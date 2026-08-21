ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน
ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net พอใช้บริการจริงจะเปลี่ยนไปใช้ .co.th ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน
นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) แถลงความคืบหน้าของนโยบาย TH-AI Passport ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า
ตามที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 และจะสามารถเข้าสู่ระบบเริ่มการใช้งานจริงได้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 นั้น ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,127,664 ราย ( ข้อมูล ณ เวลา 12.40 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2569) ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงฯ คาดการณ์ไว้ โดยช่วงแรกประเมินว่าวันแรกจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 500,000 ราย ก่อนที่ยอดจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนความสนใจจากประชาชนและหลายภาคส่วน
“วันแรกเราคาดว่าน่าจะสัก 500,000 อะไรประมาณนี้ แต่ที่ยอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วยความสนใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง” นายพชรกล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่การเปิดใช้งานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเดิมนั้น มีสาเหตุมาจากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม หลังจากกระทรวงได้รับฟังความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงรายละเอียด ก่อนส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 จากนั้นยังต้องเข้าสู่กระบวนการภายในของทางราชการ ทั้งการตรวจรับและการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของสัญญา ซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ก่อนลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569
“เราแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว เราส่งไปแก้ไขเพิ่มเติมและได้รับการตอบกลับมาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ” นายพชร กล่าว
นอกจากนี้ หลังจากที่กระทรวงได้รับสัญญาได้รับความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนของหน่วยงานเจ้าของสัญญา ซึ่งในกรณี TH-AI Passport คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. เพื่อดำเนินการตรวจรับและจัดการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ครบถ้วน จากกระบวนการดังกล่าว สดช.จึงสามารถลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขได้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 และเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา หากพิจารณาตามลำดับเวลา จะเห็นว่าการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 19 สิงหาคมเกิดขึ้นหลังจากสัญญาฉบับแก้ไขได้รับการลงนามในวันที่ 18 สิงหาคมเพียง 1 วัน
“มีหลายท่านที่สื่อสารผ่านทางสื่อสาธารณะว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งหลาย มันเพิ่งจะสมบูรณ์วันที่ 18 เราก็เอาขึ้นวันที่ 19 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสัญญาได้ และกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี” นายพชรกล่าว
ทั้งนี้ ในเรื่องของสัญญาเดิมตามโครงการนั้น สดช. ใช้สัญญามาตรฐานตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐกำหนด ซึ่งการกำหนดการจ่ายเงินตามสัญญาจะต้องกำหนดวงเงินที่แน่นอน ยกเว้นสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ซึ่งเป็นการแจ้งคำสั่งซื้อและจ่ายเงินตามจำนวนของที่ใช้งานจริง อาทิ กรมราชทัณฑ์ซื้อข้าวสารอาหารสำหรับผู้ต้องขัง โรงพยาบาลสั่งวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย)
ส่วนประเด็นเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ de.aipass.net ซึ่งกระทรวงใช้ชื่อโดเมน .net ในช่วงเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TH-AI Passport นั้น ได้ชี้แจงว่า การใช้โดเมน .net ในขณะนี้เป็นเพียงช่องทางสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากโครงการยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นกำหนดเปิดใช้งานจริง ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อโดเมน .go.th ทั้งนี้ การเปลี่ยนโดเมนไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะต้องสมัครใหม่ หรือข้อมูลการลงทะเบียนเดิมจะสูญหาย
“ก็ต้องกล่าวโทษว่าเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง เดี๋ยวพอเปิดใช้งานจริงจะเปลี่ยนเป็น .go.th เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะไม่แจ้งท่านล่วงหน้า ก็ต้องขออภัยนะครับ เพราะจริง ๆ เราก็คิดให้ท่านคลิกไปแล้วก็เข้าไปได้เลย เราก็อาจจะคิดตื้นไปนิดนึง ขอประทานโทษนะครับ”นายพชร กล่าว
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