ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 13:50 น.

ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net พอใช้บริการจริงจะเปลี่ยนไปใช้ .co.th ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน

นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) แถลงความคืบหน้าของนโยบาย TH-AI Passport ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า

ตามที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 และจะสามารถเข้าสู่ระบบเริ่มการใช้งานจริงได้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 นั้น ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,127,664 ราย ( ข้อมูล ณ เวลา 12.40 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2569) ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงฯ คาดการณ์ไว้ โดยช่วงแรกประเมินว่าวันแรกจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 500,000 ราย ก่อนที่ยอดจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนความสนใจจากประชาชนและหลายภาคส่วน

“วันแรกเราคาดว่าน่าจะสัก 500,000 อะไรประมาณนี้ แต่ที่ยอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วยความสนใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง” นายพชรกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่การเปิดใช้งานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเดิมนั้น มีสาเหตุมาจากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม หลังจากกระทรวงได้รับฟังความคิดเห็นและนำไปปรับปรุงรายละเอียด ก่อนส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยได้รับการตอบกลับเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 จากนั้นยังต้องเข้าสู่กระบวนการภายในของทางราชการ ทั้งการตรวจรับและการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของสัญญา ซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ก่อนลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

“เราแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว เราส่งไปแก้ไขเพิ่มเติมและได้รับการตอบกลับมาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ” นายพชร กล่าว

นอกจากนี้ หลังจากที่กระทรวงได้รับสัญญาได้รับความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนของหน่วยงานเจ้าของสัญญา ซึ่งในกรณี TH-AI Passport คือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. เพื่อดำเนินการตรวจรับและจัดการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ครบถ้วน จากกระบวนการดังกล่าว สดช.จึงสามารถลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขได้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 และเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา หากพิจารณาตามลำดับเวลา จะเห็นว่าการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 19 สิงหาคมเกิดขึ้นหลังจากสัญญาฉบับแก้ไขได้รับการลงนามในวันที่ 18 สิงหาคมเพียง 1 วัน

“มีหลายท่านที่สื่อสารผ่านทางสื่อสาธารณะว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งหลาย มันเพิ่งจะสมบูรณ์วันที่ 18 เราก็เอาขึ้นวันที่ 19 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสัญญาได้ และกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี” นายพชรกล่าว

ทั้งนี้ ในเรื่องของสัญญาเดิมตามโครงการนั้น สดช. ใช้สัญญามาตรฐานตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐกำหนด ซึ่งการกำหนดการจ่ายเงินตามสัญญาจะต้องกำหนดวงเงินที่แน่นอน ยกเว้นสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ซึ่งเป็นการแจ้งคำสั่งซื้อและจ่ายเงินตามจำนวนของที่ใช้งานจริง อาทิ กรมราชทัณฑ์ซื้อข้าวสารอาหารสำหรับผู้ต้องขัง โรงพยาบาลสั่งวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย)

ส่วนประเด็นเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้าที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ de.aipass.net ซึ่งกระทรวงใช้ชื่อโดเมน .net ในช่วงเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TH-AI Passport นั้น ได้ชี้แจงว่า การใช้โดเมน .net ในขณะนี้เป็นเพียงช่องทางสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากโครงการยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นกำหนดเปิดใช้งานจริง ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อโดเมน .go.th ทั้งนี้ การเปลี่ยนโดเมนไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะต้องสมัครใหม่ หรือข้อมูลการลงทะเบียนเดิมจะสูญหาย

“ก็ต้องกล่าวโทษว่าเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง เดี๋ยวพอเปิดใช้งานจริงจะเปลี่ยนเป็น .go.th เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะไม่แจ้งท่านล่วงหน้า ก็ต้องขออภัยนะครับ เพราะจริง ๆ เราก็คิดให้ท่านคลิกไปแล้วก็เข้าไปได้เลย เราก็อาจจะคิดตื้นไปนิดนึง ขอประทานโทษนะครับ”นายพชร กล่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน ข่าว

ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน

1 นาที ที่แล้ว
M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 21 ส.ค. นี้ เศรษฐกิจ

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

40 นาที ที่แล้ว
วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง &quot;ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม&quot; วัย 15 เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งปอด ข่าว

วงการมวยเศร้า นักชกดาวรุ่ง วัย 15 เสียชีวิต จากโรคมะเร็งปอด

50 นาที ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย เหตุแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว ข่าว

นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ปมแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน เจอบุคคลปริศนาโพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนดังขอนแก่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69 เลขเด็ด

ส่องเลขวันเกิด แพทองธาร คอหวยจับตาเลขเด่นงวด 1/9/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเผยสาเหตุจัดงานศพ เร แม๊คโดแนลด์ ตกแต่งด้วยโทนสีส้ม ข่าวดารา

สาเหตุ กรอบรูปหน้าศพ “เร แม๊คโดแนลด์” ใช้สีส้ม รู้เหตุผลเข้าใจทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นแขวนคอ คนร้ายคดีวางเพลิงร้านปาจิงโกะ ตาย 5 ศพ ประหารคนแรกของปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คืนเงินบัตร Fujii Kaze ยังไง? บัตรเครดิตคืนอัตโนมัติ ช่องทางอื่นยื่นถึง 31 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงดีอี ยอมรับผิดพลาดเรื่องโดเมน .net ปลื้มคนลงทะเบียน TH-AI ทะลุล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น ข่าว

เพจดังแฉ มือคัตเตอร์กรีดหน้าเพื่อน ที่แท้เรียนสัตวแพทย์ เคยร้องเคสแม่เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก ประวัติ ฮง มินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ที่กำลังเจอกระแสดรามา อดีตแฟนเก่าแฉปมทำร้ายร่างกาย บันเทิง

รู้จัก ฮงมินกิ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแดนกิมจิ ที่ถูกอดีตแฟนเก่า อ้างปม ทำร้ายร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วอลเลย์บอล

เช็กคะแนน ไทยชนะออสเตรเลีย บวกเพิ่มกี่แต้ม ดันอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. แจ้งด่วน ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้มือถือ ภายใน 30 ส.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศยกเลิกจัดงานคอนเสิร์ต Fujii Kaze ที่สนามศุภฯ เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งรื้อเกณฑ์ส่งเสริมรถอีวีใหม่ แก้ปัญหาการเสียเปรียบอุตสาหกรรมยานยนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวัดไร่ขิง 2569 มาแล้ว 9 วัน เปิดค่าที่ร้านค้าปีนี้ ประมูลพุ่ง 1.81 ล้าน อีเว้นท์

งานวัดไร่ขิง 2569 มาแล้ว 9 วัน เปิดค่าที่ร้านค้าปีนี้ ประมูลพุ่ง 1.81 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono วอลเลย์บอล

ดูสด ไทย ออสเตรเลีย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ดูออนไลน์ช่อง Mono

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปมัดตัว! ชายโรคจิต เดินตามสาว เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของ เจ้าตัวแจ้งความแล้ว ข่าว

คลิปมัดตัว! ชายโรคจิต เดินตามสาว เอาตัวถูก้นขณะรอซื้อของ เจ้าตัวแจ้งความแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางโพลประชาชนไม่เชื่อมั่นใน “กกต.” ไม่เชื่อว่าไร้แทรกแซง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด รองนายก อบต.ปากช่อง ดับคาห้องนอนพร้อมสามี ข่าว

รองนายก อบต.ปากช่อง ดับคาห้องนอนพร้อมสามี ไม่พบโยงการเมืองท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดพิธีการเอเชียนเกมส์ 2026 ออกแบบโดยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี แฟชั่นและความงาม

เปิดตัว ชุดพิธีการ เอเชียนเกมส์ 2026 เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงออกแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา ตรวจสุขภาพ พบไขมันเลวสูง ข่าวดารา

ใหม่ ดาวิกา ช็อกผลตรวจ ผอมแต่ไขมันเลวพุ่งสูง เกือบต้องพึ่งยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 13:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน

ฉาว! ลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น ตบหน้าจนท.เทศบาลฯ ชาวบ้านแฉเคยข่มขู่ถึงสำนักงาน

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 21 ส.ค. นี้

M6 บางปะอิน-ปากช่อง วิ่งฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์ ย่นเวลาเดินทางเหลือ 2 ชม. เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

“ศศิภาพร” ทำแต้มสูงสุด 19 แต้ม หลังคว้าชัย ออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569

หนุ่ม กรรชัย เจอสิ่งนี้ที่ดวงตา ไปหาหมอพบไขมันพุ่ง 400 ทั้งที่ไม่อ้วน

เผยแพร่: 21 สิงหาคม 2569
Back to top button