันยายน 2012 อาร์เซนอลชนะ 6-1
ในภาพรวม 17 นัดหลังสุดของทั้งคู่ โคเวนทรีชนะได้เพียงนัดเดียว และแพ้ไปแล้ว 7 จาก 8 นัดล่าสุด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อาร์เซนอล (4-2-3-1) ราย่า, ไวท์, มอสเกรา, กาเบรียล, คาลาฟิออรี, กุยมาไรส์, ลูอิส-สเกลลี, มาดูเอเก, โอเดการ์ด, โซลิส, ฮาแวร์ตซ์
โคเวนทรี ซิตี้ (คาดการณ์) รัชเวิร์ธ, ฟาน เอวิก, โธมัส, อาเมนดา, ดาซิลวา, ยีเรนกี, ไกรมส์, ออนเยกา, ชาวนา, ซิมส์, โธมัส-อาซานเต
ทายผลบอล
อาร์เซนอลเข้าเกมด้วยความมั่นใจสูง หลังพักร้อนด้วยชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในคอมมิวนิตี้ ชิลด์ และมีนักเตะใหม่คุณภาพเสริมทัพ ขณะที่โคเวนทรีแม้จะมาในฐานะแชมป์แชมเปียนชิพ แต่ยังขาดประสบการณ์ระดับพรีเมียร์ลีก และสูญเสียกองหน้าตัวหลักจากอาการบาดเจ็บ
ทายผล อาร์เซนอล ชนะ 2-0
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)
- ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ คืนนี้ (16/8/69)
- ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องนัดปิดซัมเมอร์ 17 ส.ค. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: