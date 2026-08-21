แฟนเพลงช็อก! Fujii Kaze ยกเลิกคอนเสิร์ต Prema World Tour in Bangkok เช็กขั้นตอนคืนเงิน

แฟนเพลงชาวไทยอดเจอ ฟูจิอิ คาเสะ (Fujii Kaze) ปลายปีนี้ หลัง HEHN RECORDS และ Live Nation Tero ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต “Prema World Tour in Bangkok” ที่สนามศุภชลาศัย วันที่ 26 ธันวาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พร้อมแจ้งวิธีคืนเงินสำหรับผู้ซื้อบัตรทุกช่องทาง
HEHN RECORDS และ Live Nation Tero ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Fujii Kaze “Prema World Tour in Bangkok” ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ หรือสนามศุภชลาศัย โดยระบุสาเหตุเพียงว่าเกิดจาก “เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด” และยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดขอโทษแฟนเพลงที่รอคอยการแสดงครั้งนี้ พร้อมระบุว่าเข้าใจถึงความผิดหวังที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกคนสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน Fujii Kaze มาโดยตลอด
สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรด้วย บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระบบจะคืนเงินกลับไปยังช่องทางชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 2 รอบบัญชี ผู้ซื้อไม่ต้องยื่นคำร้องหรือดำเนินการเพิ่มเติม
ส่วนผู้ที่ชำระเงินผ่าน ช่องทางอื่น สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินด้วยตนเองที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2569 ในวันและเวลาทำการปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 02-262-3456 หรืออีเมล cs@thaiticketmajor.com
เดิมทีคอนเสิร์ต Fujii Kaze Prema World Tour in Bangkok ถูกวางให้เป็นการแสดงระดับสเตเดียมของศิลปินญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงปลายปี ประตูมีกำหนดเปิดเวลา 16.00 น. และเริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. ขณะที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เคยเปิดจำหน่ายบัตรราคา 2,800, 3,800, 4,800, 5,300, 5,800 และ 6,300 บาท
Fujii Kaze เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง รวมถึง Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Bangkok ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยจนบัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว
ท้ายประกาศ Fujii Kaze และทีมงาน รวมถึง Live Nation Tero ระบุว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ และหวังว่าจะมีโอกาสพาศิลปินกลับมาพบแฟนเพลงในกรุงเทพฯ อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศวันแสดงใหม่หรือกำหนดการทดแทนคอนเสิร์ตที่ถูกยกเลิก
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