บันเทิงเพลง

แฟนเพลงช็อก! Fujii Kaze ยกเลิกคอนเสิร์ต Prema World Tour in Bangkok เช็กขั้นตอนคืนเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 12:47 น.
แฟนเพลงช็อก! Fujii Kaze ยกเลิกคอนเสิร์ต Prema World Tour in Bangkok เช็กขั้นตอนคืนเงิน

แฟนเพลงชาวไทยอดเจอ ฟูจิอิ คาเสะ (Fujii Kaze) ปลายปีนี้ หลัง HEHN RECORDS และ Live Nation Tero ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต “Prema World Tour in Bangkok” ที่สนามศุภชลาศัย วันที่ 26 ธันวาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พร้อมแจ้งวิธีคืนเงินสำหรับผู้ซื้อบัตรทุกช่องทาง

HEHN RECORDS และ Live Nation Tero ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Fujii Kaze “Prema World Tour in Bangkok” ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ หรือสนามศุภชลาศัย โดยระบุสาเหตุเพียงว่าเกิดจาก “เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด” และยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดขอโทษแฟนเพลงที่รอคอยการแสดงครั้งนี้ พร้อมระบุว่าเข้าใจถึงความผิดหวังที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกคนสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน Fujii Kaze มาโดยตลอด

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรด้วย บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระบบจะคืนเงินกลับไปยังช่องทางชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 2 รอบบัญชี ผู้ซื้อไม่ต้องยื่นคำร้องหรือดำเนินการเพิ่มเติม

ujii Kaze ยกเลิกคอนเสิร์ต Prema
ภาพจาก : Live Nation Tero

ส่วนผู้ที่ชำระเงินผ่าน ช่องทางอื่น สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินด้วยตนเองที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2569 ในวันและเวลาทำการปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 02-262-3456 หรืออีเมล cs@thaiticketmajor.com

เดิมทีคอนเสิร์ต Fujii Kaze Prema World Tour in Bangkok ถูกวางให้เป็นการแสดงระดับสเตเดียมของศิลปินญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงปลายปี ประตูมีกำหนดเปิดเวลา 16.00 น. และเริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. ขณะที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เคยเปิดจำหน่ายบัตรราคา 2,800, 3,800, 4,800, 5,300, 5,800 และ 6,300 บาท

Fujii Kaze เคยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง รวมถึง Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Bangkok ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยจนบัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว

ท้ายประกาศ Fujii Kaze และทีมงาน รวมถึง Live Nation Tero ระบุว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ และหวังว่าจะมีโอกาสพาศิลปินกลับมาพบแฟนเพลงในกรุงเทพฯ อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศวันแสดงใหม่หรือกำหนดการทดแทนคอนเสิร์ตที่ถูกยกเลิก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 12:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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