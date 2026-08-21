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เดือดโดนขับจี้ท้าย! หนุ่มญี่ปุ่นขวางรถคารางรถไฟ ก่อนรถไฟพุ่งขยี้เละ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 17:31 น.
เดือดโดนขับจี้ท้าย! หนุ่มญี่ปุ่นขวางรถคารางรถไฟ ก่อนรถไฟพุ่งขยี้เละ
ขอบคุณภาพจาก : FNN Prime Online

ตำรวจไซตามะจับคาโตะ เคนอิจิ พนักงาน JAF วัย 52 ปี ฐานพยายามฆ่า หลังจอดรถขวางทางรถไฟจนคู่กรณีติดราง

ตำรวจจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น จับกุม คาโตะ เคนอิจิ (Kenichi Kato) วัย 52 ปี พนักงาน Japan Automobile Federation หรือ JAF ฐานต้องสงสัยพยายามฆ่า หลังถูกกล่าวหาว่าจอดรถขวางทางออกจากจุดตัดรถไฟ ทำให้รถของชายวัย 56 ปีที่ขับตามหลังติดอยู่บนราง ก่อนรถไฟพุ่งชนรถจนเสียหายหนัก โชคดีผู้เสียหายหนีออกมาได้ทันและไม่มีผู้บาดเจ็บ

เหตุเกิดเวลาประมาณ 17.25 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2569 บริเวณจุดตัดทางรถไฟสาย Tobu Urban Park Line ระหว่างสถานี Nanasato และ Iwatsuki ในเขตอิวัตสึกิ เมืองไซตามะ

Tokyo Reporter รายงานโดยอ้างข้อมูลตำรวจว่า คาโตะขับรถข้ามทางรถไฟแล้วหยุดทันทีหลังพ้นราง ทำให้รถของชายวัย 56 ปีที่ตามหลังเข้ามาต้องหยุดอยู่ภายในจุดตัดและไม่สามารถขับออกไปด้านหน้าได้

คาโตะลงจากรถแล้วเดินกลับไปหาคู่กรณี พร้อมต่อว่าเรื่องขับรถตามหลังมาใกล้เกินไป ระหว่างนั้นสัญญาณเตือนรถไฟเริ่มดังขึ้น จึงเดินกลับไปขึ้นรถของตัวเอง

เมื่อไม้กั้นลดลง รถของชายวัย 56 ปียังคงติดอยู่บนราง โดยไม้กั้นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับตัวรถ ผู้เสียหายลงไปพยายามนำรถออกจากจุดตัด แต่ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจทิ้งรถและหนีออกจากบริเวณรางก่อนรถไฟมาถึง

ไม่นานหลังจากนั้น รถไฟพุ่งชนรถยนต์อย่างแรงจนได้รับความเสียหายหนัก ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้โดยสารประมาณ 240 คน บนขบวนรถไฟ

เหตุชนยังทำให้รถไฟบางเที่ยวต้องยกเลิกหรือเดินทางล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 14,000 คน

ตำรวจเริ่มตรวจสอบเหตุในลักษณะอุบัติเหตุ ก่อนตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและพบพฤติการณ์ที่นำไปสู่การสอบสวนในคดีพยายามฆ่า คาโตะถูกจับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ก่อนถูกส่งตัวให้อัยการในวันที่ 20 สิงหาคม

คาโตะปฏิเสธว่ามีเจตนาฆ่าคู่กรณี โดยให้การว่าไม่พอใจเพราะเชื่อว่ารถอีกคันขับตามมาใกล้เกินไป และต้องการหยุดรถเพื่อตักเตือนเรื่องระยะห่างเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตำรวจยัง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายวัย 56 ปีขับจี้ท้ายจริงหรือไม่

ภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดเผยให้เห็นรถของคาโตะและรถผู้เสียหายขับตามกันก่อนถึงทางรถไฟ โดยระยะห่างระหว่างรถทั้งสองลดลงเมื่อเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ แต่ตำรวจยังไม่สรุปว่าพฤติกรรมของผู้เสียหายเข้าข่ายขับจี้ท้ายตามที่คาโตะกล่าวอ้างหรือไม่

ด้าน Japan Automobile Federation หรือ JAF ให้ข้อมูลกับสื่อญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่า องค์กรรับทราบกรณีพนักงานถูกจับแล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น

JAF เป็นองค์กรด้านยานยนต์ของญี่ปุ่น ให้บริการช่วยเหลือรถเสียบนท้องถนน รวมถึงทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางจราจร แต่ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยว่าคาโตะทำงานในตำแหน่งหรือแผนกใด

สถานะล่าสุด คาโตะถูกตำรวจจับฐานต้องสงสัยพยายามฆ่าและส่งตัวให้อัยการแล้ว แต่ยังไม่มีรายงานว่าอัยการยื่นฟ้องคดี ขณะที่ตำรวจจังหวัดไซตามะยังสอบสวนรายละเอียดของเหตุและข้อกล่าวหาเรื่องการขับจี้ท้ายต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ส.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 21 ส.ค. 2569 17:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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