รู้จัก ฮงมินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแดนกิมจิ ที่ถูกอดีตแฟนเก่า อ้างปม ทำร้ายร่างกาย
ทำความรู้จัก ประวัติ ฮง มินกิ (Hong Min Gi) นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ที่กำลังเจอกระแสดรามา อดีตแฟนเก่าแฉปมทำร้ายร่างกาย-เหยียดเพื่อน
ฮงมินกิ (Hong Min Gi) เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 เขาเป็นนายแบบและนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่กำลังเติบโตในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ฮงมินกิ เริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงครั้งแรกในปี 2020 จากซีรีส์ 187 cm Male Friend vs 155 cm Female Friend
จากนั้น ฮงมินกิ เริ่มค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือผ่านบทบาทนักแสดงสมทบและนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ฮิตหลายต่อหลายเรื่อง อาทิ Night Has Come และ Study Group แต่ด้วยออร่าความหล่อ ที่มาพร้อมกับเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้ ฮงมินกิ ได้รับโอกาสก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นนักแสดงนำครั้งแรก ในปี 2025 จากซีรีส์ Crushology 101
ผลงานการแสดง ฮงมินกิ
สำหรับผลงานการแสดงของ ฮงมินกิ (Hong Min Gi) ในปี 2026 นี้ คือ To My Beloved Thief (2026) และ Doctor on the Edge หมอติดเกาะ รักติดเธอ
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อ้างอิงจาก : wikipedia
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